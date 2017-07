Holanda vence Noruega em partida de abertura da Eurocopa Feminina

INCIDENCIAS: Primeira rodada do Grupo A da Eurocopa Feminina 2017, disputada no Estádio Galgenwaard em Utrecht.

Após um primeiro tempo repleto de chances claras de gol para as anfitriãs, mas sem sucesso, coube a Shanice van de Sanden marcar de cabeça o primeiro gol da Holanda na Eurocopa Feminina 2017 e que deu a vitória à Orange diante da Noruega na primeira rodada do Grupo A. Cerca de 21.732 acompanharam a partida em Utrecht.

Com o resultado positivo, as holandesas somaram seus primeiros três pontos na competição e quebraram um tabu: nos 13 jogos anteriores entre as duas seleções, as holandesas venceram apenas uma vez a Noruega, tendo dez derrotas e dois empates na história do duelo.

As duas equipes voltarão a campo pela segunda rodada do grupo A da competição na próxima quinta feira (20). As donas da casa enfrentarão a Dinamarca no Sparta-Stadium Her Kasteel, às 15h45, enquanto a Noruega jogará diante da Bélgica no Rat Verlegh Stadium, em Breda às 13h, ambas as partidas pelo horário de Brasília.

Com ótimas iniciativas, Holanda esbarra em uma inspirada Hjelsmeth

Explorando o fator casa, a Holanda começou a partida bem superior à Noruega e, logo no primeiro minuto, quase marcou com Miedema, que obrigou a veterana goleira norueguesa a fazer ótima defesa.

Com uma postura ofensiva, as donas da casa deram poucos espaços à Noruega, que recorria muitas vezes à ligação direta, porém sem muito sucesso. Hansen e Hegerberg tiveram chances claras de gol nos primeiros vinte minutos iniciais, mas esbarraram na zaga e na goleira holandesa.

Hjelsmeth foi obrigada a mais uma ótima defesa aos 27 minutos, após ótimo chute de Martens, que vinha sendo um dos destaques da partida. Mesmo com amplo domínio, a Holanda não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo.

Holanda se impõe e consegue vitória com gol antes dos 30 minutos

Momento do gol da atacante do Liverpool Ladies (Foto: uefa.com)

O panorama do segundo tempo pouco mudou. A Holanda seguiu com chances claras de gol, mas sem resultado. Aos 21 minutos, Groenen cruzou e encontrou Van der Sanden livre para cabecear sem chances para Hjeslmeth, marcando o primeiro gol das anfitriãs na competição e que viria a ser o da vitória diante da Noruega.

Com diversas chances para ampliar o placar, as holandesas deram 18 chutes a gol, contra apenas sete da Noruega. A Holanda soube cadenciar bem o resultado até os minutos finais e saiu vitoriosa em sua estreia na Eurocopa Feminina 2017.