Com Luciano Spaletti como adversário, Roma recebe empolgada Internazionale

A segunda rodada da Serie A já reserva um grande duelo entre postulantes ao título italiano. No próximo sábado (26), as 15h45, Roma e Internazionale entram em campo no Estádio Olímpico, vislumbrando uma boa sequência de vitórias logo no início do campeonato.

As equipes chegam para o confronto após estrearem com vitória. A Roma teve como adversária a boa equipe da Atalanta, quarta colocada na temporada 2016/17. Apesar do jogo duríssimo, a equipe da capital conseguiu voltar de Bérgamo com os três pontos, ao vencer por 1 a 0. A Internazionale, por sua vez, fez o seu dever de casa. Jogando muito bem, a equipe de Milão bateu facilmente a Fiorentina, 3 a 0.

A partida marca o reencontro entre Luciano Spalletti e a equipe giallorossi. O treinador, hoje comandante da Internazionale, esteve à frente da Roma durante a última temporada e, apesar do vice-campeonato, saiu do clube de forma pouco amigável.

Dentre os relacionados para partida, algumas novidades em ambos os times: Alessandro Florenzi, seis meses afastado dos gramados por conta de grave lesão no joelho, está apto para retornar e deve iniciar no banco de reservas da Roma. No lado nerazzurro, os laterais Dalbert e João Cancelo, contratados na atual janela de transferências, são as novidades.

'Evolução' é o objetivo de Di Francesco

(Foto: Divulgação/AS Roma)

Em entrevista coletiva, Eusebio Di Francesco afirmou estar em busca de uma evolução de performance de sua equipe, com relação ao apresentado na partida diante da Atalanta.

"Definitivamente, espero um melhor desempenho em termos do futebol que jogamos. Acho que mostramos grande caráter em nossa exibição, mas busco uma melhor performance e também evolução no aspecto físico. Tivemos uma excelente semana, veremos como será o desfecho amanhã." , afirmou.

Perguntado sobre a dificuldade da partida e os perigos que a Internazionale pode causar à Roma, o comandante giallorossi não poupou elogios ao time de Milão e ao seu treinador, Luciano Spalletti.

"Eu preciso dizer que Luciano Spalletti fez um excelente trabalho no jogo de abertura. A Inter tem ideias claras e eles realmente movem a bola bem. Possuem jogadores de grande qualidade. Gostei muito da forma como o meio-campo se postou ante à Fiorentina, com intensa movimentação.", concluiu.

Provável escalação: Alisson; Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi; Nainggolan, Defrel, Perotti; Dzeko.

Spalletti não teme atmosfera no Olímpico

(Foto: Divulgação/F.C. Internazionale)

Perguntado sobre a sensação de retornar ao Estádio Olímpico, Luciano Spalletti não mostrou nenhum sinal de ressentimento ou mágoa. Nas palavras do treinador, será um prazer retornar à cidade de Roma.

"Retornarei a um ambiente com o qual tenho forte vínculo e enfrentaremos um adversário de nível. Roma não me é indiferente, quero muito bem à cidade e a este grupo de jogadores, volto com o maior entusiasmo. Se eu encontrar Totti, ficarei feliz em abraçá-lo, será um prazer revê-lo.", contou.

Sobre reforços, Spalletti fez questão de enaltecer o grupo que tem em mãos e falou sobre a situação dos recém-chegados Dalbert e João Cancelo. O treinador deu a entender que levará um tempo para total ambientação dos laterais ao estilo de jogo na Itália.

"A Inter já tem suas estrelas, estou feliz em trabalhar com estes atletas. É uma equipe forte, composta por pessoas fortes. Os jogadores que eu pedi, vieram. Sobre Cancelo e Dalbert, são jogadores de muita qualidade ofensiva e nos serão muito úteis, mas ao mesmo tempo, precisam saber os momentos corretos para movimentações defensivas. É normal e isto será trabalhado.", concluiu.

Provável escalação: Handanovic; Nagatomo, Miranda, Skriniar, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Mauro Icardi.