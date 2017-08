Sem CR7 e com ótima vantagem, Real Madrid recebe Barça no jogo de volta da Supercopa da Espanha

A Espanha conhecerá nesta quarta-feira (16) o primeiro campeão nacional da temporada. Real Madrid e Barcelona se enfrentam novamente pela Supercopa da Espanha, mas desta vez, no Santiago Bernabéu.

No último domingo, os rivais realizaram o primeiro El Clásico da temporada na partida de ida da competição, e deu Real: vitória maiúscula por 3 a 1 tendo Cristiano Ronaldo como protagonista. O gajo entrou na segunda etapa, deixou sua marca e foi expulso de campo.

Se o Real Madrid não terá sua principal peça para tentar ser campeão da Supercopa após quatro anos, um jogador em específico promete aproveitar bem a oportunidade entre os titulares. Marco Asensio é quem deve ser o substituto do português na equipe de Zinedine Zidane.

Meio-campo reforçado: Modric retorna à equipe após cumprir suspensão

O jovem meio-campista foi quem anotou o terceiro gol madridista no Camp Nou. Meses antes, Asensio já havia demonstrado seu poder de decisão ao marcar na final da Uefa Champions League, contra a Juventus.

Não será nada fácil para o Barcelona reverter a ótima vantagem conquistada pelos merengues na Catalunha. Para sair do Bernabéu com seu 13º título de Supercopa, os culés precisam vencer os donos da casa por no mínimo três gols de diferença. A última vez que isto aconteceu foi na temporada retrasada, quando Luis Suárez comandou a goleada por 4 a 0 em partida válida pela Liga.

E se o meio-de-campo adversário estará ainda mais forte para o duelo de ida, o mesmo não pode ser dito em relação à equipe de Ernesto Valverde. Andrés Iniesta não recuperou-se de uma lesão muscular, e será desfalque. André Gomes deve ser o escolhido para formar o trio de meio-campistas com Rakitic e Busquets.

Zidane critica punição à Cristiano Ronaldo: "Há algo ali!"

Desde que assumiu o comando madridista, Zinedine Zidane sempre demonstrou muita tranquilidade com o fato de estar em vantagem em uma decisão. Foi desta maneira que o francês reagiu aos questionamentos na coletiva de imprensa cedida nesta manhã em Madrid: "Não vamos entrar relaxados em campo, esperamos uma partida difícil como todas as outras. No futebol tudo é possível. Há uma partida de volta em jogo, temos que jogar e fazer as coisas muito bem se quisermos o título. Não tenho dúvidas disso", disse o técnico.

Bale ou Asensio? Zidane não definiu, mas espanhol deve começar a partida no Bernabéu

Zinedine também demonstrou ampla irritação com a situação de Cristiano Ronaldo. O jogador pegou cinco partida de suspensão pela expulsão e o empurrão no árbitro em Barcelona: "Estou irritado, todos estamos muito irritados. Não vou falar diretamente do árbitro, mas quando você assiste e presta atenção no lance, e descobre que Cristiano irá pegar cinco jogos de suspensão... Há algo ali, estou bem irritado, foi muito", acrescentou.

Zidane irá em busca de sua primeira vitória no El Clásico, atuando no Bernabéu (Foto: Power Sport Images/Getty Images)

Brasileiro na área: Valverde exalta chegada de Paulinho

Com menos de um mês de trabalho, Ernesto Valverde terá um enorme desafio visando seu primeiro título à frente do Barcelona. O comandante projetou a partida no Bernabéu e falou sobre um possível 'favoritismo' do Real Madrid: "Nós teremos que criar oportunidades para poder marcar, mas desta vez devemos controlar os contra-ataques do adversário, onde eles são especialistas. Na partida do Camp Nou nos descuidamos no final, e acabamos pagando por isso", disse o treinador.

"Não admito que digam que o adversário é superior por conta do sistema de jogo. Mas reconheço que foram efetivos em uma partida específico como a do final de semana. Nem o Real, nem o Atlético, nem o Bayern de Munique são melhor que nós!", acrescentou.

Paulinho foi a quarta contratação mais cara da história do Barcelona

Além da Supercopa, outro tema foi bastante explorado na coletiva de Valverde: a chegada de Paulinho. Ernesto festejou a chegada do brasileiro: "É um jogador muito importante da Seleção Brasileira. Tem uma força física muito boa e taticamente é fundamental. Não temos outro jogador como ele no elenco. Nos pode dar versatilidade", concluiu.