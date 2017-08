Sem jogadoras brasileiras, Fifa anuncia candidatas a melhor do mundo da última temporada

As dez indicadas ao prêmio (Foto: fifa.com)

A FIFA anunciou as dez candidatas ao prêmio de melhor jogadora do mundo na última temporada 2016/17. Marta, maior vencedora da história da premiação com cinco títulos, não ficou entre as candidatas da lista final. Entre as dez indicadas, sete europeias que estiveram na última Eurocopa, realizada na Holanda e que fora vencida pelas anfitriãs.

A lateral direita inglesa Lucy Bronze (Manchester City), a atacante venezuelana Deyna Castellanos (Santa Clarita Blue Heat-EUA), a atacante dinamarquesa Pernille Harder (Wolfsburg), a atacante australiana Sam Kerr (Sky Blue-EUA), a vencedora em 2016, meio campista norte americana Carli Lloyd (Sky Blue), a meio campista alemã Dzsenifer Marozsán (Lyon), a meio campista holandesa Lieke Martens (Barcelona), a atacante holandesa Vivianne Miedema (Arsenal), a zagueira francesa Wendie Renard (Lyon) e a atacante inglesa Jodie Taylor (Arsenal), foram as dez indicadas.

Lista elaborada por comitê de ex-jogadoras

A lista foi composta por um comitê formado por ex-jogadoras das seis confederações, entre elas, a ex-meio campista da seleção brasileira feminina, Sissi. Além dela, a norte-americana Mia Hamm, a alemã Nadine Kessler, a namíbia Jacqui Shipanga, a australiana Maya Jackman e a chinesa Sun Wen, fizeram parte do comitê de especialistas que escolheu as jogadoras candidatas ao prêmio, além dos treinadores de futebol feminino indicados.

A UEFA anunciou na última quarta (16) as candidatas a melhor jogadora da última temporada europeia, entre elas figuram, Harder, Marozsán e Martens, que também indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo pela FIFA.

Anunciados candidatos a melhor treinador (a) de futebol feminino

A FIFA também anunciou os candidatas a melhor treinador(a) de futebol feminino na última temporada. Sarina Weigman (Holanda), Dominik Thalhammer (Áustria), Hwang Yong-Bong (Coréia do Norte), Gerard Prêchuer (Lyon), Emma Hayes (Chelsea), Xavi Llorens (Barcelona), Nils Nielsen (Dinamarca), Ralf Kellermann (Wolfsburg), Florence Omagbemi (Nigeria) e Oliver Echouafni (França) são os indicados.