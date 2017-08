Resultado Juventus x Lazio na Supercopa Italiana 2017/18 (2-3)

É isso, torcedor! Ficamos por aqui após mais uma transmissão ao vivo. Continue conosco, porque em breve o pós-jogo estará no ar. Um forte abraço, e até a próxima!

Jogadores e dirigentes da Lazio comemoram com a torcida o primeiro título da temporada 2017/18 na Itália.

A Juventus perde a Supercopa Italiana pela segunda vez seguida. Na temporada passada, o clube de Turim perdeu para o Milan, nos pênaltis, em Doha, no Catar.

A Lazio conquista seu quarto título de Supercopa Italiana. O clube havia vencido o torneio em 1998, 2000 e 2009.

Jogadores da Lazio fazem a festa no gramado. Torcedores biancocelesti não conseguem conter a alegria nas arquibancadas no Estádio Olímpico, em Roma.

94' FIM DE JOGO! A LAZIO É CAMPEÃ DA SUPERCOPA ITALIANA PELA QUARTA VEZ NA HISTÓRIA!

93' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA LAZIO!

Lukaku faz ótimo jogada pela ponta esquerda, deixa De Sciglio e Barzagli para trás e toca para Murgia marcar. Pode ser o gol do título.

91' Jogo caminha para a prorrogação.

90' Quatro minutos de acréscimos.

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS!

Dybala bate no canto esquerdo, desloca Strakosha e empata o duelo.

89' PÊNALTI PARA A JUVENTUS!

Alex Sandro é derrubado na área. Dybala vai para a cobrança.

87' Juventus vai para cima, em busca do gol de empate.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS!

Dybala acerta uma linda cobrança de falta, onde a bola passou por fora da barreira, e diminui.

83' CARTÃO AMARELO

Parolo faz falta por trás em Dybala e é advertido pelo juiz.

81' DUELO BRASILEIRO

Na ponta esquerda, Douglas Costa encara Wallace no 1 x 1, porém o zagueiro da Lazio leva a melhor.

80' Immobile cruza à área, mas Alex Sandro tira para a lateral.

79' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO

Sai: Lucas Leiva

Entra: Murgia

78' Lucas Leiva reclama de câimbras e recebe atendimento médico no gramado.

77' Pjanic arremata de fora da área, mas a bola sobe por muito. Tiro de meta para a Lazio.

75' BUFFON!

Goleiro da Juventus faz linda defesa em chute de Luis Alberto e salva a Juventus de levar o terceiro.

74' SUBSTITUIÇÕES NA LAZIO

Saem: Basta e Lulic

Entram: Marusic e Lukaku

71' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Mandzukic

Entra: Bernardeschi

71' Douglas Costa joga a bola para a área, ela passa por todo mundo e quase balança as redes.

70' CARTÃO AMARELO

Lulic recebe o amarelo por falta em jogada anterior. O árbitro mandou seguir a jogada, já que a Juve estava com a posse da bola.

68' Pjanic finaliza da entrada da área, mas sem perigo. Strakosha fica com a redonda.

68' Jogo se transforma em ataque contra defesa. A Juventus pressiona, buscando diminuir o prejuízo; Lazio fica na defensiva e espera por momentos ideais para armar contra-ataques.

67' Douglas Costa limpa a jogada, leva para o pé esquerdo e finaliza. Strakosha defende, sem dificuldade.

65' Douglas Costa alça bola à área, mas a defesa afasta.

64' UHHHH!

Pjanic cobra falta por cima da baliza de Strakosha.

62' Falta perigosa para a Juventus. De Vrij derrubou Dybala em frente à área da Lazio.

59' BUFFON!

Lazio chega com perigo, Immobile fica com a bola na grande área, mas o experiente goleiro sai nos pés do atacante e fica com a redonda.

57' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Cuadrado

Entra: Douglas Costa

56' Com a entrada do lateral De Sciglio, Barzagli foi deslocado à zaga, ao lado de Chiellini.

56' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Benatia

Entra: De Sciglio

54' Torcida da Lazio vai à loucura com o segundo gol de Immobile.

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA LAZIO!

Doppietta de Immobile! Parolo manda a bola na cabeça do artilheiro, que testa firme, no canto superior esquerdo de Buffon.

