Guia VAVEL da Eurocopa Feminina 2017 – GRUPO A

No dia 16 de julho do presente ano, as atenções do futebol feminino mundial estarão voltadas para a Europa, mais precisamente para a Holanda, onde o principal torneio de seleções do continente fará parte do calendário de 2017. Desta vez, mais recheada, com 16 seleções em disputa, a Eurocopa Feminina vai para a sua 12ª edição.

Disputada desde 1984, a Eurocopa deste ano, acontecerá nos Países Baixos pela primeira vez e terão sete cidades-sede: Breda, Deventer, Doetinchem, Enschede (palco da final), Rotterdam, Tilburg e Utrecht (palco da abertura). Serão 31 partidas disputadas em solo holandês, que culminará na grande decisão no dia 06 de agosto.

O número de confederações aumentou de 12 para 16, divididas em quatro grupos e estas são as que marcarão presença: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Islândia, Itália, Noruega, Portugal, Rússia, Suécia e Suíça. E, para ficar por dentro da competição, a VAVEL Brasil preparou um guia detalhando cada uma destas seleções que participarão do torneio.

Grupo A

Nas casas de apostas: 1º Holanda 2º Noruega 3º Dinamarca 4º Bélgica.

Holanda

Nº de participações: 3 (Melhor resultado – 3º lugar em 2009).

Campanha nas Eliminatórias: país-sede.

Ranking Fifa: 12º

Estreia: 16/07/17 vs Noruega – Stadion Galgenwaard, Utrecht.

Elenco

Goleiras: Van Veenendaal, Geurts, Christ.

Defensoras: Van der Gragt, Dekker, Van den Bulk, Van den Berg, Van der Most, Janssen, Van Es.

Meias: Van de Donk, Van Lunteren, Groenen, Roord, Spitse, Zeeman.

Atacantes: Miedema, Martens, Van de Sanden, Jansen, Folkerstma, Lewerissa, Beerensteyn.

Desfalques: Tessel Middag e Renée Slegers.

Fique de olho: Lieke Martens.

Quem pode decidir: Vivianne Miedema.

A jovem atacante de 20 anos, que se transferiu recentemente para o Arsenal Ladies, tem 41 gols com a camisa laranja, em apenas 51 jogos e promete ser uma das estrelas desta edição da Eurocopa. Nesta temporada, a atleta que defendeu o Bayern de Munique, marcou 26 gols e ajudou a equipe alemã a conquistar uma vaga na próxima edição da Uefa Women’s Champions League.

Bélgica

Nº de participações: estreia.

Campanha nas Eliminatórias: Fez parte do Grupo 7 e foi uma das melhores segundas colocadas, com 17 pontos em oito partidas, obteve cinco vitórias, dois empates e uma derrota, anotou 27 gols e sofreu cinco, ficando à frente de Sérvia, Bósnia e Estônia.

Ranking Fifa: 22º

Estreia: 16/07/17 vs Dinamarca – De Vijverberg, Doetinchem.

Elenco

Goleiras: Odeurs, Evrard, Lemey.

Defensoras: Zeler, Courtois, Coutereels, Vandeputte, Jaques, Deloose, Van den Abeele, De Neve.

Meias: Biesmans, Van Wynendaele, Onzia, Yuceil.

Atacantes: Wullaert, Daniels, Cayman, Coryn, Philtjens, Van Gorp, De Caigny, Vanmechelen.

Desfalques: Tine Schryvers e Lien Mermans.

Fique de olho: Janice Cayman.

Quem pode decidir: Tessa Wullaert.

Artilheira histórica da seleção belga, a atacante de 24 anos, que atua no Wolfsburg, tem 31 gols em 58 partidas com a Bélgica. A talentosa Wullaert promete ser o destaque da equipe na primeira participação de sua seleção na EURO, onde na atual temporada, fez por merecer a titularidade em seu clube alemão, com tantas estrelas no elenco.

Dinamarca

Nº de participações: 9 (Melhor resultado – 3º lugar em 1984, 1991, 1993, 2001).

Campanha nas Eliminatórias: Fez parte do Grupo 4 e foi uma das melhores segundas colocadas, com 19 pontos em oito partidas, obteve seis vitórias, um empate e uma derrota, anotou 22 gols e sofreu apenas um, ficando à frente de Polônia, Eslováquia e Moldávia.

Ranking Fifa: 15º

Estreia: 16/07/17 vs Bélgica – De Vijverberg, Doetinchem.

Elenco

Goleiras: Lykke Petersen, Christensen, Johansen.

Defensoras: Sandvej, Arnth Jensen, Stine Pedersen, Boye Sorensen, Hansen, Jans, Gevitz, Nielsen.

Meias: Veje, Line Jensen, Christiansen, Troelsgaard, Nicoline Sorensen, Kildemoes, Dyrehauge, Sofie Pedersen.

Atacantes: Harder, Nadim, Stine Larsen, Thogersen.

Desfalques: Johanna Rasmussen, Julie Trustrup e Karoline Smidt.

Fique de olho: Nadia Nadim.

Quem pode decidir: Pernille Harder.

Uma das melhores jogadoras da atualidade, sem exageros, a habilidosa atacante dinamarquesa de 24 anos, promete seguir seu brilhante desempenho na temporada. Harder, que defende as cores do Wolfsburg, tem 14 gols no ano e foi responsável direta pelas conquistas do clube da Bundesliga e da DFB Pokal. Ela é a segunda maior artilheira da Dinamarca, com 46 gols marcados.

Noruega

Nº de participações: 11 (Melhor resultado – 2x Campeã em 1987 e 1993)

Campanha nas Eliminatórias: Foi a primeira colocada do Grupo 8, com 22 pontos conquistados em oito partidas, obteve sete vitórias, um empate e nenhuma derrota, anotou 29 gols e sofreu dois, ficando à frente da Áustria, País de Gales, Cazaquistão e Israel.

Ranking Fifa: 11º

Estreia: 16/07/17 vs Holanda – Stadion Galgenwaard, Utrecht.

Elenco

Goleiras: Hjelmseth, Fiskerstrand, Bogstad.

Defensoras: Mjelde, Thorsnes, Sonstevold, Berge, Wold, Thorisdottir, Tuva Hansen, Leine, Reinas.

Meias: Isaksen, Andrine Hegerberg, Reiten, Spord, Schjelderup, Maanum.

Atacantes: Ada Hegerberg, Caroline Hansen, Utland, Minde, Haavi.

Desfalque: Vilde Boe Risa.

Fique de olho: Caroline Graham Hansen.

Quem pode decidir: Ada Hegerberg.

Melhor jogadora da Europa do ano passado e destaque do Lyon, que conquistou a tríplice coroa em 2016/17 (D1 Féminine, Coupe de France e Women’s Champions League), a jovem centroavante de 21 anos, mesmo com pouca idade, já tem bastante bagagem para desencantar na Eurocopa de 2017. A norueguesa tem 27 gols na temporada e 38 gols com a camisa da Noruega.