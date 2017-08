Resultado Napoli x Nice nos playoffs da Uefa Champions League 2017/18 (2-0)

Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão, minuto a minuto, aqui na VAVEL Brasil. Não deixe de ler a nossa crônica de pós-jogo, em instantes!

90 + 5 Fim de jogo ! O Napoli vence por 2 x 0

90 + 5 Foram adicionados mais 5 minutos de acréscimo após as paradas de jogo que levaram à expulsão de dois jogadores do Nice.

89' O time italiano sobe inteiro para o ataque e encurrala os franceses.

86' Perdeeeeeeeeu !! Milik recebe pela direita na pequena área e bate para fora ! Cara a cara com o goleiro.

86' O Napoli segue pressionando o time do Nice, que recuou depois das duas expulsões.

82' Substituição para o Nice ! Entra Walter e sai Saint-Maximin

81' Mais um cartão vermelho ! Pléa reclama e recebe o segundo cartão. O Nice agora com dois jogadores a menos.

80' Cartão vermelho ! Korziello recebe cartão vermelho após falta em Zielinski !

76' Insigne chega com liberdade dentro da área, e bate rasteiro para a defesa de Cardinale.

74' Substituição para o Napoli ! Entra Milik, sai Mertens.

69' GOOOOOOOOOOOL do Napoli !!!! Jorginho bate o pênalti e amplia o placar. Bola pra um lado, goleiro para o outro.

69' Pênaltiiiiiii !!! Jallet derruba Mertens dentro da área e o árbitro assinala pênalti para o Napoli.

68' Cartão amarelo para o Nice ! Pleá recebe após fazer falta de ataque

66' Defendeeeeeu ! Insgine bate forte, rasteiro de fora da área para uma bela defesa de Cardinale !

64' Substituição para o Nice ! Entra Boscagli, sai Sarr.

63' Cartão amarelo para Lorenzo Insigne, do Napoli.

61' Pra foraaaaa ! Em jogada pela lado direito, Mertens bate de primeira rasteiro. A bola passa rente à trave e vai para fora !

58' Substituição para o Napoli ! Sai Hamsik, entre Zielinski

58' Plea bate de fora da área mas sem perigo para Pepe Reina

57' O Nice parece mais solto no jogo e começa a tentar criar mas chances com Plea e Koziello.

52' Insigne avança pelo lado esquerdo e bate de chapa para uma defesa simples do goleiro, que encaixou a bola com facilidade.

51' UHHHHH ! Depois de Mertens chutar cruzado, o goleiro Cardinale falha e a bola sobra para Insigne ao lado da trave, que pega errado na bola e manda para fora !

50' O Napoli não muda a postura, e segue pressionando o Nice.

46' Quase !!! Insigne dá uma bicicleta para uma defesa simples de Cardinale. O Napoli já começa o segundo tempo lançando bolas sobre a defesa do Nice que deixa os atacantes italianos em condições de chutar no gol.

46' Bola rolando para o segundo tempo !

46' Fim de primeiro tempo !

45' 1 Minuto de acréscimo !

42' UHHHH ! Insigne bate de chapa de fora da área, exigindo uma bela defesa de Cardinale. A bola iria no ângulo se não fosse o goleiro do Nice .

41' UHHHHH ! Maximin faz fila na defesa do Napoli e bate de fora da área, assustando Pepe Reina. A segunda chance criada pelo time do Nice.

39' Posse de bola: Napoli 54% x Nice 46%.

36' Jogo parado para atendimento. Cardinale sai de soco para afastar uma bola aérea e acerta o companheiro Le Marchand na cabeça.

34' Pra foraaaa !!! Em bela jogada do letral Jallet, Koziello se infiltra na defesa italiana, mas bate cruzado para fora. Levou perigo !

32' Agora o Nice toca mais a bola em seu campo de defesa, mas sem conseguir acelerar o ritmo. Quando tentam uma jogada de maior velocidade, o Napoli rouba a bola e tenta um contra golpe.

29' Napoli fica com a bola e tenta variar na criação de jogadas. Ora pelo lado esquerdo, ora pelo lado direito. Todas as situações, Mertens é o jogador que os meio campistas buscam para finalizar a jogada.

26' Pra foraaa ! Depois de uma jogada ensaiada no escanteio, Mertens sobe sozinho e cabeceia para fora.

23' O Nice não consegue sair jogando, os italianos pressionam com 6 jogadores na saída de bola. O volante Allan, por exemplo, sobe até o ataque para sufocar o time francês.

22' Mertens dá trabalho para a zaga do Nice. O atacante faz fila dentro da área, mas finaliza fraco no meio do gol após desequilibrar no lance.

20' O Napoli trabalha a bola no meio de campo enquanto o time do Nice fica inteiro recuado. Os 11 jogadores atrás da linha do meio campo.

18' Pressão constante do time do Napoli. O Nice não consegue trocar passes para criar jogadas.

17' Pra fora ! Mertens tenta dar uma bicicleta, mas a bola passa rente à trave e manda para fora.

15' Defendeeeeu ! Em mais um lançamento, Callejón da um tapa de primeira para uma bela defesa do goleiro Cardinale.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL do Napoli ! Após lançamento de Insigne pela esquerda, Mertens dribla o goleiro e toca cruzado para o fundo do gol.

