Após negociações, Arsenal parece estar próximo de acordo com Lyon por atacante Lacazette

(Foto: Getty Imagens)

Segundo a Sky Sports numa publicação desta sexta-feira (30), o Arsenal está próximo de contratar o atacante francês Alexandre Lacazette, que pertece ao Lyon, da França. Embora o presidente do clube francês, Jean-Michel Aulas, ter declarado no início desta semana que Lacazette irá permanacer no clube, os ingleses estão confiantes no negócio.

+ Suicídio, depressão e ansiedade: zagueiro inglês Steven Caulker fala sobre problemas pessoais

Lacazette surgiu como uma das principais metas de transferência de Arsène Wenger neste verão, esperando reforçar o elenco para a próxima temporada e quem sabe garantir o título da Premier League, ou uma classificação para a Uefa Champions League.

O atacante conquistou a vitória em 37 vezes dos 45 jogos disputados na temporada passada, e ainda possui dois anos de contrato com o clube francês.

+ Após recusa de Thomas Lemar, Arsenal fracassa na contratação de Lacazette

Lacazette concordou verbalmente em se transferir para o Atlético de Madri nesta janela, mas a transferência melou depois que o Tribunal de Arbitragem de Desporto confirmou no dia 1 de junho que o Atlético estava proibido de contratar jogadores nesta janela.

Com 28 gols na Ligue 1, o atacante somou mais do que o quarteto do Arsenal (Olivier Giroud, Theo Walcott, Danny Welbeck e Lucas Perez) juntos.

+ Monaco recusa oferta do Arsenal pelo atacante Thomas Lemar

O atacante do Lyon nasceu na mesma cidade que leva o nome do clube e sempre jogou profissionalmente pela equipe da Ligue 1. No futebol profissional desde 2009 - embora tenha feito apenas um jogo neste ano -, ele já soma 275 jogos defendendo o Olympique, além de ter passado por todas as categorias de base da França até chegar na principal, em 2013. A especulação com o clube inglês acontece há algumas temporadas, mas, nesta em específico, parece que o acordo deve ser fechado.