52' Milinkovic-Savic tenta passe para Immobile, mas a bola vai direto aos braços de Buffon.

48' TIRA A ZAGA!

Chiellini aciona Higuaín, o camisa 9 escora a Dybala, mas De Vrij afasta para a linha de fundo.

46' Defesa da Juventus troca passes em seu campo.

45' RECOMEÇA A PARTIDA NO ESTÁDIO OLÍMPICO!

Jogadores vão retornando ao campo de jogo.

A Lazio vai ganhando da Juventus por 1 a 0. O gol foi anotado pelo atacante Ciro Immobile, cobrando pênalti que ele mesmo sofreu.

Immobile comemora o gol que vai dando o título da Supercopa Italiana à Lazio (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)



45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

David Massa não dá acréscimos e encerra a etapa inicial aos 45 minutos.

41' Luis Alberta tenta acionar Immobile, mas Chiellini manda para escanteio.

40' CARTÃO AMARELO!

Lucas Leiva faz falta dura em Cuadrado, mata o contra-ataque da Juve e é advertido pelo árbitro Davide Massa.

38' Lazio desce em contragolpe fulminante, Luis Enrique arremata da intermediária, mas a bola desvia em Immobile, e o juiz anula a jogada.

35' ACERTA O PÉ, PJANIC!

Meio-campista bósnio põe muita força na cobrança de falta e desperdiça a chance.

34' Falta de Lucas Leiva em cima de Cuadrado.

33' BUFFON!

Goleiro da Juventus salva a Juventus por duas vezes. Primeiro, em chute de Basta; depois, em chute de longa distância de Lucas Leiva.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA LAZIO!

Immobile converte o pênalti e põe a Lazio em vantagem.

30' PÊNALTI PARA A LAZIO!

Buffon derruba Immobile dentro da área, o árbitro marca pênalti e aplica cartão amarelo ao goleiro.

29' SUBIU!

Milinkovic-Savic rouba a bola de Khedira na entrada da área, ajeita e solta o petardo, mas a bola sobe demais.

27' Milinkovic-Savic cobra escanteio fechado e quase marca um gol olímpico. Buffon afastou.

24' Lazio constrói boa jogada pelo lado esquerdo do ataque, que termina com Immobile caindo na área junto com Chiellini. Segue o jogo.

22' Lucas Leiva erra passe e quase gera um contra-ataque para a Juve.

21' Parolo alça bola para a área, e Benatia corta. Escanteio a favor da Lazio.

19' Wallace faz um cruzamento bizarro, e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a Juventus.

17' Milinkovic-Savic tenta uma bicicleta dentro da área, mas a bola pega no rosto de Benatia. Jogador laziale ficou reclamando de toque na mão do zagueiro.

15' Lazio marca em cima e sufoca a saída de bola da Juventus.

14' Alex Sandro dribla Basta, mas é parado com falta.

12' Pjanic derruba Lulic no meio de campo, e os jogadores da Lazio ficam pedindo cartão ao camisa 5 bianconero.

10' Lazio força Juventus ao erro na saída de bola, Luis Enrique fica com a bola e arrisca, por cima da meta de Buffon.

10' Lucas Leiva alça bola para o tumulto, mas Mandzukic corta.

9' Falta de Benatia em cima de Immobile. Vem cruzamento à área juventina.

8' Parolo tenta encontrar Immobile dentro da área, porém a bola desvia na zaga e fica nas mãos de Buffon.

7' Alex Sandro cruza para a área, mas Strakosha é mais rápido e fica com a bola.

5' Juventus domina o início de jogo no Olímpico. Strakosha vai salvando a Lazio.

4' MAIS UMA VEZ!

Higuaín arrisca da entrada da área, de canhota, e faz o arqueiro biancoceleste trabalhar pela terceira vez em dois minutos.

4' STRAKOSHA NOVAMENTE!

Dybala solta um foguete, mas o goleiro da Lazio espalma para a linha de fundo.

3' STRAKOSHA!

Alex Sandro recebe ótimo lançamento na ponta esquerda, avança e toca na pequena área para Cuadrado, que finaliza, mas o goleiro defende com as pernas.

