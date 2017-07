Florentino Perez elogia Milan por voltar ao cenário europeu e alfineta rival

Google Plus

O presidente foi reeleito por unanimidade, pois não haviam outros candidatos (Foto: Eduardo Parra/ Getty Images)

À frente do clube merengue até 2021, Florentino Perez, um dos cartolas mais conhecidos no mundo do futebol, comemora a sua reeleição. O dirigente que chega ao seu terceiro mandato consecutivo desde 2009, concedeu entrevista para a Rádio Marca hoje (19).

Na entrevista, foi questionado sobre o investimento feito pelos chineses que compraram o Milan, clube no qual tem o segundo maior número de UEFA Champions Leagues (7), somente atrás dos espanhóis de Madri que têm 12 e aproveita para alfinetar o rival catalão.

“Estou muito feliz em saber que o Milan esteja voltando. Durante 50 anos, eles foram os nossos rivais, não o Barça ou qualquer outro clube”.

O motivo pelo qual foi questionado é pelo mercado que o time italiano tem feito. Até agora, foram apresentados 10 reforços para o clube de Milão, sendo eles: Antonio Donnarumma (goleiro), Matteo Musacchio (zagueiro), Leonardo Bonucci (zagueiro), Andrea Conti (lateral-direito), Ricardo Rodriguez (lateral esquerdo), Frank Kessie (meio-campo), Hakan Çalhanoglu (meio-campo), Lucas Biglia (meio-campo), Fábio Borini (atacante), André Silva (atacante).