8' UHHHHHHHH ! Em jogada ensaiada após uma falta feita no meio campo, Callejón cabeceia fraco mas o goleiro já estava vendido no lance. Quase que os italianos abrem o placar.

6' Callejón cruza forte e a bola passa por toda a defesa do Nice assustando o goleiro Cardinale !

4' Após escanteio, Koulibaly faz falta no goleiro Cardinale. O Napoli segue buscando a pressão nesses minutos iniciais.

2' UHHHHH ! em um bate e rebate após um cruzamento, Hamsik bate de primeira e manda para fora !

1' Lees-Melou bate prensado e a defesa do Napoli afasta nessa primeira tentativa do time francês.

0' Começou, bola rolando para Napoli x Nice !

15:45 Já o Nice vem em um 5-3-2 com: Cardinale; Souquet; Seri; Saint-Maximin; Lees-Melou; Pléa; Le Marchand; Sarr; Jallet; Koziello e Dante

15:44 O Napoli vem em um 4-3-3 com: Pepe Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly; Ghoulam; Jorginho; Allan; Hamsik; Callejón; Mertens e Insigne

15:43 Os jogadores já estão subindo para o gramado, onde será realizado o famoso hino da Uefa Champions League. Vai começar !

15:32 As equipes já terminaram o aquecimento e o estádio se prepara para a cerimônia inicial. O San Paolo já se encontra com quase todos os seus lugares ocupados pela torcida italiana.

15:27 Os jogadores do Nice também já estão no gramado para o aquecimento antes do jogo.

15:26 Já a equipe francesa, disputou a Europa League, sendo eliminada ainda na fase de grupos, depois de perder 4 jogos na etapa do torneio.

15:22 O Napoli foi eliminado pelo Real Madrid, atual campeão da Uefa Champions League na temporada passada, nas oitavas de final do torneio. Na ocasião o time napolitano perdeu os dois jogos por 3x1.

15:18 A equipe do Nice acabou chegando 20 minutos atrasada no estádio. Mesmo isso não prejudicando a equipe, eles podem pedir um tempo a mais para aquecer, fazendo com que a partida comece um pouco depois do programado.

15:15 As equipes já estão no gramado para o aquecimento.

15:08 A torcida já vai marcando presença no San Paolo, em Nápoles. Para o jogo de hoje, espera-se 50 mil espectadores presentes para apoiar a equipe italiana, dona da casa.

15:00 Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil ! Em instantes, iremos iniciar a nossa transmissão minuto a minuto do jogo de ida entre Napoli x Nice. Jogo válido pela fase preliminar da Uefa Champions League.

COLETIVA

Ambas as equipes nunca se enfrentaram na competição, mas em entrevista coletiva durante a semana, os jogadores do clube italiano mostraram que não vão facilitar para o Nice.



“Nós queremos conquistar o lugar na Champions, também pela nossa cidade e para os nossos torcedores” disse Lorenzo Insigne, atacante do Napoli durante a coletiva.

Enquanto o meio campista francês, Plea, prega que a equipe irá se doar dentro de campo.

"É um jogo de Champions League, aqui é outro nível. Temos que nos entregar 120%" diz o jogador.

Os treinadores também estavam presentes na coletiva. Maurício Sarri, técnico do Napoli, mostrou seriedade e foco na partida entre ambas as equipes. "Essa temporada começamos o retiro juntos, estamos bem física e psicológicamente para darmos o nosso melhor".

O técnico do Nice, Lucien Favre, valoriza as qualidades de sua equipe mesmo considerando o Napoli como favorito.

"Sabemos que eles têm qualidade, mas nós também temos as nossas, e iremos abusar delas, principalmente das defensivas".

TREINAMENTO

A equipe visitante do Nice, fez reconhecimento do gramado no Stádio San Paolo e realizou um treino no local da partida.

Já os donos da casa, abusaram do treino em campo reduzido nos dois dias que antecederam a partida.

DESFALQUES

A equipe francesa conta com desfalques, o principal atacante da equipe, Mário Balotelli, não viajou com o grupo para aprimorar a forma física, junto com a principal contratação da equipe, o meio campista holandês Wesley Snejder. Ambos os jogadores já atuaram juntos na Internazionale em meados de 2010.

Ao contrário do Nice, o Napoli não conta com nenhum desfalque para o confronto, mas o técnico Maurício Sarri ainda não divulgou quem serão os relacionados. E está descansado para a partida, já que o time só estréia no Calcio dia 19 de Agosto contra o Hellas Verona.

Por sua vez, os franceses já jogaram por duas partidas na fase pré-eliminatória da Champions League, eliminando o Ajax empatando os dois jogos por 1x1 e 2x2. Na Ligue 1 o time de Lucien Favre já estreou também, e perdeu os dois jogos para Saint Étienne e Troyes.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, acompanhe, ao vivo, os lances entre Napoli x Nice, que se enfrentam no estádio San Paolo, em Nápoles, pelo jogo de ida dos playoffs da Uefa Champions League 2017/18. A bola rola às 15h45, e a transmissão vai começar minutos antes. Fique conosco.