Resultado Chile x Alemanha na final da Copa das Confederações 2017 (0-1)

Alemanha: Ter Stegen; Ginter, Rüdiger e Mustafi; Kimmich, Goretzka (Süle, min. 45'/2ºT), Rudy, Stindl, Draxler e Jonas Hector; Werner (Emre Can, min. 33'/2ºT). Técnico: Joachin Löw.

Encerramos por aqui nossa transmissão em tempo real. Obrigado a todos que nos acompanharam. Siga a VAVEL Brasil nas redes sociais e continue por dentro de todas as notícias do esporte pelo mundo. Até a próxima e nos vemos na Copa do Mundo!

Com gol de Stindl, na falha de Marcelo Díaz, a Alemanha conquistou o título da Copa das Confederações.

Nunca na história o campeão da Copa das Confederações foi campeão da Copa do Mundo no ano seguinte. Será que a Alemanha vai ser capaz de quebrar esse tabu?

Mesmo com um time alternativo e recheado de jogadores jovens, a Alemanha conquista o título da Copa das Confederações.

50' FIM DE JOGO! ALEMANHA CAMPEÃ DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES!

49' TER STEGEN SALVA! Alexis Sanchez cobrou no canto e o goleiro alemão foi buscar.

48' Chile tem a última chance do jogo. O tempo já passou do limite estipulado pelo árbitro.

48' Falta perigosa para o Chile. É o último lance do jogo.

46' Chile tenta sufocar a Alemanha na bola aérea, mas os alemães se defendem bem.

46' CARTÃO AMARELO PARA RUDY!

45' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA: sai Goretzka, entra Süle.

44' CARTÃO AMARELO PARA BRAVO! Por confusão com Emre Can.

44' CARTÃO AMARELO PARA EMRE CAN! Por segurar a bola.

43' Jogo fica muito em aberto. Chile busca o empate e a Alemanha busca decidir o jogo. Partida ganha em emoção.

38' PERDEU! INACREDITÁVEL! Ter Stegen saiu mal do gol e a bola sobrou para Sagal, na pequena área e com o gol vazio, mas o chileno isolou.

35' SUBSTITUIÇÃO NO CHILE: sai Vargas, entra Édson Puch.

35' SUBSTITUIÇÃO NO CHILE: sai Aranguiz, entra Sagal.

34' TER STEGEN DE NOVO! Aranguiz arrisca a finalização de longe e o goleiro alemão se estica todo para espalmar para escanteio.

33' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA: sai Werner, entra Emre Can.

30' PRESSÃO DO CHILE! Sanchez faz fila na área e cai. A bola sobra com Vidal que solta uma bomba mas manda por cima do gol de Ter Stegen. Quase o empate!

28' TER STEGEN! Vargas recebe na área e chuta forte, mas o goleiro alemão segura firme.

26' PRESSÃO DO CHILE! Depois de algum tempo, os chilenos voltam a levar perigo. Zaga alemã corta os chutes de Vargas e Sanchez.

20' Após a consulta do árbitro de vídeo, o árbitro deu cartão amarelo para Jara por conta da cotovelada em Werner.

20' CARTÃO AMARELO PARA JARA!

18' VAR em ação!

17' Werner divide com Jara e cai no gramado após receber uma cotovelada. O árbitro não deu nada, mas o árbitro de vídeo vai entrar em ação.

13' CARTÃO AMARELO PARA VIDAL! Por discussão com Kimmich.

13' CARTÃO AMARELO PARA KIMMICH! Por discussão com Vidal.

13' CENAS LAMENTÁVEIS! Kimmich e Bravo se desentendem na linha de fundo e Vidal compra a briga. Jogadores se empurram e discutem.

12' Alemanha chega com perigo mais uma vez. Na bola levantada na área, a defesa do Chile se enrola para afastar e tem até domínio com mão que o árbitro não viu. Na sequência, Werner, impedido, cabeceia para fora.

10' UUUUUHHHH! Draxler invade a área e chuta, mas a bola desvia e sai pelo canto, não entrando por pouco.

7' SUBSTITUIÇÃO NO CHILE: sai Marcelo Díaz, entra Leonardo Valencia.

5' Alemanha marca a saída de bola do Chile, que já não tem mais a mesma disposição do começo do primeiro tempo.

2' Chile continua errando passes na altura do meio de campo e dando contra-ataque para a Alemanha. Por sorte, ainda, não deu em nada.

0' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

A Alemanha cresceu na partida após o gol. O Chile sentiu o golpe e passou a criar poucas oportunidades. Os alemães passaram a recuperar mais bolas e criar mais chances em contra-ataque, não ampliando o placar por muito pouco.

O Chile foi superior nos primeiros 15 minutos, criando boas chances de abrir o placar e sufocando a Alemanha na saída de bola. Porém, os alemães conseguiram dominar a partida logo após abrir o placar com falha da defesa chilena.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

44' BRAVO! O Chile vacilou na saída de bola e Jara entregou a bola nos pés de Draxler. O meia organizou o jogo e serviu Goretzka que chutou em cima de Bravo.

40' UHHHHHH! Mais um contra-ataque da Alemanha. Werner avança com velocidade pela direita, espera a chegada de Draxler e serve o meia, que chutou de primeira no canto, mas foi para fora. Que perigo!

