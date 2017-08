Resultado Barcelona x Real Madrid na Supercopa da Espanha 2017 (1-3)

Agradecemos a você que acompanhou a mais este grande jogo aqui na VAVEL. Fique ligado para se manter informado sobre o futebol nacional e internacional. Um abraço!

FINAL DE JOGO - Com polêmicas da arbitragem, Cristiano Ronaldo expulso e golaços, Real Madrid vence o Barcelona em pleno Camp Nou e abre ampla vantagem na Supercopa da Espanha.

93' TERMINA O JOGO NO CAMP NOU! O Real Madrid vence o Barcelona por 3 a 1 pela primeira partida da Supercopa da Espanha!

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! ASENSIO! Contra-ataque mortal pela esquerda, Asensio recebeu, cortou Piqué e bateu forte no ângulo. Um golaço!

87' Cruzamento da esquerda, a zaga do Real Madrid mais uma vez faz o corte

83' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Rakitic Entra: Paco Alcácer

81' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Bale Entra: Lucas Vázquez

82' CARTÃO VERMELHO PARA CRISTIANO RONALDO! Após disputa de bola na área, Ronaldo caiu e o juiz deu cartão amarelo, foi o segundo, que resultou na expulsão

81' CARTÃO AMARELO PARA CRISTIANO RONALDO! Após o gol, Cristiano tirou a camisa e foi advertido.

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! CRISTIANO RONALDO! O português recebeu na esquerda, partiu pra cima de Piqué, cortou o espanhol e bateu forte no ângulo, sem chances para Ter Stegen!

79' Ronaldo cruza da esquerda na mão de Ter Stegen

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! MESSI! O argentino desloca Navas na cobrança de pênalti e empata o clássico!

75' PEEEEENALTI PARA O BARCELONA! Suárez divide bola com Navas e cai, o árbitro marca pênalti!

74' NAVAS ESPETACULAR! Messi chutou forte, o goleiro do Real Madrid espalmou, no rebote ainda bloqueou o o chute de Suárez!

73' Bate rebate na área do Real Madrid, a bola ficou livre para Busquets na marca do pênalti, que chutou por cima do gol

72' Cristiano Ronaldo faz o gol, mas o bandeirinha marcou impedimento do português

71' Linda jogada merengue! Isco para Ronaldo, que tocou de calcanhar para Marcelo chutar forte em cima de Ter Stegen

70' Bale cruza e Cristiano Ronaldo tenta de voleio, mas a bola vai por cima do gol. Vaias para o gajo no Camp Nou

68' Messi cruza e Navas cai para fazer a defesa

67' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Iniesta Entra: Sergi Roberto

67' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Kovacic Entra: Asensio

66' Tentativa de pressão do Barcelona, marcando a saída de bola do Real Madrid que não consegue sair jogando. Muitos cruzamentos, no rebote Vidal arriscou e jogou para longe do gol

64' Suárez recebe livre na esquerda e cruza rasteiro, mas Varane aparece bem pra cortar pra escanteio

63' Mais uma chegada de Vidal pela direita, dessa vez Marcelo cortou o cruzamento e colocou pra escanteio

61' Cristiano Ronaldo recebe na esquerda, pedala e chuta, mas Piqué coloca pra escanteio

59' Escanteio cobrado pra área, Suárez cabeceou com perigo, mas Navas espalmou por cima

58' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Deulofeu Entra: Denis Suárez

58' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Benzema Entra: Cristiano Ronaldo

56' CARTÃO AMARELO PARA BUSQUETS, por puxar Isco e parar o contra-ataque

56' Falta perigosa para o Barcelona, Messi cobra e fica na barreira

55' EM CIMA DA LINHA! Benzema faz jogadaça pela esquerda, deixa Piqué no chão e cruza, Carvajal chega na pequena área e bate sem goleiro, mas Alba se joga na frente da bola e salva em cima da linha

54' Aleix Vidal recebe na direita e cruza, a bola passa por todo mundo na área e encontra Deulofeu, que ajeita e bate colocado, a bola passa perto mas vai pra fora

52' Na saída para o contra-ataque Suárez dá um chapéu em Casemiro

51' Mais um contra-ataque do Real Madrid, Benzema recebe em velocidade pela esquerda e tentar cruzar, mas a zaga coloca para escanteio

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! PIQUÉ CONTRA! Marcelo cruza rasteiro, Piqué tenta cortar de carrinho e coloca para dentro do próprio gol

48' Sergio Ramos cruza para Benzema, que tenta o domínio dentro da área, mas perde o equilíbrio e é desarmado

47' Messi tenta fazer fila, a marcação do Real Madrid aperta e a bola vai pela linha de fundo. O argentino ainda pediu falta, mas o árbitro nada marcou

46' O Real Madrid já tenta o primeiro ataque, mas Isco é flagrado em impedimento

46' Começa o segundo tempo!

