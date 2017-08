Internazionale e Valencia articulam troca e Kondogbia vai para Espanha

Foto: Divulgação / Valencia

O mercado de transferências só termina no dia 31 de agosto e todas as equipes do futebol europeu seguem em busca de melhorar seus elencos em vistas de disputas nacionais e continentais. Nesta segunda-feira (21), duas tradicionais equipes chegaram a um acordo para negociar atletas do setor defensivo.

Internazionale e Valencia acertam empréstimo de Kondogbia e João Cancelo. Enquanto o volante francês volta o futebol espanhol, já que estev no Sevilla entre 2012 e 2014, o lateral-direito português faz caminho inverso para a Serie A. Os dois acordos foram firmados com opção de compras para cada um dos lados, com Cancelo valendo em torno de 30 milhões de euros, já Kondogbia poderá ser contratado em definitivo por até 25 milhões.

O volante Geoffrey Kondogbia chegou a equipe neurazzuri em 2015 após passagem pelo Monaco com valores girando em torno de 38 milhões de libras. À época, Geoffrey era cobiçado por vários times da Europa após excelente ano no time do principado, mas a Inter oficializou o acordo superando a concorrência do rival Milan e do Arsenal.

Porém, o jogador de 24 anos nunca foi unanimidade na equipe italiana. Nunca contou com o prestígio de treinadores que o comandaram, casos de Roberto Mancini, Frank de Boer e Stefano Pioli. No futebol italiano, foram 50 partidas em duas temporadas completas e apenas 2 gols.

João Cancelo teve uma regularidade maior no Valencia. Desde que chegou do Benfica em 2014, o jovem de 23 anos de idade fez boas apresentações apesar de campanhas irregulares do clube de Valença. Em 2016/17, anotou um gol em 35 aparições, mas jamais conquistou uma taça.

As duas equipes seguem em sua temporada. A Inter volta a campo pela segunda rodada para enfrentar a Roma neste sábado (26) pela Serie A. O Valencia busca sua recuperação jogando contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu um dia depois. Os dois times podem continuar no mercado em busca de reforçarem ainda mais seus planteis.