37' A Alemanha consegue encaixar mais um contra-ataque, mas Werner não conseguiu dominar direito e deu tempo da defesa chilena se recuperar e afastar o perigo.

35' UHHHH! Díaz erra mais um passe, Draxler recupera a bola e abre no meio. Stindl lança Goretzka que entrava pela direita. O meia bateu cruzado e a bola saiu pelo canto.

31' Alemanha consegue esfriar o jogo e neutralizar a velocidade do Chile, que parece ter sentido o gol.

27' Chile vacila duas vezes na saída de bola. Na primeira, Medel perde a bola próximo a defesa, mas o árbitro pegou impedimento de Draxler. Na segunda, Díaz errou passe pelo meio e Draxler tentou lançar Werner, mas foi muito forte.

25' Chile tenta trocar passes, mas parece que a seleção sentiu o gol dos alemães.

23' Chile chega com perigo de novo, mas Sanchez peca na finalização e perde boa chance quase que dentro da pequena área.

22' Para quem esperava o Chile saindo na frente pela pressão, a Alemanha aproveita uma falha chilena para abrir o placar.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! Marcelo Díaz bobeou, girou errado e a Werner recuperou a bola. O atacante não foi fominha e, de frente para o goleiro Bravo, tocou para o lado para servir Stindl, o artilheiro da Copa das Confederações.

18' TER STEGEN SALVA DE NOVO! Vidal chutou de longe e o goleiro alemão deu rebote. Sanchez tentou a finalização, mas pegou mal.

14' Draxler levanta a bola na área, mas Mustafi manda longe.

13' Alemanha consegue encaixar o contra-ataque pela primeira vez. Goretzka avança pela direita e cruza na direção de Kimmich, mas a zaga do Chile afasta para escanteio.

12' Goretzka se enrola na entrada da área e perda a bola para o Vargas. O chileno ajeita e chuta da entrada da área, mas Ter Stegen defende.

10' Vargas tenta o chute de longe, mas manda por cima do gol.

6' Chile tem liberdade pelo meio, Vidal avança e tenta o chute de longe, mas pega sem força e a bola sai pelo canto.

4' TER STEGEN! Chile troca passes, Aranguiz penetra na área mas fica sem ângulo para finalizar. O meia toca para Vidal que chegava por trás e o meia toca na saída de Ter Stegen, que salvou a Alemanha.

2' Chile marca a saída de bola da Alemanha e consegue recuperar a posse de bola com facilidade.

0' COMEÇOU O JOGO! A saída de bola é do Chile.

A torcida do Chile deu um show na hora do hino nacional e cantou à capela. Torcedores chilenos comparecem em maior número.

ALEMANHA ESCALADA: Ter Stegen; Ginter, Rüdiger e Mustafi; Kimmich, Goretzka, Rudy, Stindl, Draxler e Jonas Hector; Werner.

CHILE ESCALADO: Bravo; Isla, Medel, Jara e Beausejour; Marcelo Díaz, Aranguiz, Pablo Hernandez e Vidal; Eduardo Vargas e Alexis Sanchez.

Há pouco, teve a cerimônia de encerramento da Copa das Confederações 2017. Ronaldo Fenômeno foi o responsável por levar a taça que o Brasil conquistou 4 vezes ao campo. O Brasil é o maior vencedor do torneio.





Esta pode ser a última edição da Copa das Confederações, já que o torneio não tem agradado muito e o presidente da Fifa não garantiu a próxima edição em 2022.

FIQUE DE OLHO: Sanchez e Vidal são os melhores jogadores dessa seleção do Chile e podem fazer a diferença em meio a juventude dos alemães.

FIQUE DE OLHO: Os jovens Draxler, Goretzka, Werner e Stindl estão sendo os destaques da Alemanha na Copa das Confederações e querem garantir vaga na lista dos convocados para a Copa do Mundo 2018.

Já os jogadores chilenos querem conquistar o título para confirmar que são a melhor geração da história do Chile, mesmo que já tenham conquistado duas Copas América seguidas (2015 e 2016), ambas contra a Argentina.

Os jogadores da Alemanha querem conquistar o título da Copa das Confederações para tentar garantir uma vaga entre os convocados para a Copa do Mundo em 2018, já que o técnico Joachin Löw levou uma equipe 'alternativa' com muitos jovens.

A Copa das Confederações 2017 terá um campeão inédito. Apesar da chance do título, o torneio tem um fardo que não agradou os últimos campeões. Nunca na história o vencedor conseguiu conquistar a Copa do Mundo no ano seguinte.

A grande decisão da Copa das Confederações também marca o duelo entre o melhor ataque (Alemanha com 7 gols) contra a melhor defesa (Chile com apenas 2 gols sofridos).

Chile e Alemanha caíram no mesmo grupo na primeira fase da Copa das Confederações. Os alemães levaram a melhor e terminaram na liderança com 7 pontos, contra 5 dos chilenos. No confronto direto, o jogo terminou empatado por 1 a 1.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da final da Copa das Confederações entre Chile x Alemanha. A bola rola às 15h (de Brasília), em São Petersburgo. Vale título inédito. Siga com a VAVEL Brasil!