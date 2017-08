Resultado Juventus x Cagliari pela Serie A 2017/18 (3-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Italiano 2017/18, a ser disputada no Allianz Stadium, em Turim.

O próximo jogo da Juventus é contra o Genoa, fora de casa, no próximo sábado (26), às 13h. O Cagliari enfrenta o Milan, também fora de casa, no próximo domingo (27), às 15h45.

FIM DO JOGO!

93' QUAAAAASE! Douglas Costa carrega a bola, toca para Dybala, que quase marca mais um!

92' Juve troca passes no campo de defesa.

MAIS TRÊS! O árbitro da três de acréscimo.

89' Falta de Chiellini em João Pedro.

88' Falta no meio de campo para o Cagliari.

87' Após troca de passes entre Dybala e Douglas Costa, é escanteio para Juventus.

86' Pjanic cobra mal e Andreoli tira facilmente.

85' Falta para Juventus.

84' Juventus troca passes no meio de campo.

81' Mandzukic cruza para a área, mas sem grande perigo.

SUBSTITUIÇÕES NO CAGLIARI! Sai Chop e entra Sau. Sai Cigarini e entra Dessena.

79' Alex Sandro cruza, Faragó tira e é escanteio para a Juve.

78' Falta em João Pedro. Bola no campo de defesa do Cagliari.

AMARELO! Lichtsteiner recebe o amarelo por reclamação.

76' Cagliari troca passes no campo de defesa.

74' Lateral para o Cagliari.

SUBSTITUIÇÃO NA JUVE! Sai Cuadrado e entra Douglas Costa.

71' Juventus troca passes no campo de defesa.

SUBSTITUIÇÃO NA JUVE! Sai Higuaín e entra Matuidi.

67' Escanteio para a Juve.

66' GOOOOOOOOOOOOOL DA JUVE! Higuaín amplia o placar com assistência de Alex Sandro.

65' Lichtsteiner cruza nas mãos de Cragno.

63' Ionita pega a sobra na entrada da área, chuta e a bola explode em Alex Sandro

SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS! Sai Marchisio e entra Khedira.

60' Padoin cruza para Cop, que cabeceia para trás, mas dá a bola de graça para a Juve.

59' Cuadrado cruza para Higuaín, que é bloqueado pela defesa do Cagliari.

56' Jogo morno até então. Douglas Costa já no aquecimento.

56' Lateral para a Juventus.

54' Falta de Pjanic em Cigarini. Jogo recomeça no campo de defesa dos visitantes.

53' Falta em Madzukic no campo de defesa.

51' Lateral para a Juve.

50' Farias comete falta em Chiellini.

49' Falta em Cuadrado. É bola para a Juventus.

46' NA TRAAAAAVE! Dybala arrisca de fora da área, mas a bola bate na trave.

45' Recomeça o jogo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' GOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Em belo cruzamento de Pjanic, Dybala domina no peito e bate de primeira.

45' MAIS UM! Mais um minuto de acréscimo.

44' UUUUUUUUH! Marchisio arrisca de fora da área e a bola passa com perigo.

43' Dybala cobra falta, mas Cragno defende sem perigo.

42' É FALTA NELE! Ionita comete falta em Dybala. É bola da Juventus.

41' Juve troca passes no campo adversário.

38' PEGOOOOOOU BUFFON! Farias bate mal e Gigi Buffon salva a Juventus.

37' PÊNALTI PARA O CAGLIARI! Após ver o lance no árbitro de vídeo, o juiz marca a penalidade.

36' Juiz para o jogo para conferir o lance no árbitro de vídeo.

36' Escanteio para os visitantes.

34' BUFFOOOOOON! Buffon defende bom chute de Farias. No rebote, Faragó manda para fora.

33' Juventus troca passes no campo de ataque.

31' FINALIZAÇÕES! Juventus: 3 Cagliari: 0

30' NÃO FOI NADA! Dybala reclama de falta em frente a grande área.

29' Mandzukic recebe cruzamento dentro da pequena área, mas defesa consegue afastar.

26' Alex Sandro é desarmado sem falta. Bola para Cragno.

25' Dybala tenta chutar de fora da área, mas não leva perigo.

23' NÃO, CUADRADO! Dybala toca para Cuadrado, que não consegue completar o cruzamento para Higuaín.

22' Alex Sandro sai para o ataque, mas é parado por falta.

21' Bola mal recuada para o Buffon e é mais um escanteio para os visitantes.

19' Escanteio para o Cagliari.

18' IMPEDIMENTO! Dybala desce em contra-ataque, toca para Higuaín, que estava impedido.

16' Escanteio para a Juve.

15' Lançamento de Barella, mas Buffon defende com tranquilidade.

13' Juventus troca passes no campo de defesa.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Mandzukic abre o placar no Allianz Stadium! E que golaço! O croata recebeu cruzamento de Lichtsteiner e bateu para abrir o placar.

10' Cruzamento para Higuaín, mas Cragno se antecipa e fica com a bola.

9' QUAAAAAASE! Mandzukic pressiona a saída do goleiro Cragno e quase abre o placar.

8' Cagliari pressiona a saída de bola da Juventus.

7' Lateral para a Juve.

6' Rugani tira a bola sem falta e é aplaudido pelo estádio.

4' Falta de Chiellini. Bola para o Cagliari.

2' QUAAAASE! Pjanic, cobrando falta, quase abriu o placar.

1' É FALTA NELE! Dybala é parado por falta. Vem bola na área.

0' INÍCIO DO JOGO!

Minuto de silêncio às vítimas de atentados na Europa.

ÚLTIMOS CONFRONTOS:

Jogando fora de casa, a Juventus venceu por 2 a 0, em 2016/17.

A última vitória do Cagliari foi em 2009.

FIQUE DE OLHO: Diego Farias

(Foto: Enrico Lotti/Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Gonzalo Higuaín

(Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

No histórico do confronto, a Vecchia Signora ganhou 16 vezes, enquanto o Cagliari apenas duas. São sete empates entre as equipes.

O Cagliari chega mais enfraquecido para a nova temporada, após perder algumas de suas referências na atual janela de transferências. Bruno Alves (zagueiro) e Davide Di Gennaro (meia) foram as baixas mais sentidas.

O rival bianconero deste sábado (19) terminou a Serie A de 2016/17 na 11ª posição, com 47 pontos.

Jogando em seus domínios, a Juventus tentará apagar a má impressão de sua estreia oficial na temporada 2017/18. No último domingo (13), o clube de Turim perdeu a Supercopa Italiana para a Lazio.

A nova temporada promete ser desafiadora para a Juventus. Com os rivais se reforçando, a Vecchia Signora viu um de seus pilares defensivos rumar ao Milan: Leonardo Bonucci. Apesar da partida sentida, nomes importantes como Douglas Costa, Bernardeschi e Blaise Matuidi chegaram em Turim.

Atual campeã da Série A, a Juventus estreia em casa, contra o Cagliari.