45' Final do primeiro tempo. Um jogo bastante disputado até aqui, com pouquíssimas chances de gol

44' Carvajal cruza da direita, Bale ganha no alto de Vidal, mas cabeceia por cima do gol

42' CARTÃO AMARELO PARA CARVAJAL, por falta em Iniesta que parou o contra-ataque

41' CARTÃO AMARELO PARA BALE, por chegada dura em Busquets

40' CARTÃO AMARELO PARA MESSI, por carrinho por trás em Casemiro

37' Enfim uma boa jogada do Real Madrid! Isco cruza rasteiro da esquerda e Bale pega forte de primeira, Ter Stegen espalma pra escanteio

35' Suárez tabelou com Rakitic e ia ficando de frente pro gol, mas Carvajal apareceu para cortar e colocar para escanteio

33' Alba recebe de Iniesta na esquerda e cruza com perigo, Kovacic dá o carrinho e coloca para escanteio

32' Marcação forte, algumas chegadas mais duras de ambos os lados, mas o jogo é leal até aqui

29' Casemiro arrisca de longe, sem problemas para Ter Stegen praticar a defesa

28' Marcelo cruza com perigo mas a zaga do Barça corta na pequena área

25' CARTÃO AMARELO PARA PIQUÉ, por tentar fazer o gol com a mão, após cobrança de escanteio

Barcelona com o seu uniforme tradicional, o Real Madrid com o seu terceiro uniforme

24' Falta na entrada da área, Messi bate com perigo, mas a bola vai por cima do gol

22' O Barcelona começa a ser um pouco mais incisivo no ataque, com maior presença e posse de bola. O Real Madrid busca os contra-ataques

21' Mais uma tentativa de lançamento, dessa vez de Sergio Ramos, que vai direto para fora

19' CARTÃO AMARELO PARA CASEMIRO, por falta em Messi

18' Em jogada disputada na ponta esquerda, os jogadores do Barcelona ficaram pedindo mão na bola de Carvajal, seria pênalti. O juiz mandou seguir

17' Isco recebe na área, corta a marcação de Vidal mas bate pra fora

16' Benzema recebe na esquerda e tenta o passe para o meio da área, mas é interceptado

15' Aleix Vidal recebe livre na direita, invade a área e cruza, mas a zaga madridista corta

14' Bale ia recebendo bom lançamento dentro da área, mas Umtiti apareceu bem para cortar

13' Muitos erros de passe, a marcação é muito forte, as equipes acabam forçando muitos lançamentos

9' Suárez recebe lançamento longo de Iniesta, domina e bate de canhota, sem dificuldades para a defesa de Navas

8' Mais uma roubada de bola no campo de ataque do Real Madrid, Isco toca para Bale que dá uma cochilada e perde para Alba

7' O jogo começa muito disputado no meio, com as equipes marcando forte. Sem finalizações até o momento

4' Isco protagoniza uma série de lindos dribles no meio-campo, abrilhantando o espetáculo

2' Mais um erro na saída do Barcelona, a bola fica com Benzema que tenta o toque para Marcelo, mas a zaga corta e a bola fica com Ter Stegen

1' Ter Stegen erra na saída de bola, Kovacic recupera e tenta por cobertura, mas o goleiro alemão volta e defende sem dificuldades

1' Bola rolando no Camp Nou!

Equipes perfiladas no gramado, em instantes começa mais um El Clásico e você acompanha cada detalhe aqui na VAVEL!

Faltam 5 minutos para o pontapé inicial. As equipes já se aqueceram e agora se preparam para voltar ao gramado do Camp Nou

Com Cristiano Ronaldo no banco de reserva, as atenções no ataque do Real Madrid se voltam para Gareth Bale, que só marcou um gol nos sete clássicos que disputou

Lionel Messi já soma cinco jogos consecutivos no Camp Nou contra o Real Madrid sem marcar um gol

Com o desfalque de Modric, suspenso, o Real Madrid também já tem o time titular definido: Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kovacic, Kroos, Isco; Gareth Bale, Benzema

O Barcelona já está escalado para o confronto: Ter Stegen; Aleix Vidal, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Deulofeu, Messi, Suárez

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil, acompanhe conosco mais um El Clasico, dessa vez válido pela Supercopa da Espanha. Barcelona x Real Madrid ao vivo duelam no Camp Nou e você curte tudo por aqui.

Já o Barcelona se mexeu menos ainda, como destaques trouxe Semedo para a lateral-direita e Deulofeu para o meio-campo. A principal movimentação do clube - e talvez dos último anos no futebol - foi a saída do brasileiro Neymar para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros

As equipes não se movimentaram muito no mercado de transferências, as maiores mudanças ficaram por conta do Real Madrid que, entre outros, contratou Theo Hernández e Dani Ceballos, vendeu Danilo e Morata e emprestou James Rodríguez. A equipe titular não sofrerá muitas alterações

Relembre como foi o último El Clasico pela Supercopa da Espanha:

Da última vez que as equipes se enfrentaram pela Supercopa, foi no segundo jogo da edição de 2012. A partida foi disputada no Santiado Bernabéu e vencida pelos donos da casa por 2 a 1, com gols de Higuaín e Cristiano Ronaldo para o Madrid e Messi para o Barça

Por terem vencido o Campeonato Espanhol, os merengues chegam a Supercopa da Espanha em busca do segundo título da temporada, já que conquistaram também a Supercopa da Uefa, vencendo o Manchester United por 2 a 1

Os catalães conquistaram a vaga nessa decisão por terem sido campeões da Copa do Rei, vencendo o Alavés por 3 a 1. Foi o único título do clube na temporada, que viu o maior rival conquistar a La Liga e a Uefa Champions League e espera evitar que conquiste mais este troféu