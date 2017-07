Resultado Roma x PSG em amistoso da International Champions Cup (1(3)-(5)1)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão, amigo da VAVEL Brasil. Continue ligado para mais informações sobre a International Champions Cup!

GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO PSG! Marquinhos faz o quinto pênalti do time francês e garante a vitória do Paris St-Germain, depois de empate em 1 a 1 no tempo normal

Vai Marquinhos para a bola

GOOOOOOOOOOOOOLLL DA ROMA! Com frieza, De Rossi bota lá dentro e o PSG, se fizer, garante a vitória. 4 a 3

Quem tem a responsabilidade de deixar a Roma viva é Daniele De Rossi

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG! Edouard converte a quarta cobrança e força a Roma a fazer a próxima

PERDEU O BRASILEIRO! Tentando bater no alto, Gerson tirou muito do gol, acertou a trave e deixa o PSG em vantagem. 3 a 2 para o time francês

Quem bate o próximo pênalti, pela Roma, é Gérson

GOOOOOOOOLLL DO PSG! Callegari coloca lá dentro e põe o PSG em vantagem novamente. 3 a 2

Quem bate o terceiro pênalti do PSG é Callegari

GOOOOOOOOLLL DA ROMA! Batendo no alto, Nainggolan empata novamente. Tudo igual, 2 a 2

Vai bater Nainggolan para a Roma

GOOOOOOOOOLLL DO PSG! Nkunku bateu firme, no canto, Alisson até tocou na bola, mas acabou entrando. 2 a 1 para o PSG

Agora vem Nkunku para o PSG

GOOOOOOOOOOOOL DA ROMA! Bruno Peres desloca Aréola e deixa tudo igual. 1 a 1!

Vem aí Bruno Peres para a Roma

GOOOOOOOOOOOL DO PSG! Lucas faz 1 a 0 nas cobranças de pênalti!

VAI COMEÇAR! Lucas abre as cobranças contra Alisson

Ficamos no aguardo das cobranças de pênalti depois do empate em 1 a 1, com gols de Marquinhos e Sadiq

FIM DE JOGO! Vamos para os pênaltis na partida entre PSG e Roma. Lembrando que, segundo o regulamento da International Champions Cup, quem vencer nos pênaltis ganha dois pontos. O perdedor leva um ponto para a tabela

47" MATUIDI PERDE MAIS UMA! O capitão do PSG recebeu linda enfiada de bola, tentou o toque de direita e mandou para fora

46" Nkunku trombou com Castán e a arbitragem pegou a falta. Vem bola na área romanista

45" Teremos dois minutos de acréscimo

44" Gonçalo Guedes recebeu pelo meio, tentou a sorte de fora da área e soltou um tiro de canhão, mas foi para fora

43" Bruno Peres erra virada de jogo, Lucas faz a roubada e acaba derrubado por Seck, que recebe cartão amarelo

39" QUE CHANCE IMPRESSIONANTE PERDE MATUIDI! DE NOVO! Edouard aproveitou falha de Fazio na saída de bola, hesitou muto, finalizou cruzado e Matuidi, quase como centroavante, isolou na hora de completar para o gol

38" Substituição na Roma: sai Juan Jesus, entra Moustapha Seck

37" Substituições no PSG: entram Bernede e Edouard, saem Jesé e Lo Celso

35" Gonçalo Guedes recebeu dentro da área, tentou o passe para Matuidi, mas forçou demais e a bola saiu pela linha de fundo

33" De Rossi fica sentindo dores no meio-campo

31" QUE ISSO MATUIDI! Marquinhos faz excelente lançamento para o volante francês, que sai cara a cara com Alisson, tenta bater colocado, mas acaba mandando por cima

29" Juan Jesus chega com tudo e faz a falta em Gonçalo Guedes pela ponta direita. É boa chance de cruzamento para o PSG

27" Sadiq carrega pela direita, entra na área, divide com Kimpembe, pede o pênalti, mas o árbitro manda seguir e aponta somente o tiro de meta

26" No momento, nenhuma das duas equipes ameaça o gol adversário

23" Substituições no PSG: Saíram Daniel Alves, Thiago Motta, Kurzawa e Pastore, para a entrada de Nkunku e Gonçalo Guedes, Callegari e Yuri

20" AREOLA SENSACIONAL! Daniele De Rossi foi para a cobrança, bateu bem e o goleiro do PSG voou para fazer uma bela ponte

19" Sadiq toca a bola entre as pernas de Matuidi e recebe a falta. Boa chance para a Roma!

