Resultado Bayern de Munique x Internazionale pela Champions Cup (0-2)

O resultado coloca o time italiano em primeiro na versão e elimina as chances dos alemães de serem campeões. Inter joga contra o Chelsea daqui a dois dias para decidir quem fica com a taça, enquanto que o Bayern retorna para a Europa e encerra sua turnê pela Ásia, focando no Liverpool pela Audi Cup.

90+3' FIM DE PAPO EM SINGAPURA! Jogo direto vence o jogo curto e a inter conquista os seus primeiros três pontos na versão de Singapura da Champions Cup.

SUBSTITUIÇÕES NA INTER! Saem: Nagatomo e Skriniar. Entram: Ranocchia e Valietti.

90' Mais três de acréscimo!

SUBSTITUIÇÕES NA INTER! Saem: Miranda, D'Ambrosio e Perisic. Entram: Ansaldi, Pinamonti e Murillo.

83' Cruzamento perigoso para a área da Inter, mas o Bayern não consegue finalizar.

78' UUUUHHHHH!! QUASE GOL CONTRA DE MIRANDA!! Zagueiro foi afastar cruzamento rasteiro, mas acabou mandando pro próprio gol, tendo Handanovic salvando no reflexo.

SUBSTITUIÇÕES NO BAYERN! Saem: Lewandowski e Ulreich. Entram: Wintzheimer e Hofmann.

76' Jogo retorna!

75' Parada técnica!

71' UUUUHHHH!! Renato Sanches arrisca de fora da área, bola quica próximo do gol, mas vai para fora.

68' Bayern continua em cima, buscando o empate, enquanto que a Inter tenta se aproveitar dos contra-ataques.

SUBSTITUIÇÕES NA INTER! Saem: João Mário, Valero e Candreva. Entram: Brozovic, Biabiany e Gagliardini.

66' Tentativa de cruzamento para Lewandowski, mas a zaga corta.

62' Candreva foi levando e a marcação abriu espaço para o chute de fora, que foi defendido pelo arqueiro adversário.

61' Cruzamento na área e Lewandowski consegue o cabeceio, mas manda para fora.

59' Em jogada ensaiada, Perisic recebeu bola dentro da área e arriscou chute sem ângulo, mandando por cima das traves.

58' Friedl arrisca chute de fora, mas manda por cima do gol.

57' Bayern tem escanteio pela direita.

50' SUBSTITUIÇÃO NA INTER! Sai: Eder. Entra: Gabriel Barbosa.

50' Equipe alemã retorna buscando ter a bola por mais tempo no campo ofensivo, visando encontrar espaço para o gol.

45' Bayern retorna para a etapa final com mudanças! Müller, Sanches, Martínez e Friedl entram nos lugares de James, Tolisso, Hummels & Rafinha.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

Confira os dois gols da primeira etapa, marcados por Eder:

Apesar do Bayern ter tido mais a bola, a equipe alemã apenas fez Handanovic trabalhar duas vezes, além de ter chutado algumas bolas para fora sem tanto perigo. Por outro lado, a Inter foi eficiente em contra-ataques para marcar seus dois gols, em jogadas de cruzamento. Por enquanto, a proposta de jogo dos alemães não tem dado certo contra o sistema defensivo dos italianos.

45+3' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais três minutos de acréscimos!

41' Candreva tabela com D'Ambrosio e este tenta cruzamento, mas é desviado em escanteio.

39' Contra-ataque rápido para a Inter tem cabeçada para o gol, mas dessa vez mais fraca e a zaga, bem posicionada, afasta.

37' UUUUUHHHHHH!!! Lewandowski chuta forte dentro da área, mas pega de lado na bola e manda à esquerda do gol.

36' James cruza para a área na falta e Handanovic chega para tirar em linha de fundo. Escanteio para os alemães.

35' Falta perigosa na entrada da área pela direita para o Bayern!

33' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN! Sai: Ribery. Entra: Pantovic.

30' Jogo retorna!

30' Parada técnica!

29' Perisic recebe bola rápida pela esquerda, olha para a área e planta cruzamento para Eder de novo se antecipar e mandar livre para o gol com a cabeça, ampliando a vantagem dos italianos.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DA INTER!!! EDER DE NOVO E NOVAMENTE DE CABEÇA!!!

