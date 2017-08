Fase de grupos da Europa League: Arsenal e Milan dão sorte; Everton e Lyon na chave mais complicada

Foto: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images

A Uefa realizou, na manhã desta sexta-feira (25), em Mônaco, o sorteio da fase de grupos da Uefa Europa League 2017/18. Times tradicionais e vitoriosos no futebol europeu, Arsenal e Milan caíram em chaves teoricamente mais fáceis.

A equipe de Londres foi sorteada para o Grupo H, ao lado de Bate Borisov, Colônia e Estrela Vermelha. Já os italianos caíram no Grupo D, junto com Austria Viena, Rijeca e AEK Atenas.

O 'grupo da morte' é o E, que reúne três times que fizeram campanhas destacáveis em suas respectivas ligas nacionais na última temporada: Lyon, Everton e Atalanta. O Apollon Limassol, do Chipre, é o quarto integrante da chave.

O Grupo L é outro que deve ter confrontos equilibrados. Zenit, Real Sociedad, Rosenborg e Vardar lutarão por duas vagas à fase de mata-mata nesta chave.

Braga, Ludogorets, Hoffenheim e Istanbul Basaksehir estão no Grupo C, e também prometem duelos interessantes. Tal como o Grupo K, que tem Lazio e Nice como destaques.

O Villarreal milita no Grupo A; Dínamo de Kiev, no B; Olympique de Marseille, no I; e Athletic de Bilbao e Hertha Berlin, no J.

A fase de grupos da Europa League tem início marcado para o dia 14 de setembro e termina em 7 de dezembro. Os dois melhores de cada chave qualificam-se aos 16 avos de final, fase na qual reunirá os terceiros colocados da Uefa Champions League.

A final da competição será realizada no dia 16 de maio, no Parc Olympique Lyonnais, novo estádio do Lyon.

Confira como ficaram todos os grupos: