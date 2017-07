Com gol no começo da partida, Dinamarca vence Bélgica pela Eurocopa Feminina 2017

INCIDENCIAS: PRIMEIRA RODADA DO GRUPO A DA EUROCOPA FEMININA 2017, DISPUTADA NO ESTÁDIO DE VIJVERBERG EM DOETINCHEM

Com um gol logo aos seis minutos do primeiro tempo com Troeslgaard, a Dinamarca conseguiu seus primeiros três pontos na Eurocopa Feminina 2017 diante da Bélgica, que fez sua primeira partida na história da competição, sendo a primeira estreante a jogar no torneio desde a Islândia em 2009.

O resultado positivo colocou as danesas na liderança, empatada com a Holanda, que venceu a Noruega em sua estreia na competição.

As duas equipes voltarão a campo pela segunda rodada do grupo A da competição na próxima quinta feira (20). A Dinamarca enfrentará a Holanda em jogo que vale a liderança e que pode garantir uma das duas seleções já na fase de quartas de final, no Sparta-Stadium Her Kasteel, às 15h45, enquanto a Bélgica jogará diante da Noruega no Rat Verlegh Stadium, em Breda às 13h, em busca dos três primeiros pontos. Ambas as partidas pelo horário de Brasília.

Gol relâmpago e primeiro tempo cadenciado

Mostrando seu favoritismo, a Dinamarca foi mais efetiva ao atacar a seleção da Bélgica e logo aos seis minutos, após falta cobrada por Harder, rebatida pela goleira belga Odeurs, Troeslgaard aproveitou e marcou de cabeça o primeiro gol da partida.

A Bélgica errava muitos passes e mostrava um nervosismo inicial nos primeiros trinta minutos de partida, enquanto a Dinamarca pressionava bastante, sobretudo com jogadas articuladas por sua capitã, Pernille Harder.

O jogo foi para o intervalo com a diferença mínima e com a Dinamarca melhor em campo.

Belgas melhoram, mas não conseguem empate

A Bélgica voltou ao segundo tempo com uma postura bem mais ofensiva. No começo da segunda etapa, Janice Cayman assustou a goleira Petersen com um chute perigoso. A goleira dinamarquesa ainda trabalhou em outras ocasiões, como em chute perigoso de fora da área de Wullaert.

A Dinamarca continuava suportando a pressão, cometendo muitas faltas (16 contra 12 das belgas), mas mantendo maior posse de bola, cadenciando a partida até os minutos finais e conseguindo os três primeiros pontos na competição.