Apesar de derrota, técnico do Chile afirma: "Vamos tentar manter nosso estilo de jogo"

Apesar da derrota, Pizzi afirma: "Vamos tentar manter nosso estilo de jogo"

Neste domingo (2), o Chile enfrentou a Alemanha, na final da Copa das Confederações, e saiu derrotado por 1 a 0, no estádio de São Petersburgo, dando adeus ao título da competição. Após a partida, o técnico Pizzi concedeu entrevista coletiva, avaliando a atuação da sua equipe.

"Nós jogamos uma partida incrível e fizemos um grande esforço. Nós impusemos nosso plano de jogo por um tempo, criamos chances, mas o futebol é como é. Às vezes, há erros no futebol. É normal ficar desapontado quando perder uma final. Mas saber que podemos competir contra as melhores equipas do mundo nos faz felizes. Vamos tentar manter nosso estilo de jogo", disse.

O técnico também falou sobre as chances desperdiçadas no jogo. "Nós não fomos tão fortes quanto nós na Copa América Centenario, onde Criamos ainda mais chances, mas lá nós marcamos. Hoje, não conseguimos fazê-lo", comentou.

Ainda sobrou tempo para Pizzi falar sobre o volante Marcelo Díaz, um dos principais jogadores da seleção chilena, que ao fim do jogo se mostrou triste, o técnico apoiou o meia.

"Marcelo [Diaz] está triste, assim como o resto da equipe. Mas é assim que ele joga e valorizamos a maneira como ele se sente", finalizou.