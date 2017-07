Após classificação sofrida na fase de grupos, San Lorenzo visita Emelec de olho nas quartas

INCIDENCIAS: Partida de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. No Estádio George Campwell, em Guayaquil, no Equador.

Na noite desta quinta-feira (6), às 21h45, o Emelec (EQU) recebe o San Lorenzo (ARG), no Estádio George Campwell, em Guayaquil, no Equador. Será a partida de ida das oitavas da Taça Libertadores. Por ter feito uma campanha melhor, o time argentino decidirá a vaga em sua casa, no dia 10 de agosto, no Nuevo Gasómetro. O vencedor do duelo, enfrenta, nas quartas de final, o time que avança no duelo entre The Strongest e Lanús.

As duas equipes não possuem um histórico de confrontos, hoje será o primeiro, e promete ser um jogo bastante duro, com as duas equipes buscando o ataque. Possivelmente, hoje começará uma das grandes rivalidades da América do Sul.

Na fase de grupos, o San Lorenzo caiu no grupo 4, junto com os brasileiros Flamengo e Atlético-PR, e a equipe chilena Universidad Católica. Com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, a equipe argentina somou 10 pontos, passando na primeira colocação. Vale lembrar, que, a classificação veio no último minuto jogando em casa, na partida contra o Flamengo, eliminando um dos candidatos ao título.

Já o Emelec, dividiu o grupo 3 com o tradicional argentino River Plate, com o colômbiano Independiente Medellín e o peruano Melgar. Acabou passando em segundo, somente atrás do River, que fez a segunda melhor campanha do torneio. A equipe equatoriana, e o seu adversário da noite, possuem a mesma campanha.

Emelec busca "reabilitação" internacional

Em entrevista coletiva, o técnico da equipe equatoriana, afirmou estar muito preparado e motivado para este confronto. "É o fim do mundo para nós, temos que ganhar.", disse o uruguaio Alfredo Arias, acrescentando que a sua equipe "é para grandes coisas."

Questionado sobre as atuações em torneios internacionais anteriores, o treinador admitiu que sua equipe não vinha fazendo boas campanhas, mas que agora seria a hora da vingança. "Nos anos anteriores, nós tivemos apresentações ruins, mas agora é a nossa chance de vingança", disse ele.

Perguntado sobre o San Lorenzo, adversário da noite, o treinador enalteceu o trabalho de Aguirre e afirmou que irá enfrentar uma grande equipe argentina, muito forte e que recentemente foi campeão do torneio, em 2014. "É uma grande equipe da Argentina, uma equipe forte. Devemos encarar como todos e fazer com que os nossos jogadores, joguem futebol"

"Nossa equipe deve ter cuidado, porque o elenco argentino possui jogadores de experiência, eles estão acostumados com isso", concluiu o treinador.

San Lorenzo quer "engrenar" de vez no torneio

A equipe deve estar lamentado muito o espaço de tempo entre a fase de grupos e as oitavas (mais de um mês), já que estava embalado, com três vitórias seguidas no torneio – resultados que deram a ele uma classificação que parecia perdida. É um time que está com confiança, tem tradição e vários jogadores experientes, acostumados a jogar fases decisivas da Libertadores. O irregular Emelec não parece possuir muitas armas para ser um real desafio aos campeões do torneio em 2014.

Os argentinos chegaram no Equador na terça-feira, sem o seu ídolo Leandro Romagnoli, que sofreu uma lesão no joelho. O técnico uruguaio, Diego Aguirre, disse que a intenção é jogar um "bom jogo" contra um "bom rival."

O lateral-direito Víctor Salazar, que foi recém contratado pela equipe argentina, disse estar muito feliz com o momento em que sua equipe está vivendo, e ainda afirmou ter o sonho de conquistar a América pela equipe.

"Meu sonho é tornar-se campeão da Libertadores", disse o defensor, que poderá estrear na partida de logo mais.

O San Lorenzo mostra otimismo, depois de se classificar para a próxima Copa Sul-Americana com o recente empate em 1-1 com Talleres, na última rodada da Primeira Divisão da Argentina.