17" Marquinhos se enrola todo na saída de bola, perde para Nainggolan, faz a falta e recebe cartão amarelo

16" Substituições na Roma: entram Antonucci e De Rossi, saem Gonalons e Perotti

15" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! E É DA ROMA! TUDO IGUAL EM DETROIT! Umar Sadiq recebe lindo passe de Gérson, faz o domínio e chuta forte de canhota, por baixo das pernas de Aréola

14" Na sequência, Jesé recebe pela esquerda, corta para o meio e tenta o chute de fora da área, mas manda por cima

13' Perotti tenta a jogada pela ponta-esquerda, é derrubado por Dani Alves na área, mas a arbitragem manda seguir

11' Kimpembe é pressionado por Gerson, mas consegue o giro dentro da própria área e afasta

8" Nainggolan, em sua primeira participação, recebe pelo meio, tenta a finalização de canhota, mas isola

6" Apesar de ser apenas um torneio amistoso de pré-temporada, os jogadores reclamam bastante da arbitragem

4" Com muitas mudanças, a Roma vai tentando buscar mais o jogo no campo de ataque

1" O PSG voltou com Matuidi no lugar de Rabiot e Kimpembe no lugar de Thiago Silva

0" Na Roma, saíram: Manolas, Moreno, Strootman, Pellegrini, Iturbe, Dzeko, e entraram Castán, Fazio, Gerson, Nainggolan, Tumminello e Sadiq

0" Rola a bola para a segunda etapa. Já atualizamos as alterações

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Com gol de Marquinhos, o PSG vai vencendo a Roma por 1 a 0

42' Após bela jogada de Pastore, Lucas tem a chance de finalizar, mas Alisson faz boa defesa

41' Roma vai tendo problemas para manter a posse de bola e o PSG mantém superioridade

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! É DO PSG! Marquinhos abre o placar nos Estados Unidos! Em jogada bastante confusa, o zagueiro brasileiro aproveitou o bate-rebate e finalizou bonito, deslocando Alisson

34' Lance feio em Detroit! Perotti levantou demais a perna para dividir bola no alto e acertou o compatriota Lo Celso, mas o jogador do PSG já está de volta

33' Pastore lança Dani Alves, que tenta o cruzamento para Jesé na segunda trave. O espanhol só não emendou em belo voleio porque Bruno Peres apareceu bem para fazer o corte

29' Hector Moreno faz lindo lançamento para Iturbe, mas o goleiro do PSG estava atento e apareceu como um líbero para fazer o corte

28' Outra característica à qual vale ficar atento na Roma de Eusebio di Francesco é a atuação de Pellegrini. O camisa 7, que veio do Sassuolo junto com o treinador, vem flutuando bastante, aparecendo até mesmo como ponta-direita em alguns momentos

27' Que bonito! Manolas faz a finta no marcador, e acerta lindo lançamento para armar o contra-ataque com Dzeko

26' Perotti aproveita cobrança rápida de lateral, levanta para Dzeko na área. O bósnio tenta o domínio, acaba errando e a redonda acerta Kurzawa, mas Areola impede o gol contra

25' Pellegrini levanta à meia altura, mas a bola passa por todo mundo e acaba saindo pela linha de fundo

24' Lo Celso derruba dois jogadores de uma vez só, juiz marca falta e a Roma tem boa oportunidade para levantar a bola na área

21' QUE CHANCE PERDE JESÉ! Espanhol recebe excelente bola em profundidade, mas se enrola na hora da finalização e acaba travado

19' No PSG, Jesé é mesmo a referência, no lugar de Cavani. Com marcação alta, vai pressionando muito a saída de bola romanista

18' Cartão amarelo para Rabiot, por entrada dura em Perotti

18' Pelos romanistas, fica claro um esquema com Gonalons mais recuado, em posição que De Rossi costuma fazer, com Strootman e Pellegrini jogando lado a lado no meio campo

16' Primeiros 15 minutos mostram duas equipes se estudando. PSG tenta mais jogadas diretas, se lança mais ao ataque, e a Roma foca no jogo defensivo, tentando aproveitar a velocidade do time nos contra-ataques

14' Jesé recebe em profundidade, tenta o corte para o meio e Juan Jesus joga pela linha de fundo

