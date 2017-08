Com vantagem, Liverpool recebe Hoffenheim por vaga na fase de grupos da UCL

O jogo que decidirá a vaga. No Anfield Road nesta quarta-feira (23) às 15h45, Liverpool e Hoffenheim se enfrentarão pelo jogo da volta em que, quem avançar, seguirá para a fase de grupos da Uefa Champions League, principal torneio de clubes da Europa. O time inglês pode até perder por 1 a 0 que passará de fase.

Na última terça-feira, com gols de Alexander-Arnold e Nordveit contra, o Liverpool bateu o clube alemão por 2 a 1 na WIRSOL Rhein-Neckar-Arena, casa do Hoffeheim. O resultado permite que os reds joguem por qualquer empate e com derrota simples. Para os alces, como é conhecido, só resta a vitória por mais de um gol de diferença ou até um, caso tenha feito três ou mais gols.

Pelo lado do Liverpool, Philipe Coutinho, principal nome do elenco, ainda segue fora com lesão nas costas. O meia esteve perto de deixar o time inglês mas com todas as recusas de propostas para ir embora, o Barcelona parece desistir oficialmente de contar com o atleta para esta temporada.

Klopp espera dificuldade do adversário

O fim de semana reservou mais tranquilidade para o Liverpool. O bom resultado no meio de semana na Alemanha somada a vitória sobre o Crystal Palace no sábado (19) por 1 a deram aos comandados de Jurgen Klopp o gás que precisam para irem embalados para o duelo em casa.

Em entrevista protocolar da Uefa antes da partida nesta terça (22), o técnico alemão falou sobre diversos assuntos. Entre os citados comentou sobre o que espera da partida desta quarta e sobre o fator casa como diferencial.

"Um jogo de futebol 100% [intenso]. A principal diferença entre este jogo de amanhã e o jogo na semana passada é que agora todos sabem sobre a qualidade de Hoffenheim. Eu sabia disso antes, mas tenho certeza de que muitas pessoas na Inglaterra não esperavam. Anfield é um ponto principal, todos sabemos, é um lugar muito especial. Nada acontece por si só mas todos sabemos que a atmosfera pode e irá nos ajudar Eu realmente espero que todos estejam prontos para este jogo", afirmou.

No entanto, Coutinho voltou a ser pauta. Porém, Klopp limitou-se a falar apenas de seu estado físico. "Ele não pode treinar porque além de lesionado ele está agora doente. Se [Coutinho] começasse treinando amanhã, levaria tempo porque ele não tem treinado há muito tempo", concluiu.

Hoffenheim tentará surpreender

Não diferente do rival, o Hoffenheim também conheceu o sabor da vitória pelo campeonato nacional. Na abertura da Bundesliga, o time recebeu em casa o Werder Bremen e venceu o duelo por 1 a 0. Motivação extra para encarar o Liverpool em Anfield.

Julian Nagelsmann, jovem comandante dos alemães, acredita que o Liverpool esteja esperto o suficiente para encaixarem seu jogo, mas acredita em sua proposta de jogo. "O Liverpool está com vantagem, eles sabem que não precisam do resultado para chegar à frente, acho que nos deixarão com a bola e vão esperar para ver o quão estáveis ​​estamos na posse da bola e quais as oportunidades que podemos criar".

O lateral Hubner enfatiza estilo ofensivo de jogo do Hoffenheim, afirmando que ele será capaz de destronar o Liverpool. "Não devemos deixar-nos impressionar demais, mas devemos nos concentrar em nossa tarefa e nosso objetivo. Nós não precisamos mudar nosso jogo, muitas vezes jogamos contra adversários rápidos", ressaltou.