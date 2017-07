Jogo Barcelona x Manchester United AO VIVO na Champions Cup (0-0)

O meia Mascherano comentou sobre a sua preparação para o duelo de logo mais. "O fundamental é ficar saudável e lutar pelo meu lugar. Não é normal estar jogando com equipes tão boas nesta fase da pré-temporada, mas isso nos ajudará a nos preparar mais rápido. Você precisa estar pronto".

Os Red Devils são os atuais campeões da Europa League e da Copa da Liga Inglesa. Por enquanto, a equipe agiu pouco no mercado. Romelu Lukaku e Victor Lindelöf foram aos contratados. Já o Barcelona por pouco não ficou em branco em 2017, faturando apenas o título da Copa do Rei.

O português também comentou sobre o desafio contra os catalães, relativizando o placar final: "Eu não estou obcecado com o resultado. É mais importante treinar bem e dar minutos a todos. Mas queremos jogar e é bom para nós".

Mourinho falou em coletiva após o jogo do fim de semana: "Estes próximos três dias nos EUA não são um problema. Depois disso, temos mais dois jogos para jogar na Noruega e na Irlanda, viajando no mesmo dia com vôos curtos. Estou realmente feliz com a nossa pré-temporada."

Jose Mourinho aguardará para confirmar a gravidade da lesão de Ander Herrera, depois que o meio-campista saiu machucado contra o Real. Juan Mata segue em dúvidas para a partida. Enquanto isso, Marcos Rojo, Luke Shaw e Ashley Young ainda são ausentes de longo prazo.

O United vai para seu quinto duelo amistoso. Ainda na América, os red devils venceram o Los Angeles Galaxy, Real Salt Lake City, o rival Manchester City e bateu o Real Madrid nos pênaltis na última jornada. Já o clube catalão fez apenas uma partida, no último dia 22. A equipe bateu a Juventus por 2 a 1. Enquanto o Barça ainda tem mais uma partida nos Estados Unidos, o United voltará para a Europa.

As duas equipes ainda estão em fase de amistosos em preparação para a temporada 2017/18.

O duelo acontecerá às 20h30 no The FedEx Field, em Landover, Estados Unidos.