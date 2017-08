Com Bonucci, Milan recebe Shkëndija em duelo por vaga na fase de grupos da Europa League

O Milan recebe nesta quinta-feira (17) o Shkëndija, da Macedônia, no San Siro, às 15h45, valendo pela partida de ida dos playoffs da Uefa Europa League. Os rossoneri têm a chance de voltar a uma competição europeia depois de três ano, quando disputou a Uefa Champions League pela última vez – foram eliminados nas oitavas de final, perdendo as duas partidas para o Atlético de Madrid.

Os macedônios, por sua vez, vêm se classificando para os playoffs desde 2014, mas nunca conseguiram chegar até a fase de grupos da competição. Na temporada passada, o Shkëndija foi eliminado pelo Gent. O clube belga venceu os macedônios nas duas ocasiões (2 a 1 e 4 a 0).

O jogo de ida será realizado no San Siro por exigência da Uefa, porque o Shkendija divide o seu estádio com outros três clubes que irão jogar pelo campeonato nacional, na Ecolog Arena, fato que resultou na troca de mandos de campo. Em suma, o Milan vai decidir a sua classificação fora de casa, na Macedônia.

Já foram vendidos cerca de 30 mil ingressos para a partida. Se o Milan passar pelo Shkëndija, estará garantido na fase de grupos da Europa League, onde conhecerá seus adversários no dia 25 de agosto, data do sorteio.

Estreia oficial de Bonucci

Principal contratação da temporada dos rossoneri, Leonardo Bonucci está regularizado e será o capitão da equipe no jogo desta quinta-feira. Houve algumas dúvidas quanto à forma de pagamento do jogador, pois a primeira parcela não havia sido aprovada no fundo de investimentos, atrasando o pagamento para a Juventus por dificuldades na burocracia que envolviam a transferência do dinheiro da China, para os cofres italianos.

Bonucci deve ser o líder dentro de campo de forma oficial nesta temporada (Foto: NurPhoto/Getty Images)

Depois de sanar tal problema e pagar a primeira parcela, a documentação foi regularizada, e ele e Lucas Biglia estão aptos para estrearem oficialmente. Contudo, o meio-campista argentino terá de adiar a sua estréia, pois sofreu uma lesão na coxa e deve desfalcar o time por um mês, podendo jogar somente se o Milan avançar para a fase de grupos da competição.

Polêmicas à parte, Bonucci concedeu entrevista recentemente à Gazzetta dello Sport e destacou a sua vontade de vencer com as cores do Milan. "Em quatro anos, eu espero conquistar a Champions League. Quero levar tudo para casa. Estou com fogo e mais fome do que nunca", disse o zagueiro, contratado por € 40 milhões.

Não relacionados

Além de Lucas Biglia, o técnico Vincenzo Montella não relacionou alguns jogadores que fazem parte do elenco desde a temporada passada. Os zagueiros Gustavo Gómez e Gabriel Paletta, o meio-campista José Sosa e o atacante M'Baye Niang são considerados os jogadores listados para deixarem o clube e, por isso, não foram convocados.

Niang, inclusive, está próximo de um acerto com o Spartak Moscou e será mais um a entrar na barca dos negociados. Nessa quarta-feira (16), Carlos Bacca foi anunciado como o novo reforço do Villarreal, em um empréstimo com opção de compra fixado em € 15 milhões.

Outro que também não vai a campo é o zagueiro italiano Alessio Romagnoli, que está em fase de recuperação após sofrer uma lesão no final da temporada passada.

Um rival humorado

O Shkëndija publicou em seu canal do YouTube um vídeo no qual eles se apresentam para os italianos e, de uma forma bem humorada, mostram o quão melhores eles são, valorizando a cultura de seu país e a estrutura do time. Confira abaixo:

Por sua vez, o Milan recebeu bem a repercussão do vídeo e abriu as portas do museu do clube para a visita do técnico e do capitão do time macedônio. Após o tour no local, o elenco foi direcionado para o estádio San Siro, palco da partida desta quinta-feira.

It was great to receive this special visit from manager and captain of @fcshkendija! Ci vediamo See you tomorrow for pic.twitter.com/jYzK6flHed — AC Milan (@acmilan) 16 de agosto de 2017

Coletiva

O -meia-atacante Suso e o técnico Vicenzo Montella concederam entrevista coletiva às vésperas da partida e falaram sobre a temporada que está por vir.

"Eu mal posso esperar pra jogar nesta temporada. Teremos muitos jogos, então com certeza as novas contratações serão fundamentais para que consigamos conquistar o Scudetto ou quem sabe a Europa League", afirmou o jogador.

Já Montella foi questionado sobre as 11 contratações que o Milan realizou até agora, encaminhando mais um reforço para o ataque que está por vir. Nikola Kalinic, atacante da Fiorentina, é dado como certo e deve ser o 12° reforço nesta temporada.

"Eu estou muito feliz com o mercado que estamos fazendo. Eu mal posso esperar para ver este grupo completo dentro de campo. Se o negócio com o Kalinic se concretizar, eu pretendo utilizá-lo no domingo, contra o Crotone", ressaltou o comandante.