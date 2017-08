Resultado Genoa x Juventus pela Serie A (2-4)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada da Serie A TIM, a ser disputada no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova.

No sábado (9), a Juventus recebe o Chievo Verona, às 10h, em Turim. No domingo (10), o Genoa visita a Udinese, às 10h, no Estádio Friuli.

94' O JUIZ APITA O FIM DE JOGO!

93' Falta de Palladino em Buffon.

91' GOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! É o terceiro de Dybala! O argentino recebe de Higuain, que bateu rasteiro para o fundo do gol.

90' MAIS QUATRO! O árbitro sinaliza quatro de acréscimo.

89' Higuain tenta o passe para Dybala, mas a defesa corta.

87' Genoa troca passes em seu campo de defesa.

85' Lapadula recebe o cruzamento, tenta o cabeceio, mas manda para fora. Tiro de meta para Buffon.

84' Palladino arrisca e Buffon defende, na sobra a defesa bianconera manda para a lateral.

83' Bertolacci comete falta em Higuain no campo de defesa da Juve.

82' Cuadrado manda para fora e é lateral para o Genoa.

81' SUBSTITUIÇÃO! Sai Pjanic e entra Bentancur.

80' Centurion toca para Lapadula, que não consegue dominar e a bola fica com Buffon.

78' SUBSTITUIÇÃO! Sai Pandev e entra Lapadula.

77' AMARELO! Laxalt comete falta em Cuadrado e recebe o cartão.

76' Falta de Alex Sandro em Pandev.

75' Pjanic arrisca de longe, mas a bola vai para fora.

73' SUBSTITUIÇÃO! Sai Lichtsteiner e entra Barzagli.

72' SUBSTITUIÇÃO! Sai Galabinov e entra Centurion.

70' Juventus troca passes no meio de campo.

69' Matuidi arrisca, mas Perin salva facilmente.

68' Lazovic cobra mal a falta e Buffon defende facilmente.

67' UUUUUUUUUH! Laxalt arrisca de fora e a bola sai sem perigo.

66' Genoa troca passes no ataque.

64' AMARELO! Cuadrado derruba Laxalt e recebe o amarelo. Falta para o Genoa.

62' GOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Golaço de Cuadrado! Mandzukic faz o cruzamento, Cuadrado domina no peito e corta o marcador, bate no ângulo e não dá chances para Perin.

60' Alex Sandro toca para Matuidi, que manda em cima de Biraschi. É escanteio para a Juve.

58' ERROU! Cuadrado toca para Lichtsteiner, que faz o cruzamento para Higuain, mas o argentino pega mal e manda para fora.

57' SUBSTITUIÇÃO! Sai Khedira e entra Matuidi.

56' Diferente da etapa inicial, o ritmo do jogo cai bastante. As equipes trocam passes no meio de campo.

55' Khedira tenta o toque rápido para Dybala, mas manda errado. É bola para o Genoa.

54' Laxalt manda para dentro da área, Chiellini afasta e manda para a lateral.

53' Genoa troca passes no meio de campo.

51' A bola é mandada para a lateral. Biraschi no chão.

50' SUBSTITUIÇÃO! Sai Taarabat e entra Palladino.

49' A Juve pressiona na marcação e não dá espaços para o Genoa.

48' UUUUUUH! Higuain chuta e a bola passa com perigo.

47' FOI NADA! Bertolacci se joga no chão e o árbitro manda seguir.

46' Juventus troca passes no campo de defesa.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

49' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

48' GOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVE! Dybala de novo!

47' PÊNALTI PARA A JUVENTUS! O VAR declara, Lazovic coloca a mão na bola e é pênalti para a Velha Senhora.

46' Jogo paralisado. Árbitro de vídeo mais uma vez.

45' UUUUUUUH! Cuadrado desce em velocidade, cruza para a área, o zagueiro se antecipa e quase manda para o próprio gol. Perin, mais uma vez, tira e manda para escanteio.

44' Higuain tem chute bloqueado na entrada da área, Dybala pega a sobra e manda para fora.

41' PERINNNNNN! Dybala tenta no primeiro lance, o goleiro do Genoa faz grande defesa e espalma para a lateral, a bola cai nos pés de Higuain, que chuta e Perin afasta novamente.

40' Lateral para os visitantes.

39' Sem a posse da bola, a Juventus encontra bastante dificuldade de se defender no jogo. Douglas Costa, Matuidi e Bentancur já estão no aquecimento.

