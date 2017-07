Guia VAVEL da Eurocopa Feminina 2017 – GRUPO B

Arte: Victor Hugo Lacerda/VAVEL.com

No dia 16 de julho do presente ano, as atenções do futebol feminino mundial estarão voltadas para a Europa, mais precisamente para a Holanda, onde o principal torneio de seleções do continente fará parte do calendário de 2017. Desta vez, mais recheada, com 16 seleções em disputa, a Eurocopa Feminina vai para a sua 12ª edição.

Disputada desde 1984, a Eurocopa deste ano, acontecerá nos Países Baixos pela primeira vez e terão sete cidades-sede: Breda, Deventer, Doetinchem, Enschede (palco da final), Rotterdam, Tilburg e Utrecht (palco da abertura). Serão 31 partidas disputadas em solo holandês, que culminará na grande decisão no dia 06 de agosto.

O número de confederações aumentou de 12 para 16, divididas em quatro grupos e estas são as que marcarão presença: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Islândia, Itália, Noruega, Portugal, Rússia, Suécia e Suíça. E, para ficar por dentro da competição, a VAVEL Brasil preparou um guia detalhando cada uma destas seleções que participarão do torneio.

Grupo B

Nas casas de apostas: 1º Alemanha 2º Suécia 3º Itália 4º Rússia.

Alemanha

Nº de participações: 10 (Melhor resultado – 8x Campeã em 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 e 2013).

Campanha nas Eliminatórias: Foi a primeira colocada do Grupo 5, com 24 pontos conquistados, obteve oito vitórias em oito partidas, anotou 35 gols e não sofreu nenhum, ficando à frente da Rússia, Hungria, Croácia e Turquia.

Ranking Fifa: 2º

Estreia: 17/07/17 vs Suécia – Rat Verlegh Stadion, Breda.

Elenco

Goleiras: Schult, Benkarth, Weiss.

Defensoras: Henning, Hendrich, Peter, Maier, Blasse, Kerschowski, Demann, Simon.

Meias: Goessling, Marozsán, Dabritz, Magull, Doorsoun, Dallmann, Kemme.

Atacantes: Islacker, Petermann, Mittag, Kayikçi, Huth.

Desfalques: Simone Laudehr e Alexandra Popp.

Quem pode decidir: Anja Mittag.

Fique de olho: Dzsenifer Marozsán.

Foto: Matthias Kern/GettyImages

Meio-campista de 25 anos, que atua no Lyon, foi eleita a melhor jogadora do último campeonato francês e foi a maior assistente da temporada europeia. A capitã alemã, que é um dos principais nomes da competição, vai em busca de seu segundo título da EURO. A jogadora tem 30 gols em 74 partidas pela Alemanha.

Itália

Nº de participações: 11 (Melhor resultado – 2x Vice em 1993 e 1997).

Campanha nas Eliminatórias: Fez parte do Grupo 6 e foi uma das melhores segundas colocadas, com 18 pontos em oito partidas, obteve seis vitórias e duas derrotas, anotou 26 gols e sofreu oito, ficando à frente da República Tcheca, Irlanda do Norte e Geórgia.

Ranking Fifa: 18º

Estreia: 17/07/17 vs Rússia – Sparta Stadion Het Kasteel, Rotterdam.

Elenco

Goleiras: Giuliani, Marchitelli, Schroffenegger.

Defensoras: Bartoli, Gama, Linari, Di Criscio, Salvai, Cimini.

Meias: Stracchi, Galli, Rosucci, Guagni, Bonansea, Cernoia, Carissimi, Giugliano, Ianella, Fusetti.

Atacantes: Gabbiadini, Mauro, Sabatino, Girelli.

Desfalque: Alice Parisi.

Quem pode decidir: Melania Gabbiadini.

Fique de olho: Ilaria Mauro.

Foto: Valerio Pennicino/GettyImages

Uma das artilheiras da campanha histórica da Fiorentina na temporada, onde foi campeã da Liga Italiana e da Copa da Itália, Mauro é um nome importante na sua seleção. A atacante de 29 anos, atua como uma verdadeira camisa 9 e marcou seu primeiro gol com a azurra justamente em uma Eurocopa, em 2013. A jogadora italiana, convocada mais uma vez para o torneio, pretende seguir com sua regularidade na temporada e ajudar sua equipe a ir longe na competição.

Rússia

Nº de participações: 5 (Melhor resultado – 7º lugar em 2001).

Campanha nas Eliminatórias: Fez parte do Grupo 5 e foi uma das melhores segundas colocadas, com 14 pontos em oito partidas, obteve quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, anotou 14 gols e sofreu nove, ficando à frente da Hungria, Croácia e Turquia.

Ranking Fifa: 25º

Estreia: 17/07/17 vs Itália – Sparta Stadion Het Kasteel, Rotterdam.

Elenco

Goleiras: Belyaeva, Shcherbak, Scherbakova.

Defensoras: Belomyttseva, Makarenko, Medved, Sheykina, Ziyastinova, Kozhnikova, Ekaterina Morozova, Solodkaya.

Meias: Kiskonen, Chernomyrdina, Elena Morozova, Pantyukhina, Pozdeeva, Smirnova, Sochneva, Cholovyaga, Fedorova.

Atacantes: Karpova, Danilova, Gasanova.

Quem pode decidir: Elena Danilova.

Fique de olho: Nadezhda Karpova.

Foto: Icon Sportswire/GettyImages

Uma das artilheiras do último campeonato russo, atuando pelo FC Chertanovo Moscow, a jovem atacante de 22 anos está entre as grandes promessas do futebol mundial, inclusive escolhida por Messi como um dos destaques da nova geração. Ajudou sua equipe a chegar na fase final da EURO, sendo uma das artilheiras da seleção russa.

Suécia

Nº de participações: 10 (Melhor resultado – Campeã em 1984).

Campanha nas Eliminatórias: Foi a primeira colocada do Grupo 4, com 21 pontos em oito partidas, obteve sete vitórias e uma derrota, anotou 22 gols e sofreu três, ficando à frente da Dinamarca, Polônia, Eslováquia e Moldávia.

Ranking Fifa: 9º

Estreia: 17/07/17 vs Alemanha – Rat Verlegh Stadion, Breda.

Elenco

Goleiras: Lindahl, Carlén, Lundberg.

Defensoras: Andersson, Fischer, Sembrant, Samuelsson, Berglund, Eriksson, Glas.

Meias: Dahlkvist, Seger, Schough, Rubensson, Folkesson, Johansson, Spetsmark.

Atacantes: Asllani, Schelin, Hammarlund, Rolfö, Blackstenius, Larsson.

Desfalque: Sofia Jakobsson.

Quem pode decidir: Lotta Schelin.

Fique de olho: Stina Blackstenius.

Foto: Nils Petter Nilsson/GettyImages

A jovem atleta de 21 anos, contratada pelo Montpellier para esta temporada, foi um dos destaques da equipe no vice-campeonato francês, que levou à Champions Feminina, desbancando o poderoso PSG. A jogadora sueca é uma das grandes promessas do futebol mundial e vem brilhando desde as categorias de base da seleção. Na atual temporada, marcou 16 gols e no ano passado foi responsável direta pela medalha de prata da Suécia nas Olimpíadas do Rio-2016.