Campeão de Libertadores pelo Nacional, Higuita retorna ao clube como preparador de goleiros

Foto: Divulgação / Clube Atlético Nacional

O ex-goleiro Renê Higuita está de volta para defender o Atlético Nacional de Medellín, atual campeão da Copa Libertadores da América. Em uma carreira marcante e vitoriosa, o ex-jogador repleto de histórias dessa vez não entrará em campo de forma oficial nas partidas. Ele é o novo treinador de goleiros do clube verdolaga.

De volta à sede do clube pelo qual foi campeão da Libertadores de 1989, Higuita foi apresentado com direito à coletiva de imprensa e muitas homenagens. Juan Manuel Lillo é o novo técnico do clube, acompanhado na comissão por Íñigo Domínguez e Jorge Muñoz. Renê Higuita incorpora a formação dos goleiros do Nacional de Medellín e demonstrou todo seu contentamento em retornar à instituição em que é ídolo histórico.

"É o meu sonho cumprido. Estou feliz. Feliz por voltar a vestir estas cores, feliz de sentir o escudo em meu peito, feliz de voltar a fazer parte da grandeza do Atlético Nacional", destacou Higuita.

Higuita postou a foto com as taças no Twitter

Ele defendeu também a seleção colombiana na Copa do Mundo de 1990. Foi vice-campeão mundial pelo Nacional de Medellín diante do Milan, em derrota pelo placar mínimo no Japão. Além de reflexo debaixo das traves, se destacou pela irreverência para jogar futebol, muitas vezes como um líbero para sair jogando, puxando contra-ataques ou até mesmo driblando os atacantes e meio-campistas adversários, ganhando campo. Marcou época pelos lances inusitados. O mais famoso deles foi a defesa de "escorpião" realizada no estádio de Wembley, na Inglaterra.

"Esperem de mim o melhor. Olhamos com o otimismo ao próximo semestre e esperamos os resultados. O Atlético Nacional quer sempre o melhor para todos", afirmou na apresentação, bastante aplaudido.

O Atlético Nacional ganhou a Libertadores 2016, mas não obteve sucesso na presente participação, eliminado na fase de grupos, no qual o Botafogo liderou. Apesar disso, a conquista voltou à sala de troféus verdolaga com o Campeonato Colombiano, mais uma vez vencido pelo Nacional. A sexta conquista desde 2012.