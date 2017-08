Jogo Real Madrid x Manchester United AO VIVO hoje pela Supercopa da Uefa

Google Plus

Seja bem-vindo, torcedor que acessa a VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do jogo entre Real Madrid x Manchester United ao vivo no Estádio Filipe II, na Macedônia. A partida é válida pela Supercopa da UEFA e será disputada a partir das 15h45. Fique conosco!

DESFALQUES NO UNITED! Os zagueiros Eric Bailly e Phil Jones estão suspensos, enquanto o defensor Marcos Rojo, o lateral Luke Shaw e o meia Ashely Young estão contundidos.

TEREMOS REENCONTRO? Cristiano Ronaldo, estrela merengue, jogou no Manchester United entre 2003 e 2009. No entanto, o atacante é dúvida para a partida e pode não entrar em campo.

Foto: Ángel Martínez

O retrospecto dos ingleses na Supercopa da Uefa não é dos melhores: em três participações, venceu uma e perdeu duas.

Enquanto isso, o Real Madrid tem um histórico melhor: em cinco participações, ganhou três e perdeu duas.

Zinédine Zidane, comandante do Real, também deu entrevista. Ele exaltou o torneio e descartou qualquer possibilidade de o time se esforçar menos por vir de pré-temporada.



"O jogo é de grande importância. Estamos aqui para ganhar, nada mais interessa. (...) Vamos jogar da mesma forma de sempre. Não iremos mudar a forma de jogar por causa do jogo de amanhã. Estamos preparados. Queremos ganhar troféus, e vamos tentar com muito trabalho e humildade", disse.

O técnico do United, José Mourinho, falou sobre a possibilidade de conquistar mais um título pela equipe que treina há pouco mais de um ano:



"Estou entusiasmado por jogar a Supercopa e para enfrentar o campeão europeu. É uma honra, ainda mais quando essa equipe é a que tem mais troféus e história. Temos que jogar e desfrutar de um momento especial porque não são muitas as vezes que um jogador tem a possibilidade de disputar essa competição".

Curiosamente, a última vez que as equipes se enfrentaram foi nessa pré-temporada. No dia 23 de julho, elas se enfrentaram pela International Champions Cup, torneio amistoso, e empataram por 1 a 1, indo para os pênaltis, em que os Red Devils ganharam por 1 a 0. Leia mais sobre esse jogo aqui, e confira os melhores momentos abaixo:

Essa será a primeira partida oficial do Manchester United na nova temporada, depois de fazer vários jogos amistosos durante o período sem competições. No total, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota para os Red Devils.

O Real Madrid também realiza seu jogo de estreia na temporada 2017/18. Os merengues fizeram quatro jogos, empataram dois e perderam dois - uma campanha ruim para a equipe.

Já o Manchester United venceu a UEFA Europa League ao ganhar do Ajax por 2 a 0. Os tentos foram de Pogba e Mkhitaryan. Leia sobre essa final aqui.

Foto: Alex Grimm/Getty Images

Na última temporada, o Real Madrid conquistou a UEFA Champions Cup ao bater a Juventus por 4 a 1. Os gols dos espanhóis foram dois de Cristiano Ronaldo, um de Casemiro e um de Asensio. Leia sobre a final aqui.

Foto: Ángel Martínez

A Supercopa da UEFA é uma competição que envolve o campeão da Champions League e o da Europa League. Na edição de 2017, teremos mais um jogo entre duas equipes gigantes do futebol europeu: Real Madrid e Manchester United.