Sorteio da fase de grupos da Uefa Champions League AO VIVO online

13:52 TODOS OS GRUPOS FORAM SORTEADOS! Confira:

Foto: Reprodução / Twitter @ChampionsLeague

13:52 O Apoel (CYP) foi sorteado no grupo H.

13:52 O Maribor (SVN) foi sorteado no grupo E.

13:51 o CSKA (RUS) foi sorteado no grupo A.

13:50 O Celtic (ESC) foi sorteado no grupo B.

13:49 O Sporting (POR) foi sorteado no grupo D.

13:48 O Feyenoord (HOL) foi sorteado no grupo F.

13:47 O Qarabag (AZE) foi sorteado no grupo C.

13:45 O RB Leipzig (ALE) foi sorteado no grupo G.

13:43 ATACANTE DO ANO! Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, foi eleito o melhor atacante da temporada. Ele foi campeão, mais uma vez, da Champions League.

Foto: Reprodução / Twitter @championsleague

13:42 O Napoli (ITA) foi sorteado no grupo F.

13:42 A Roma (ITA) foi sorteado no grupo C.

13:40 O Tottenham (ING) foi sorteado no grupo H.

13:39 O Liverpool (ING) foi sorteado no grupo E.

13:38 O Besiktas (TUR) foi sorteado no grupo G.

13:37 O Basel (SUI) foi sorteado no grupo A.

13:37 O Anderlecht (BEL) foi sorteado no grupo B.

13:33 O Barcelona (ESP) foi sorteado no grupo D.

13:33 O Borussia Dortmund (ALE) foi sorteado no grupo H.

13:32 O Sevilla (ESP) foi sorteado no grupo E.

13:32 O Manchester City (ING) foi sorteado no grupo F.

13:31 O Paris Saint-Germain (FRA) foi sorteado no grupo B.

13:30 O Manchester United (ING) foi sorteado no grupo A.

13:29 O Atlético Madrid (ESP) foi sorteado no grupo C.

13:28 O Porto (POR) foi sorteado no grupo G.

13:27 Os times do Pote 2 serão sorteados.

13:26 DEFENSOR DO ANO! Sergio Ramos, do Real Madrid, ganhou o prêmio de melhor defensor da temporada. Ele já foi campeão da Champions três vezes.

Foto: Reprodução / Twitter @UEFA

13:25 Todos os cabeças de chave foram sorteados.

13:25 A Juventus (ITA) foi sorteada para o grupo D.

13:24 O Real Madrid (ESP) foi sortada para o grupo H.

13:23 O Shakhtar Donetsk (UCR) foi sorteado para o grupo F.

13:22 O Monaco (FRA) foi sorteado para o grupo G.

13:21 O Bayern Munique (ALE) foi sorteado para o grupo B.

13:19 O Benfica (POR) foi sorteado para o grupo A.

13:18 O Chelsea (ING) foi sorteado para o grupo C.

13:17 O primeiro time selecionado é Spartak de Moscou (RUS), que irá para o grupo E.

13:13 Depois de alguns prêmios, o sorteio irá começar. Agora, são explicados como funciona a escolha das fases de grupo, enunciando os quatro potes.

13:10 GOLEIRO DO ANO DA UEFA! Gianluigi Buffon, da Juventus, é eleito o melhor arqueiro da temporada.

Foto: Reprodução / Twitter @UEFA

13:07 PRESIDENTE DO ANO! Agora, o italiano Francesco Totti é homenageado. Ídolo da Roma e líder, ele se aposentou na última temporada em um jogo emocionante.

Foto: Reprodução / Twitter @UEFA

13:04 O vídeo termina com a taça levantada pelo Real Madrid, que venceu a Juventus na final da edição 2016-17.

13:01Neste momento, são apresentados momentos marcantes da Uefa Champions League passada.

13:00 O sorteio está prestes a começar!

Os seguintes prêmios serão entregues durante a cerimônia do sorteio:



Melhor Jogador do Ano da Uefa

Melhor Jogadora do Ano da Uefa

Melhor goleiro da temporada 2016/17 da Uefa Champions League

Melhor defensor da temporada 2016/17 da Uefa Champions League

Melhor meio campista da temporada 2016/17 da Uefa Champions League

Melhor atacante da temporada 2016/17 da UEFA Champions League

Nenhum clube poderá enfrentar outro do mesmo país; os procedimentos exatos do sorteio serão confirmados antes da cerimônia.

No seguimento de uma decisão tomada pelo Comité Executivo da Uefa, clubes da Ucrânia e da Rússia não poderão se enfrentar.

O sorteio vai igualmente definir os grupos do caminho da Uefa Champions League da Uefa Youth League.

Notas sobre o torneio:

Pote 4: Celtic (ESC), CSKA (RUS), Sporting (POR), APOEL (CYP), Feyenoord (HOL), Maribor (SVN), Qarabağ (AZE), RB Leipzig (ALE)

Pote 3: Napoli (ITA), Tottenham (ING), Basel (SUI), Olympiacos (GRE), Anderlecht (BEL), Liverpool (ING), Roma (ITA), Beşiktaş (TUR)

Pote 2: Barcelona (ESP), Atlético de Madrid (ESP), Paris Saint-Germain (FRA), Borussia Dortmund (ALE), Sevilla (ESP), Manchester City (ING), Porto (POR), Manchester United (ING)

Os restantes três potes são definidos pela posição de cada clube no ranking de coeficientes de clubes da Uefa no final da temporada anterior.

Pote 1: Real Madrid (ESP, atual bicampeão), Bayern de Munique (ALE), Juventus (ITA), Benfica (POR), Chelsea (ENG), Shakhtar Donetsk (UCR), Monaco (FRA), Spartak Moscou (RUS)

O Pote 1 é composto pelo atual campeão (Real Madrid) e pelos campeões dos oito países melhor classificados no ranking após o final da temporada 2015/16 (altura em que ficou definida a lista de acesso para 2017/18).

Olá para você que acompanha a VAVEL Brasil​! À partir de agora, fique com o sorteio da fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18, que será realizada em Mônaco, às 13h.