Jogo Nice x Napoli AO VIVO pelos playoffs da Uefa Champions League 2017/18 (0 - 0)

21' De novo no mano a mano com Dante, Mertens dribla o brasileiro mas manda para fora !

20' Pra foraaaaa ! A bola passa por todo mundo em escanteio batido e o Napoli quase abre o placar com Albiol que passou perto da bola.

19' A bola desvia na barreira e é escanteio para o Napoli

18' Dante dá cotovelada em Mertens após um drible do atacante belga. Falta marcada para o Napoli.

16' Em uma tentativa de ataque do Nice, Balotelli em Jorginho que interrompe a jogada do time.

13' DEFENDEEEEEEU ! Após falha de Dante, Mertens invade a área ficando cara a cara com Cardinale que faz uma bela defesa à queima roupa.

11' Insigne recebe na esquerda e bate colocado. A bola vai para fora sem perigo para Cardinale.

10' O Nice consegue manter a posse de bola, maior do que no jogo anterior. Já o Napoli, é mais agressivo quando tem a posse e investe em jogadas pelo lado direito.

7' Cartão amarelo para Seri após dura falta em Dries Mertens.

5': Sem perigo ! Sneijder bate de fora da área para Pepe Reina encaixar sem dificuldades na primeira vez que o Nice trabalha uma jogada ofensiva.

3': O Nice sequer encostou na bola, o Napoli toca e envolve o adversário.

15h47: Começou ! O Napoli fica com a bola neste início e já parte pra cima dos franceses.

15h46: O Napoli vem armado também em um 4-3-3 com: Pepe Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly; Ghoulam; Jorginho; Allan; Hamsik; Callejón; Mertens e Insigne

15h45: O Nice vem em um 4-3-3 com: Cardinale, Souquet, Tameze, Seri, Maximin, Balotelli, Sneijder, Walter, Le Marchand, Jallet e Dante

15h44: O hino oficial da Champions toca com todos os jogadores perfilados no meio de campo. A torcida vai à loucura !

15h40: A torcida canta à capela o hino do Nice para motivar os jogadores.

15h33: O Nice precisa vencer por três gols de diferença para seguir para a fase de grupos. Se fizer dois gols, os franceses encaminham a partida para prorrogação e pênaltis se o resultado persistir.

15h32: As duas equipes já estão encerrando os seus aquecimentos.

15h27: O Nice não se classifica para a Champions League desde 1960, há 57 anos. Na última participação, o time francês foi eliminado nas quartas de final para o Real Madrid.

15h25: São esperados mais de 35 mil torcedores franceses hoje. A torcida italiana não pôde ir ao estádio por questão de segurança, assim como aconteceu no primeiro jogo onde só os torcedores do Napoli estavam presentes.

15h20: Boa tarde, torcedor ! As equipes já se encontram no estádio Allianz Riviera, em Nice. Logo mais, acompanhe lance a lance o jogo de voltaválido pela fase preliminar da Uefa Champions League. No primeiro confronto o Napoli venceu o Nice por 2 x 0 em Nápoles.

Ausências: O atacante Pléa e o meio campista Korziello não estarão em campo hoje. Ambos foram expulsos no jogo de ida, em Nápoles. Mário Balotelli e Wesley Sneijder devem ocupar as suas posições durante o confronto.

Favre: "Sneijder e Mário Balotelli estão 100% de suas formas físicas e já mostram muito entrosamento entre si. Irão nos ajudar muito para a partida de amanhã".

Dante: "Balotelli está altamente comprometido com o jogo de amanhã e isso nos ajudará muito. Ele deixou os holofotes de lado para nos ajudar a atingir o topo".

Favre: "Jogar mais compacto e sem a bola será um ponto essencial para amanhã. Todos devem mostrar comprometimento e dar tudo de si dentro de campo".

No lado francês, o técnico Lucien Favre e o zagueiro brasileiro Dante, comandaram a entrevista coletiva.

Estréias: Estreando na última rodada do campeonato francês contra o Guingamp, Wesley Sneijder está relacionado para o confronto de amanhã e deve ser o comandante do meio de campo do Nice. Outro que pode pintar na área, é Mário Balotelli, que não havia sido relacionado pois fazia recuperação física e agora está apto para atuar em uma partida oficial.

Não preocupa: Mertens, autor de um dos gols na partida de ida, não treinou com a equipe hoje por precaução, mas Sarri confirma a presença dele entre os titulares para o jogo de hoje.

Koulibaly: "Será uma partida difícil desde o primeiro minuto. Estamos preparados e queremos alcançar nosso primeiro objetivo da temporada".

Sarri: "Entrar na UCL será importante e prestigioso, por isso não será uma partida normal, mas sim crucial para condicionar a temporada. Esta é uma consideração que todos nós temos, então, devemos transformá-la em atenção e determinação".

Koulibaly: "Fomos superiores na ida e poderíamos ter feito o terceiro gol. Amanhã será diferente e devemos dar nosso máximo para passar".

Sarri: "Nós precisamos encarar a partida de amanhã como um jogo comum. Devemos ir a campo esquecendo do resultado da ida, para que possamos impor o nosso jogo tranquilamente".

A equipe do Napoli já se encontra na cidade de Nice para realizar os preparativos finais para a partida de hoje. Os italianos chegara ontem (21) e o técnico Maurício Sarri concedeu entrevista coletiva junto com o zagueiro Koulibaly.

Ambos os times vêm embalados por vitórias em suas respectivas ligas nacionais. Os anfitriões conquistaram os três pontos contra o Guingamp. Já os italianos estrearam com vitória na Série A por 3 x 1 contra o Hellas Verona, fora de casa.

No primeiro confronto entre as duas equipes, o Napoli venceu por 2 x 0. Os franceses que contarão com o apoio de sua torcida neste segundo jogo, onde os donos da casa precisam vencer por três gols de diferença para avançar para a fase de grupos da Uefa Champions League, caso marquem duas vezes e empatem o confronto no placar agregado, a partida será encaminhada para a prorrogação e pênaltis se o resultado persistir.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, acompanhe, ao vivo, os lances entre Napoli x Nice, que se enfrentam no estádio Allianz Riviera, em Nice, pelo jogo de ida dos playoffs da Uefa Champions League 2017/18. A bola rola às 15h45, e a transmissão vai começar minutos antes. Fique conosco.