Convocado por Tite, meia Giuliano é anunciado como novo reforço do Fenerbahçe

Foto: Divulgação / Fenerbahçe

O meia Giuliano tem novo destino para temporada no futebol europeu. Após um ano atuando com o Zenit, da Rússia, o meio-campista, que tem aparecido nas convocações da Seleção Brasileira do técnico Tite, está com nova casa: o Fenerbahçe. Houve o anúncio da negociação avançada nesta sexta-feira e o clube turco anunciou a contratação em definitivo neste sábado (12).

Giuliano havia chegado à Turquia na noite anterior, quando seria diagnosticado em exames médicos antes de assinar o contrato com o Fenerbahçe. O brasileiro tem 27 anos e é natural de Curitba. Ganhou destaque pelo Internacional na Libertadores da América de 2010. Já havia atuado no leste europeu pelo Dnipro, da Ucrânia. Voltou ao país de origem para vestir as cores do Grêmio, onde teve boa passagem como meia-direita. De volta à Europa, o destino foi o Zenit, clube no qual ajudou na campanha pelo terceiro lugar na liga russa, sendo decisivo com assistências e gols. Foram 17 tentos em 38 partidas.

O técnico Tite alertou Giuliano para definir seu futuro profissional e o jogador se enquadrou nas exigências do Fenerbahçe. No clube turco, o meio-campista vai atuar com outros dois brasileiros: Souza, ex-São Paulo e Grêmio, e Fernandão, ex-Bahia. Na chegada ao Fenerbahçe, Giuliano esteve em contato com o vice-presidente e com o gerente administrativo. Conheceu as dependências do clube e pousou para fotos na loja oficial.

Pela Seleção Brasileira, o meia Giuliano está convocado para enfrentar o Equador no dia 31 de agosto e a Colômbia, em 5 de setembro, partidas válidas pela 15ª e 16ª rodadas das Eliminatórias para Copa do Mundo da Rússia 2018.

