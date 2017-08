Resultado Internazionale x Fiorentina pela Serie A (3-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada da Serie A TIM 2017/18, a ser disputada no Estádio San Siro.

No próximo jogo a Inter enfrenta a Roma, no próximo sábado (26), às 15h45. Já a Viola recebe a Sampdoria, no domingo (27), também às 15h45.

94' O ÁRBITRO APITA O FINAL DO JOGO!

92' FOI LONGE! Cristoforo arrisca, mas manda para fora.

91' Falta para a Fiorentina.

90' MAIS QUATRO! O juiz deu quatro de acréscimo.

89' A Inter tira o pé e troca passes no meio de campo.

87' POSSE DE BOLA!

Fiorentina: 51%

Internazionale: 49%

86' Falta para a Inter.

85' PERDEU! João Mario ajeita para chutar, se atrapalha e o zagueiro manda para escanteio.

84' Perisic chuta e Sportiello defende sem dificuldades.

83' SUBSTITUIÇÃO! Sai Icardi e entra Eder.

82' QUE DEFESA ESPETACULAR! Em bomba de Icardi, Sportiello defende de susto e manda para escanteio.

81' Viola tenta responder com Babacar, mas manda para fora.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOL DA INTER! João Mario cruza na área e Perisic, de cabeça, amplia o placar.

78' NA TRAAAAAAAVE! Veretout arrisca de fora da área e manda na trave.

77' Escanteio para a Viola.

76' Babacar e Gil Dias tentam mudar o jogo pelo lado da Viola, mas não conseguem entrar na defesa.

74' PERDEEEEEU! Icardi tocou para Gagliardini, que estava sozinho dentro da área e isolou.

73' FOI LONGE! Maxi Oliveira tenta o chute, mas a bola sobe bastante.

72' João Mario cruza mal e a Viola recupera a bola.

71' SUBSTITUIÇÃO! Sai Brozovic e entra Gagliardini.

69' HANDANOVIC! Gil Dias toca para Babacar, que chuta e Handanovic manda para escanteio.

67' Falta em Nagatomo no campo de ataque.

66' Falta para a Viola.

65' PERISIC! João Mario toca para Perisic, que chuta e a bola sai raspando.

64' FOI QUASE! João Mario toca para Perisic, que passa para Nagatomo, mas cruza mal e Sportiello fica com a bola.

63' SUBSTITUIÇÃO! Sai Borja Valero e entra João Mario.

62' Falta de ataque de Astori em escanteio.

61' Viola recupera a bola e troca passes no setor defensivo.

60' Lateral para a Inter.

59' SUBSTITUIÇÃO! Sai Simeone e entra Babacar.

58' FUROU! Maxi Oliveira recebe o cruzamento na pequena área, mas fura na hora do chute.

57' O QUE FOI ISSO? Vitor Hugo tenta recuar para o goleiro, mas a bola bate em sua canela e quase sai um gol contra.

56' SUBSTITUIÇÃO! Sai Benassi e entra Cristoforo.

55' Inter não dá espaços para a Fiorentina, que tenta subir pelas laterais.

52' Falta em Candreva no campo defensivo da Inter.

51' ICARDI! Com pouco espaço, Icardi toca de cabela e Sportiello manda para escanteio.

50' Inter tenta descer em ataque pelas laterais do campo.

48' JOGO PARALISADO! Borja faz falta em Benassi e atendimento entra em campo.

47' Falta em Borja Valero.

46' Falta em Gil Dias no campo de defesa da Viola.

45' REINICIA O JOGO!

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Lateral para a Fiorentina.

MAIS DOIS! O juiz assinala dois minutos de acréscimo.

45' PERDEU! Vitor Hugo vacila e perde a bola para Icardi, mas não consegue dominar e a bola fica para Sportiello.

44' Perisic toca para Nagatomo, que cruza nas mãos do goleiro.

43' Gil Dias é interceptado por Miranda.

41' SEGUE O JOGO! Simeone foi derrubado na área por Miranda, mas o árbitro VAR deixa o lance seguir.

39' ÁRBITRO DE VÍDEO! Em lance de Miranda com Simeone, o juiz paralisa o jogo para ver se realmente foi pênalti para a Viola.

