Liverpool vence Bayern, empolga e se classifica à decisão da Audi Cup

Nesta terça-feira (1º), o Liverpool visitou o Bayern de Munique, na Allianz Arena, e levou a melhor, vencendo por 3 a 0. O jogo foi válido pelas semifinais da quinta edição da Audi Cup, torneio de pré-temporada disputado em Munique, na Alemanha.

Essa foi mais uma partida amistosa das duas equipes. Os alemães têm decepcionado e sofreram a quarta derrota (antes haviam sido derrotados por Chelsea, Milan e Arsenal). Já os ingleses mostraram evolução e têm empolgado fãs com mais um triunfo sobre uma boa equipe (antes haviam vencido o Leicester, o Hertha Berlin e o Crystal Palace).

Com o resultado, os Reds disputarão a final da competição contra o Atlético de Madrid, que venceu o Napoli por 2 a 1. O confronto ocorrerá nesta quarta-feira (2), às 15h30, na Allianz Arena.

Já os bávaros disputam o terceiro lugar contra o Napoli, no mesmo dia e no mesmo estádio, mas mais cedo, às 12h45.

Liverpool é mais efetivo e abre vantagem na primeira etapa

O jogo começou como esperado, com o Bayern dominando a posse de bola e o Liverpool explorando contra-ataques. E foi assim que o primeiro gol saiu: logo aos seis minutos Roberto Firmino roubou a bola no meio de campo e passou para Mané, que só precisou chutar cruzado para abrir o placar para os Reds. Mais uma vez em uma descida rápida, Moreno cruzou para Salah que bateu para o gol, mas o goleiro Ulreich espalmou.

Ambas as equipes continuaram intensas. A primeira grande chance dos bávaros aconteceu aos 15, quando Alaba cobrou falta que levou perigo a Karius. Aos 24, foi a vez do Liverpool quase marcar em um tiro livre, quando Moreno chutou e obrigou Ulreich a fazer uma bela defesa.

Aos 33 minutos, Mané deu um belo passe para Moreno, que cruzou forte. Ulreich desviou a bola, mas Salah estava na pequena área para cabecear o rebote e marcar o segundo dos ingleses, o último do primeiro tempo.

Reds são melhores e marcam mais um

A proposta de jogo do Liverpool mudou um pouco nos 45 minutos finais. Precisando apenas segurar o resultado, os ingleses continuaram a usar velocidade nos ataques, mas exploraram mais a troca de passes. Dessa forma, o jogo ficou menos intenso.

A primeira grande chance do segundo tempo foi com James Rodríguez aos 13, quando dominou na entrada da área e chutou à esquerda do gol de Karius. Aos 23, Sturridge, que acabara de entrar, ganhou na velocidade e invadiu a área do Bayern, finalizando para fora com perigo.

Aos 25, Kent invadiu a área e cruzou para trás na chegada de Grujic, que chutou e a bola entrou. No entanto, a arbitragem anulou o gol, visto que Lallana estava impedido na frente do goleiro do Bayern e atrapalhou-o na jogada.

Os bávaros chegaram algumas vezes com chute rasteiro de Hummels e uma cobrança de falta de Lewandowski, mas foram os Reds que marcaram. Em mais um contra-ataque, Sturridge saiu na cara do gol e tocou de cavadinha para finalizar o placar: Liverpool 3, Bayern 0.