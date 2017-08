Manchester United x Sampdoria AO VIVO hoje em amistoso de pré-temporada

Por sua vez, os italianos continuarão na Inglaterra, visto que jogarão contra o Swansea em outro amistoso, no sábado (5), às 13h15.

Após esse confronto, os Red Devils enfrentarão o Real Madrid pela Uefa Super Cup na próxima terça-feira (8), às 15h45.

As principais ligas da Europa estão prestes a começar e as duas equipes estão tentando se aperfeiçoar e dar tempo de jogo para seus jogadores. A Premier League começa no dia 11 de agosto, enquanto a Serie A da Itália será disputada a partir do dia 19 do mesmo mês

Já o Sampdoria disputou quatro jogos, vencendo três e sendo derrotado pelo Hellas Verona por 1 a 0.

O Manchester United disputou seis partidas nesse período entre as épocas, vencendo cinco e perdendo somente para o Barcelona por 1 a 0.

Os dois times fazem este confronto no Aviva Stadium, em Dublin, capital da Irlanda.

Bom dia, torcedor! Acompanhe conosco o tempo real da partida entre Manchester United x Sampdoria ao vivo, mais um amistoso de pré-temporada. A bola rola às 15h45 (de Brasília). Siga ao vivo com a VAVEL Brasil.