Com dois brasileiros, FIFA divulga concorrentes ao prêmio de melhor jogador da temporada

(Foto: Divulgação/FIFA)

A FIFA divulgou nesta quinta-feira (17), a lista de concorrentes ao prêmio "The Best", dado ao melhor jogador do mundo em 2017. Com 24 nomes, a lista conta com dois brasileiros e está recheada de atletas do Real Madrid, campeão espanhol e da Uefa Champions League na última temporada.

A cerimônia será realizada no dia 23 de outubro, em Londres. Será apenas a segunda edição da premiação exclusiva FIFA, após o rompimento da parceria entre a entidade e a France Football. O prêmio "FIFA the Best" é independente ao tradicional Bola de Ouro e tem Cristiano Ronaldo como o atual vencedor.

Os 24 concorrentes, organizados por ordem alfabética, são: Aubameyang, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon, Carvajal, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Griezmann, Hazard, Ibrahimovic, Iniesta, Harry Kane, Kanté, Toni Kroos, Lewandowski, Marcelo, Lionel Messi, Luka Modric, Keylor Navas, Neuer, Neymar, Sergio Ramos, Alexis Sanchez, Luis Suarez, Arturo Vidal.

Troféu da FIFA ao melhor jogador da última temporada (FOTO: Divulgação/FIFA)

Além do "FIFA the Best", a entidade também distribui outras premiações, tais quais o FIFA Fair Play e o conhecido Prêmio Puskás, ao gol mais bonito da temporada. O futebol feminino e os treinadores também são premiados na cerimônia, em categorias específicas.

Os 12 indicados a melhor treinador em 2016/17 são: Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Luis Enrique, Pep Guardiola, Leonardo Jardim, Joachim Löw, José Mourinho, Maurício Pochettino, Diego Simeone, Tite e Zinedine Zidane.