3' Lazio troca passe no campo defensivo, buscando encontrar espaços entre as linhas da Juventus.

1' Benatia sai com a bola domina pelo lado direito.

0' COMEÇA O JOGO!

Jogadores já estão entrando ao campo de jogo. Falta poucos minutos para a bola rolar no Olímpico de Roma.

DUELO DE ARTILHEIROS

De um lado, Gonzalo Higuaín; do outro, Ciro Immobile. O atacante argentino foi o artilheiro da Juventus na última temporada, com 29 gols. Seu rival no jogo de hoje, o centroavante da Lazio balançou as redes 23 vezes na época passada.

Na Lazio, Inzaghi escolheu o espanhol Luis Alberto para começar jogando, ocupando a vaga que seria de Keita. O atacante, que deve deixar o clube, não foi convocado pelo treinador. Destaque também para o meio-campista brasileiro Lucas Leiva, que vai estrear oficialmente.

Allegri surpreende na escalação defensiva. O treinador deixa De Sciglio e Lichtsteiner no banco para escalar o zagueiro Barzagli na lateral direita. Principais contratações da temporada, Douglas Costa e Bernadeschi ficam à disposição na reserva.

Banco da Lazio: Vargic, Guerrieri, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Lukaku, Marusic, Di Gennaro, Murgia, Felipe Anderson, Palombi, Caicedo.

Banco da Juventus: Szczesny, Pinsoglio, Lichtsteiner, De Sciglio, Marchisio, Douglas Costa, Asamoah, Rugani, Sturaro, Bentancur, Bernardeschi, Kean.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Milinkovic-Savic, Immobile.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuaín.

Boa tarde, torcedor. Ambas as equipes já estão escaladas.

SIMONE INZAGHI, TÉCNICO DA LAZIO

"Contra a Juventus não somos favoritos, mas no futebol nunca se sabe. Teremos que jogar com coragem e fazer um jogo perfeito, evitando erros que cometemos em outras oportunidades. Estamos nos preparando desde o dia 4 de julho para esta partida e fizemos uma excelente pré-temporada", afirmou.

MASSIMILIANO ALLEGRI, TREINADOR DA JUVENTUS

"É uma final, será complicado. A Lazio fez uma bela pré-temporada, sem derrotas, muitos gols feitos e poucos sofridos. Eles possuem jogadores de grande qualidade, mas a força da Juventus tem sido sempre manter grande respeito pelo adversário"

No retrospecto geral, a Juventus leva larga vantagem, com 90 vitórias e 42 derrotas, em 175 embates. Nos últimos dez duelos entre os clubes, a Juve venceu todos, marcando 20 gols e sofrendo apenas um. Para erguer o caneco, portanto, a Lazio terá de superar um incômodo tabu.

A outra decisão protagonizada por estas duas equipes foi na temporada 2013/14, com goleada juventina por 4 a 0. Pogba, Chiellini, Lichtsteiner e Tévez marcaram para a equipe de Turim.

A Lazio, por sua vez, tem três conquistas de Supercopa: 1998, 2000 e 2009. No título de 1998, a equipe laziale bateu a Juventus por 2 a 1, gols de Pavel Nedved - hoje vice-presidente de futebol da Vecchia Signora -, e Sérgio Conceição. Del Piero descontou para a Juve.

A última conquista juventina veio na temporada 2015/2016, justamente contra o rival deste domingo (13). Na ocasião, Dybala e Mandzukic marcaram os gols da vitória por 2 a 0.

A Vecchia Signora é, ao lado do Milan, a maior campeã da história do torneio, com sete títulos: 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015.

Uma vez que a Juventus conseguiu a doppietta, ou seja, ergueu a taça nas duas competições nacionais, a Lazio, na posição de vice-campeã da Copa Itália 2016/17, herdou a outra vaga da decisão.

Tradicionalmente, a Supercopa abre a temporada italiana e coloca, frente a frente, o vencedor da última edição de Serie A ante ao vencedor da última Copa Itália.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances do jogo entre Juventus x Lazio. O jogo tem início marcado para as 15h45 deste domingo (13), no Estádio Olímpico, em Roma, valendo o título da Supercopa Italiana.