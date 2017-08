Copa Centenário 20 anos: Benfica decepciona em BH, mas leva gordo cachê para Portugal

Equipe cruzeirense goleou o Benfica, no Mineirão, por 4 a 1 (Foto: Osmar Ladeia/Especial à VAVEL Brasil)

Nestes primeiros dias de agosto, a Copa Centenário de Belo Horizonte está completando 20 anos. Mesmo que não tenha sido um torneio amistoso com grande receptividade do público foi uma oportunidade única dos torcedores assistirem a algumas das equipes que só podiam ser acompanhadas pela televisão. Uma delas é o Benfica, de Portugal.

O Benfica não estava na lista inicial de equipes convidadas para disputar o torneio. A princípio, o Barcelona, que ainda tinha Ronaldo em seu elenco, havia sido convidado para participar das festividades do futebol mineiro. No entanto, a demora pela resposta da agremiação catalã fez com que a FMF (Federação Mineira de Futebol), organizadora do torneio procurasse alternativa. O Benfica foi à equipe convidada.

Segundo o então presidente da FMF, Elmer Guilherme Ferreira, em declaração ao jornal Folha de São Paulo, do dia 26 de julho de 1997, o Benfica recebeu US$ 700 mil, menos da metade que o Milan, de Paolo Maldini e George Weah, ganhou para disputar o torneio.

Delegação do Benfica com jogadores importantes e um grande nome do futebol mundial

O Benfica chegou a Belo Horizonte no fim do mês de julho carregando consigo um nome de prestígio no futebol. Junto com o clube, um grande personagem da história da equipe portuguesa e do futebol mundial também estava em Belo Horizonte: o ex-centroavante Eusébio.

Eusébio, um dos maiores jogadores da história, esteve no BH acompanhando o Benfica. Foto: Osmar Ladeia/Especial à VAVEL Brasil

Ídolo máximo da história do futebol português, Eusébio fazia parte da delegação do Benfica que veio a Belo Horizonte. Não menos importante, acompanhava de perto os jogadores da equipe e a comissão técnica, do então treinador Manoel José. O "Pantera Negra", como ficou conhecido jogou na equipe benfiquista durante 14 anos e marcou 638 gols. Após encerrar a carreira, trabalhou no clube do Estádio da Luz durante muitos anos.

Outros nomes conhecidos da equipe benfiquista são do goleiro belga Michel Preud’homme, que estava próximo de encerrar a carreira, e do jovem atacante Nuno Gomes, então com 21 anos. Personalidades conhecidas com futebol brasileiro também fazia parte dos Encarnados. Seis meses antes de jogar no Benfica, o zagueiro Ronaldo atuava pelo Atlético-MG. Outro defensor era o paraguaio Gamarra, de excelente passagem por Internacional e Corinthians. O recém-chegado atacante Paulo Nunes, artilheiro pelo Grêmio era a grande novidade do elenco.

Embora tivesse um grande time, campanha benfiquista foi decepcionante

Assim como o público dos jogos da Copa Centenário, a passagem do Benfica por Belo Horizonte não agradou. Logo na estreia, o time português perdeu para o Cruzeiro por 4 a 1. O gol dos Encarnados foi marcado por Paulo Nunes. A equipe celeste estava interessada na participação do time na Copa Libertadores da América, e por isso, mandou um time reserva, conhecido como "Expressinho".

Ficha técnica do jogo entre Cruzeiro x Benfica( Foto: Arquivo/Estádio Mineirão)

Na rodada seguinte, nova derrota. Desta vez, para o Flamengo por 5 a 2. Quem marcou os gols do Benfica foram Paulo Nunes e Erwin Sanches. Para encerrar, a equipe benfiquista empatou sem gols contra o Olímpia, do Paraguai, e se despediu de Belo Horizonte, pois, no dia 24, estrearia no Campeonato Português.

Na festa dos 100 anos de Belo Horizonte, o Benfica fez parte da história das festividades do futebol na capital mineira. Diferente do que se esperava, a equipe portuguesa levou um gordo cachê, mas sem dar espetáculo.