28' Tolisso arriscou de fora da área, porém acabou chutando mascado, mandando para fora sem perigo ao Handanovic.

26' Ribery tenta cruzamento para James, mas o colombiano não acerta a cabeçada, mandando para fora.

23' Jogo acaba ganhando um ar mais morno no momento, sem as equipes tentarem tanto chegar ao lado ofensivo.

20' Cruzamento para a área da Inter e Alaba chega para brigar pela bola, vence, mas manda por cima do gol.

19' Bayern tenta chegar agora pela esquerda, porém sem sucesso.

17' Tentativa de novo passe em profundidade para a Inter, mas a marcação consegue a interceptação.

16' Agora foi a vez da Inter de tentar um cruzamento, ainda que rasteiro, porém foi também tirado pela zaga.

14' Ribery tenta cruzamento para a área visando Lewandowski, mas a zaga corta.

12' Rafinha arrisca chute de fora da área, mas goleiro adversário fica com ela de maneira fácil.

10' A Inter agora troca passes no meio de campo.

8' Em cruzamento rápido vindo da direita, Eder se antecipou à marcação e chegou primeiro para cabecear livre para o gol, movimentando o placar pela primeira vez no jogo.

8' GOOOOOOOOOOOOOLLLL DA INTER!!! EDER ABRE O PLACAR PARA OS ITALIANOS!!!

6' UUUUUHHHHH!!! Ribery faz jogada individual pela esquerda, abre para a perna direita e arrisca para defesa de Handanovic.

1' A Inter tenta chegar primeiro com bola em profundidade, mas o atacante estava impedido.

0' ROLA A BOLA PARA O CONFRONTO!

As equipes entram em campo para iniciar o protocolo de abertura da partida!

Já a Inter não tem o brasileiro Gabigol no time titular e contar Perisic, que tem especulações de saída da equipe: Handanovic, Nagatomo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio, Mario, Kondogbia, Valero, Eder, Candreva, Perisic.

Mandante, o Bayern de Munique apresenta a seguinte escalação: Ulreich, Rafinha, Götze, Hummels, Alaba,Tolisso, Dorsch, Coman, James, Ribéry, Lewandowski.

Faltando alguns minutos para o início do jogo, os dois times já estão escalados.

A Inter, por sua vez, se mexeu pouco no mercado de transferências. Daniele Padelli, Jens Odgaard e Milan Skriniar e Borja Valero são as contratações da agremiação nerazzurra até o momento. Radja Nainggolan, meia da Roma, Angel Di María, meia do PSG, e Arturo Vidal, meio-campista do Bayern, estão na mira da Beneamata, segundo a mídia esportiva da Itália.

Renato Sanches, promissor meio-campista português, é outro que tem vem sendo cortejado por uma equipe de Milão. Mas desta vezes se trata do Milan. O próprio jogador já manisfestou o desejo de jogar mais, e o Diavolo seria uma "grande oportunidade".

+ Sem espaço no Bayern, Renato Sanches abre portas ao Milan: "Seria uma grande oportunidade"

Fora de campo, Bayern e Inter já estão duelando há algumas semanas. É que, segundo a imprensa italiana, o clube de Milão quer tirar o meio-campista chileno Arturo Vidal do time alemão. Ancelotti, porém, não está disposto a abrir mão do jogador.

+ Ancelotti rechaça ida de Vidal à Internazionale: "Eu disse aos meus amigos para esquecê-lo"

Assim com todos os times participantes da Champions Cup, os técnicos Carlo Ancelotti, do Bayern, e Luciano Spaletti, da Inter, têm testado seus novos reforços. Principal contratação dos bávaros, James Rodríguez já entrou em campo no torneio. O mesmo aconteceu com Borja Valero, aquisição mais famosa da Inter até o momento na atual janela de transferências.

Já a Inter vem de uma vitória, pelo placar mínimo, frente ao Lyon. O atacante Jovetic deu a vitória aos nerazzurri.

O Bayern de Munique já disputou dois jogos pela Champions Cup 2017. Contra o Arsenal, derrota nos pênaltis; diante do Milan, sofreu uma goleada por 4 a 0.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os lances de Bayern de Munique x Internazionale. As duas potencias mundiais se enfrentam na manhã desta quinta-feira (27), às 8h35, no National Stadium, em Singapura, pela International Champions Cup, torneio amistoso de pré-temporada. Fique conosco!