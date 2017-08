Sorteio da UCL marca reencontros e Cristiano Ronaldo é eleito melhor jogador de 2016/17

Google Plus

Foto: Getty Images

O sorteio da fase de grupos da Uefa Champions League foi realizado na tarde desta quinta-feira (24) e marcou encontros entre velhos conhecidos. No Grupo D, Barcelona e Juventus se enfrentam pelo terceiro ano consecutivo, assim como Real Madrid e Borussia Dortmund no Grupo H.

Atual bicampeão da Uefa Champions League, o Real Madrid não terá facilidade pela frente. Além do Borussia Dortmund, tem o Tottenham Hotspur e o Apoel, este que é o mais fraco do grupo. Já o Paris Saint-Germain, que investiu em Neymar, enfrenta o Bayern de Munique.

Durante o sorteio teve a premiação dos melhores jogadores da edição 2016/17 da Champions League e o Real Madrid dominou. Sergio Ramos foi eleito o melhor defensor, Modric o melhor meia e Cristiano Ronaldo o melhor atacante e jogador da temporada pela Uefa. Buffon foi o intruso na festa merengue e levou o prêmio de melhor goleiro. Já Martens foi eleita a melhor jogadora do futebol feminino na temporada.

"Estou feliz e honrado por ganhar esse troféu de novo. Tenho que agradecer aos meus companheiros, estou feliz por eles. Também agradeço à minha seleção. Sei que não conseguimos o troféu esse ano, mas eles me dão motivação para trabalhar duro. Estou muito feliz. Agradeço aos torcedores do Real Madrid e a todos que me ajudaram a ganhar esse troféu. Estou muito feliz", disse Cristiano Ronaldo.

Foi a terceira vez que Cristiano Ronaldo levou o prêmio de melhor jogador da temporada eleito pela Uefa. Assim, o português superou Messi, que levou a premiação apenas duas vezes e tornou-se o maior vencedor.