37' Lichtsteiner se joga na frente da bola e bloqueia o chute de Galabinov.

36' TIRAAAAAA! Galabinov recebe e desce em velocidade e Rugani desarma o jogador já na cara do gol de Buffon.

35' PERDEU! Galabinov sozinho dentro da área, recebe o cruzamento e cabeceia sem direção.

33' UUUUUUUH! Laxalt cruza, Galabinov cabeceia e a bola sai com bastante perigo.

31' Alex Sandro tenta o cruzamento, a defesa da casa rebate e a bola volta para a Juve. a Velha Senhora troca passes no meio de campo.

29' Laxalt toca para Taarabt, que erra o cruzamento e a bola fica com a Juventus.

28' QUAAAAAASE! Bela troca de passes entre Pjanic, Dybala e Higuain, que manda para o gol e a bola sai com muito perigo.

27' Agora é a vez da Juve trocar passes em seu campo de defesa.

25' A Juventus tenta chegar ao ataque, mas erra muitos passes. O Genoa, por sua vez, não consegue responder.

23' Taarabt comete falta de ataque em Lichtsteiner.

22' NO REPLAY! Galabinov, no lance do pênalti do Genoa, estava em posição de impedimento.

20' QUASE! Dybala toca para Higuain, que tenta devolver a bola na cara do gol, mas a defesa afasta.

19' Pjanic cobrou a falta, os defensores do Genoa afastaram o perigo e é lateral para a Juve.

18' MAIS UM CARTÃO! Pjanic recebe cartão amarelo por reclamação.

17' AMARELO! Falta dura em Mandzukic. Bertolacci recebe o cartão amarelo.

16' A Juventus troca passes no meio de campo. Enquanto isso, nas arquibancadas, as torcidas fazem a festa.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Paulo Dybala recebe de Pjanic e manda para dentro do gol.

14' Dybala cobra na barreira e a bola sai para a lateral.

13' É mais uma falta para os visitantes. Dybala e Pjanic na bola.

12' A Juve troca passes no campo de defesa. A Velha Senhora ainda não conseguiu se encontrar no jogo.

10' Lateral para a Juventus.

8' Lichtsteiner levou amarelo por reclamação após a marcação do pênalti.

7' GOOOOOOOOOOOOOL DO GENOA!

6' PÊNALTI CONFIRMADO! É pênalti para o Genoa.

5' Jogo paralisado por conta do árbitro de vídeo. Possível pênalti para o Genoa.

3' PERINNNNN! Pjanic cobra a falta, Higuaín cabeceia e Perin manda para escanteio.

2' Laxalt comete falta em Cuadrado. Bola da Juve.

1' Genoa troca passes em seu campo de defesa.

0' QUE SURPRESA! GOOOOOOOOOOOOOL DO GENOA! Gol contra de Chiellini.

0' INÍCIO DO JOGO!

Jogadores se cumprimentam. O jogo já vai começar!

ESCALAÇÃO DO GENOA!

Perin; Biraschi, Rossettini, Gentiletti; Lazovic, Miguel Veloso, Bertolacci, Laxalt; Taarabt, Pandev; Galabinov.

ESCALAÇÃO DA JUVENTUS!

Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Bom dia, leitor da Vavel Brasil. Acompanhe conosco o tempo real da partida entre Genoa e Juventus, pela Serie A. O pontapé inicial será dado as 13h.

A última partida do confronto entre as duas equipes terminou com vitória bianconera. Na ocasião, a Juventus não deu chances para o adversário e venceu por 4 a 0, em Turim.

ÚLTIMA VITÓRIA DOS MANDANTES

Jogando em casa, o Genoa derrotou a Juventus por 3 a 1 na última temporada do Campeonato Italiano.

O treinador Ivan Juric, do Genoa, elogiou o adversário em entrevista coletiva. "Depois de um ano ruim, era importante jogar futebol bom. A Juve é forte, eles podem ganhar em 1000 maneiras. Amanhã eu quero jogar um jogo com nossos recursos", disse.

Na temporada 2016/17, o Genoa terminou na 16ª colocação, com apenas 36 pontos. Já a Juventus foi a campeã com 91 pontos ganhos.

DESFALQUE IMPORTANTE! Por lesão no joelho esquerdo, Marchisio foi cortado da partida e ficará fora de três a quatro semanas. O camisa 8 vai desfalcar a equipe no jogo de ida contra o Barcelona.