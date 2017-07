Guia VAVEL da Eurocopa Feminina 2017 – GRUPO C

Arte: Victor Hugo Lacerda/VAVEL.com

No dia 16 de julho do presente ano, as atenções do futebol feminino mundial estarão voltadas para a Europa, mais precisamente para a Holanda, onde o principal torneio de seleções do continente fará parte do calendário de 2017. Desta vez, mais recheada, com 16 seleções em disputa, a Eurocopa Feminina vai para a sua 12ª edição.

Disputada desde 1984, a Eurocopa deste ano, acontecerá nos Países Baixos pela primeira vez e terão sete cidades-sede: Breda, Deventer, Doetinchem, Enschede (palco da final), Rotterdam, Tilburg e Utrecht (palco da abertura). Serão 31 partidas disputadas em solo holandês, que culminará na grande decisão no dia 06 de agosto.

O número de confederações aumentou de 12 para 16, divididas em quatro grupos e estas são as que marcarão presença: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Islândia, Itália, Noruega, Portugal, Rússia, Suécia e Suíça. E, para ficar por dentro da competição, a VAVEL Brasil preparou um guia detalhando cada uma destas seleções que participarão do torneio.

Grupo C

Nas casas de apostas: 1º França 2º Suíça 3º Islândia 4º Áustria.

Áustria

Nº de participações: estreia.

Campanha nas Eliminatórias: Fez parte do Grupo 8 e foi uma das melhores segundas colocadas, com 17 pontos em oito partidas, obteve cinco vitórias, dois empates e uma derrota, anotou 18 gols e sofreu quatro, ficando à frente de País de Gales, Cazaquistão e Israel.

Ranking Fifa: 24º

Estreia: 18/07/17 vs Suíça – De Adelaarshorst, Deventer.

Elenco

Goleiras: Zinsberger, Pfeiler, Grossinger.

Defensoras: Georgieva, Naschenweng, Maierhofer, Schiechtl, Wenninger, Schnaderbeck, Kirchberger.

Meias: Prohaska, Zadrazil, Dunst, Eder, Puntigam, Aschauer, Klein.

Atacantes: Burger, Pinther, Enzinger, Billa, Feiersinger, Makas.

Fique de olho: Nicole Billa.

Quem pode decidir: Nina Burger.

Foto: VI-Images/GettyImages

Artilheira da equipe nas eliminatórias e máxima goleadora da seleção austríaca com 46 gols em 85 jogos, Nina Burger é o grande nome da Áustria nesta EURO. Com um faro de gol acima da média, a atacante de 29 anos, do Sand da Alemanha, marcou 11 gols na temporada e ajudou seu clube a chegar ao vice-campeonato da DFB-Pokal.

França

Nº de participações: 6 (Melhor resultado – 5º lugar em 2013).

Campanha nas Eliminatórias: Foi a primeira colocada do Grupo 3, com 24 pontos conquistados, obteve oito vitórias em oito partidas, anotou 27 gols e não sofreu nenhum, ficando à frente da Romênia, Ucrânia, Grécia e Albânia.

Ranking Fifa: 3º

Estreia: 18/07/17 vs Islândia – Koning Willem II Stadion, Tilburg.

Elenco

Goleiras: Bouhaddi, Gérard, Philippe.

Defensoras: Houara, Renard, Mbock Bathy, Périsset, Georges, Karchaoui, Tounkara.

Meias: Henry, Abily, Thiney, Lavogez, Geyoro, Bussaglia, Toletti.

Atacantes: Le Sommer, Delie, Thomis, Catala, Diani, Le Bihan.

Desfalques: Delphine Cascarino, Amel Majri.

Fique de olho: Camille Abily.

Quem pode decidir: Eugénie Le Sommer.

Foto: Rob Carr/GettyImages

Com 29 gols na temporada, a atacante de 28 anos, foi um dos destaques do Lyon na tríplice coroa (campeão da D1 Féminine, Coupe de France e Women’s Champions League). Artilheira nas eliminatórias, Le Sommer tem 60 gols com a camisa da França. A veloz e habilidosa jogadora é uma das apostas francesas para a EURO 2017 e promete dar o primeiro título para sua seleção.

Islândia

Nº de participações: 3 (Melhor resultado – 8º lugar em 2013).

Campanha nas Eliminatórias: Foi a primeira colocada do Grupo 1, com 21 pontos conquistados em oito partidas, obteve sete vitórias e uma derrota, anotou 34 gols e sofreu dois, ficando à frente da Escócia, Eslovênia, Bielorrússia e Macedônia.

Ranking Fifa: 19º

Estreia: 18/07/17 vs França – Koning Willem II Stadion, Tilburg.

Elenco

Goleiras: Gunnarsdóttir, Sandra Sigurdardóttir, Thráinsdóttir.

Defensoras: Kristjánsdóttir, Ásgrímsdóttir, Viggósdóttir, Gísladóttir, Atladóttir, Ingibjörg Sigurdardóttir, Málfrídur Sigurdardóttir, Hönnudóttir.

Meias: Brynjarsdóttir, Jónsdóttir, Magnúsdóttir, Sara Björk, Gardarsdóttir.

Atacantes: Albertsdóttir, Thorvaldsdóttir, Elin Jensen, Fridriksdóttir, Sandra Jessen, Thorsteinsdóttir, Ásbjörnsdóttir.

Desfalques: Margrét Lára Vidarsdóttir, Elísa Vidarsdóttir, Dóra María Lárusdóttir.

Fique de olho: Sara Björk Gunnarsdóttir.

Quem pode decidir: Harpa Thorsteinsdóttir.

Foto: Vasco Celio/GettyImages

Artilheira das eliminatórias para a EURO, com 10 gols, a atacante de 31 anos, que atua no próprio país, no Stjarnan, promete surpreender na competição. Destaque no clube, onde marcou 20 gols no campeonato islandês, sendo a máxima goleadora, Harpa ajudou o time a conquistar o título local e a garantir uma vaga na próxima Champions Feminina.

Suíça

Nº de participações: estreia.

Campanha nas Eliminatórias: Foi a primeira colocada do Grupo 6, com 24 pontos conquistados obteve oito vitórias em oito partidas, anotou 34 gols e sofreu três, ficando à frente da Itália, República Tcheca, Irlanda do Norte e Geórgia.

Ranking Fifa: 17º

Estreia: 18/07/17 vs Áustria – De Adelaarshorst, Deventer.

Elenco

Goleiras: Thalmann, Michel, Friedli.

Defensoras: Betschart, Rinast, Maritz, Kiwic, Abbé, Brunner.

Meias: Dickenmann, Moser, Zehnder, Wälti, Bürki, Bernauer, Mauron, Terchoun, Calligaris.

Atacantes: Bachmann, Crnogorcevic, Humm, Aigbogun, Reuteler.

Desfalque: Selina Kuster.

Fique de olho: Lara Dickenmann.

Quem pode decidir: Ramona Bachmann.

Foto: Mike Hewitt/GettyImages

A “geração suíça” conta com um elenco forte para a disputa da EURO 2017 e Ramona Bachmann encabeça a lista das responsáveis por elevar o nível de sua seleção nos últimos anos. Titular do Chelsea, a atacante de 26 anos sofreu com lesões persistentes em sua carreira, porém jogando o fino da bola nesta temporada, a atleta tem tudo para ser um dos destaques da competição.