14' Kurzawa se enrola, erra o passe, mas leva sorte e o ataque giallorosso não aproveita

13' PSG agora troca passes no campo de defesa

9' Juan Jesus falha, entrega a bola para Jesé, se recupera na sequência, mas o espanhol arranja o escanteio

7' Jesé perde grande oportunidade depois de desvio de Thiago Silva, mas a arbitragem já pegava falta do zagueiro

5' QUE ISSO, ALISSON?? O goleiro da Roma tenta participar da saída de bola, é pressionado por Rabiot e acaba chutando a bola em cima do volante francês, que por pouco não provocou uma falha bizarra do brasileiro

3' Bruno Peres faz grande jogada pela direita, tenta o cruzamento, mas a zaga francesa afasta

2' Kurzawa tenta o levantamento e a zaga da Roma afasta

0' COMEÇOU! Rola a bola em Detroit e o PSG tem a primeira posse de bola

Os capitães das duas equipes serão Kevin Strootman e Thiago Silva

As duas equipes estão em campo. Em alguns instantes, a bola rola em Detroit!

Já o PSG terá os seguintes titulares: Areola, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; Thiago Motta, Rabiot, Lucas, Pastore, Lo Celso; Jesé.

A Roma vem a campo com: Alisson, Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Héctor Moreno; Gonalons, Strootman, Pellegrini; Iturbe, Perotti, Dzeko.

As duas equipes estão escaladas para a partida de logo mais. Confira conosco

Provável escalação da Roma: Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Moreno; Nainggolan, Gonalons, Strootman; Tumminello, Dzeko, Perotti. Treinador: Di Francesco

Provável escalação do PSG: Trapp; Dani Alves, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Thiago Motta, Callegari, Rabiot; Lucas, Edouard, Pastore. Treinador: Emery

O brasileiro Bruno Peres falou de sua confiança no trabalho que a equipe está fazendo durante esta etapa da pré-temporada e revelou seu otimismo para a nova temporada em uma entrevista com Roma TV na quarta-feira."Nós seguimos um plano de treinamento muito claro nas últimas semanas e acho que estamos no caminho certo", disse o defensor brasileiro, falando de Detroit, onde os Giallorossi estão se preparando para enfrentar o PSG em sua primeira partida do TPI 2017.

Todo o elenco principal foi convocado para a estadia em Pinzolo. Os principais jogadores, como Daniele de Rossi, Radja Nainggolan, Kevin Strootman e Edin Dzeko, ainda estão de férias e se juntarão ao elenco na viagem agendada para os Estados Unidos, ainda em julho.

Diferente do PSG que realizou apenas um amistoso, a pré temporada da Roma começou mais agitada com dois amistosos, O primeiro amistoso, contra o AC Pinzolo, terminou 8 a 0 para os giallorossi. Destaque para Diego Perotti e o jovem Marco Tumminello, que marcaram dois gols cada. A segunda partida, Roma venceu o Slovacko, da República Tcheca por 1 a 0. Além de o bom desempenho da equipe italiana, o destaque da partida ficou para a quantidade de brasileiros no time principal que contou com Alison, Bruno Peres, Castán, Gerson e Juan entre os titulares.

Como é a primeira partida do PSG na Champions Cup 2017, é a chance de preparar melhor a equipe na pré-temporada. Depois de apenas cinco dias de treinamento no acampamento base da Flórida: " Tudo está indo muito bem até agora, apesar do calor", continuou Kimpembe, falando com PSG TV. "Mas com duas sessões de treinamento por dia, nos adaptamos rapidamente às condições. A nível pessoal, tudo está indo bem. Comecei a trabalhar um pouco mais cedo para estar pronto para a pré-temporada e me sinto ótimo."

Por outro lado, Thiago Silva e Daniel Alves estão no grupo e devem jogar, mesmo que poucos minutos.

O elenco do PSG viajou de Miami, sede onde toda preparação está sendo feita, para Detroit, local da partida, nesta terça feira. Quatro jogadores estão fora: Cavani e Di María, que se juntaram aos trabalhos somente nesta semana, Verratti, que sentiu dores no joelho e Meunier, ainda em processo de adequação física após a cirurgia no tornozelo.

Roma x PSG jogam nesta quarta-feira às 21h00, no estádio Central High School de Detroit, pelo torneio amistoso de pré-temporada International Champions Cup.