38' A intensidade da partida cai bastante e as equipes trocam passes no meio de campo.

36' Jogo paralisado por impedimento de Benassi.

35' Escanteio para a Fiorentina.

34' A Fiorentina tenta recuperar a posse de bola, mas não leva perigo ao gol adversário.

33' Sánchez arrisca de fora, mas a bola sobe bastante.

31' Fiorentina tenta entrar na defesa, mas encontra dificuldades.

29' Falta em Skriniar. É bola para a Inter.

28' NÃO, PERISIC! Na cara do gol, Perisic tenta tocar para o companheiro de equipe, mas a defesa da Viola afasta.

27' HANDANOVIC! Simeone manda de fora da área, Handanovic espalma e Nagatomo manda para escanteio.

27' Gil Dias tenta o chute, mas Miranda afasta.

26' Lateral para a Inter.

25' SPORTIELLOOOOO! Brozovic chuta e Sportiello afasta o perigo. É escanteio.

24' Os Nerazzurri trocam passes em seu campo de defesa.

21' OPA! Icardi mancando bastante em campo após dividida com Sánchez.

21' A Fiorentina tenta trocar passes no campo de ataque.

20' Impedimento de Icardi. É bola da Fiorentina.

19' TIRAAAAA! Candreva toca para D'Ambrosio, que tenta o cruzamento, mas é interceptado pelo defensor da Fiorentina.

18' A Viola tenta responder com Benassi, que manda para fora.

16' Vitor Hugo antecipa Nagatomo e afasta o perigo da área.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA INTER! ICARDI DE NOVO! Após receber ótimo cruzamento, Icardi sobe mais alto que a defesa e manda para o fundo do gol.

13' AMARELO! Carlos Sánchez recebe o amarelo após falta em Borja Valero.

12' A Inter começa pressionando bastante a Viola, principalmente pela lateral esquerda, com Nagatomo.

10' SEGURA ELE! Vecino agora arrisca de fora da área, mas a bola sobe bastante.

8' QUASE! Nagatomo cruza por baixo, Vecino chuta e passa perto de ampliar o placar.

7' CARRASCO! Icardi marcou oito gols em nove jogos contra a Viola.

6' A Inter troca passes em seu campo defensivo.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOL DA INTER! É gol de Mauro Icardi!

4' É PÊNALTI PARA A INTER! E que confusão! Nagatomo faz belo lançamento para Icardi, que recebe o toque de Astori e é pênalti para a Inter.

3' Lateral para a Internazionale.

2' A Inter desce para o ataque com Perisic, que cruza e ganha o escanteio.

1' Simeone reclama de falta na entrada da área nerazzurri.

0' Início do jogo!

As equipes se cumprimentam antes do início de partida.

E toca a música da Serie A TIM!

Sportiello no aquecimento!

SAIU A ESCALAÇÃO DA VIOLA! Sportiello, Tomovic, Astori, Vitor Hugo, Maxi Olivera, Sánchez, Veretout, Eysseric, Benassi, Gil Dias, Simeone.

SAIU A ESCALAÇÃO DA INTER! Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Vecino, Borja; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Internazionale x Fiorentina ao vivo hoje. A transmissão começará na hora da partida, às 15h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Pré-jogo: Em dia de reencontros, Inter recebe Fiorentina na rodada de abertura da Serie A

ÚLTIMO CONFRONTO! Jogando em casa, a Viola ganhou, por 5 a 4, da Internazionale.

Na história da Serie A, foram 163 encontros, com 66 vitórias do time da Internazionale, 47 da Fiorentina e 50 empates

A Viola, por sua vez, perdeu vários jogadores. Matías Vecino e Federico Bernardeschi, destaques na última temporada, foram para a Inter e Juventus, respectivamente. A Fiorentina também perdeu Nikola Kalinic para o novo Milan.

Internazionale 2017/18: Luciano Spalletti no banco e o objetivo de voltar à Europa

Com bom desempenho na pré-temporada, a Inter se reforçou para essa edição do campeonato. Matías Vecino e Borja Valero, ambos ex-Fiorentina, são alguns destaques.

A Internazionale estreia em casa contra a Fiorentina. A Inter terminou a última temporada na 7ª colocação, enquanto a Viola em 8º lugar.