Cristiano Ronaldo entre os 3 finalistas para jogador do ano da UEFA

Cristiano volta a estar nomeado.

Cristiano Ronaldo volta a estar nos 3 finalistas para o prémio de jogador do ano da UEFA na passada época, anunciou esta terça-feira o organismo. O craque português vai contar com a concorrência do guarda-redes da Juventus, Gianluigi Buffon e o astro argentino do Barcelona, Lionel Messi.

Este galardão vai ser entregue no sorteio da Liga dos Campeões 2017/2018, que vai ter lugar no dia 24 de agosto no principado do Monaco. Para além disto, uma jogadora vai ser também distinguida com o prémio de jogadora do ano. Em disputa estão Pernille Harder (Wolfsburgo), Dzsenifer Marozsán (Lyon) e Martens Lieke (FC Rosengård, agora no Barcelona).

Recorde-se, que na temporada passada, Ronaldo venceu a Liga dos Campeões e o campeonato espanhol ao serviço do Real Madrid. Quanto aos restantes candidatos, Messi venceu a Taça do Rei pelo Barcelona e Buffon conquistou a Supertaça, o campeonato e a taça da Itália, tendo falhado apenas a conquista da Liga dos Campeões.