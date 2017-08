Google Plus

Resultado Liverpool x Arsenal pela Premier League (4-0)

E ficamos por aqui. Pausa data Fifa e Liverpool e Arsenal voltam à ação em duas semanas. Bom domingo a todos.

Fim de jogo. Liverpool 4 a 0 Arsenal. Mais três pontos para os reds. Arsenal acumula segunda derrota seguida.

45+1 Cech coloca para escanteio mais uma tentativa de Salah.

Três minutos de acréscimos.

43' Ozil cobra falta e Giroud bate de cabeça. Tiro de meta.

You'll never walk alone ecoando em Anfield.

41' Sturridge arrisca de fora da área. Bola na mão de Cech.

39' Lacazzette tenta infiltrar para Monreal, mas Matip consegue se recompor e anotar tiro de meta.

Última mudança nos reds

Entra: Grujic

Sai: Emre Can

35' De longe! Xhaka limpa e bate de esquerda, sem perigo para Loris Karius.

Mudança no Liverpool: Milner no lugar de Firmino.

O resultado vai colocando o Liverpool na vice-liderança. Tem 7 pontos mas destoa dos rivais no saldo de gols.

Jogada começou da defesa. Firmino acha Can, que corre e toca para Salah. O egípcio cruza na medida para Sturridge, que acaba de entrar. 4 a 0.

GOL! Sturridge!

30' Liverpool 3 a 0 e sem riscos de sofrer algum dano.

Substituição no Liverpool:

Aplaudido, Mané dará lugar para Daniel Sturridge.

Cartão amarelo para Holding.

27' Faltas seguidas vão desestabilizando o já combalido Arsenal.

25' UUH! Mané toma frente de Holding e toca na saída de Cech. Por pouco a bola não entra.

24' Arsenal perde grande chance. Lacazzette recebe de Giroud e toca para fora.

23' Liverpool cadencia mais uma vez a partida agora pelo setor defensivo.

22' Segue 3-0 Liverpool

20' Bellerín já estava adiantado. Impedimento.

19' Jogo agora mais morno. Arsenal com as mudanças ainda não demonstrou nenhuma diferença.

17' Ozil mais uma vez. Da entrada da área, o alemão bateu firme, mas o toque passou do lado direito de Karius.

Duas mudanças nos Gunners:

Entra: Giroud e Lacazzette

Sai: Sanchez e Chamberlain

53.206 torcedores no Anfield.

14' Bola cruzada pro Ozil não ameaça defensiva scouser.

13' O placar elástico põe tranquilidade no time de Klopp e peso nas costas de Wenger ainda no início da temporada.

Após escanteio do Arsenal, Salah rouba bola de Bellerín. O egípcio correu livre até chegar na frente de Cech e tirar do goleiro tcheco. 3 a 0 Liverpool

11' GOL! Enfim Salah marca o seu.

10' Lovren escora para escanteio.

9' Quase o terceiro! Salah rouba bola do Monreal, corre e toca de esquerda, Cech espalma e Henderson, no rebote, chuta para fora.

9' Oxlade-Chamberlain liga contra ataque mas Moreno faz a marcação e toca para a lateral.

8' Em cobrança, Salah toca e Can desvia no primeiro pau, mas o cabeceio resultou em tiro de meta.

7' Mané vence Holding em jogada e sofre a falta do jogador inglês.

6' O jogo permanece sem ações dos dois lados embora o time do Arsenal esteja precisando correr para o placar.

5' Welbeck pressiona Karius na saída de bola e quase consegue o gol.

4' Cartão amarelo para Ozil, após carrinho em Henderson.

4' Sanchez faz boa jogada mas o chute para nas costas de Henderson.

3' Matip intervém ataque londrino e arrisca ligação direta.

2' Emre Can recebe de Mané e cruza, mas Monreal evita a chegada.

1' Arsenal consegue chegar ao ataque em minuto. Ozil finaliza pelo lado de Karius.

Começa a segunda etapa.

Os dois times voltam a campo. Mudança no Arsenal: Coquelin entra na vaga de Ramsey.

Mané. Um dos nomes da primeira etapa e da vitória parcial do Liverpool

Foto: Divulgação/Liverpool

Fim do primeiro tempo. Liverpool 2 a 0 no Arsenal. Gols de Firmino e Mané.

45+1 Moreno sai mal e Arsenal tenta contra ataque, mas Lovren corta para a linha lateral.

45' Xhaka para Can com falta.

44' Mais tranquilo, os reds cadenciam o jogo mesclando os terços do campo.

42' Ligação direta de Lovren para Salah foi longa, caindo nas mãos do goleiro do Arsenal.

41' Visitantes tentou responder com Bellerín pelo lado esquerdo mas Matip corta para escanteio

40' GOL! Contra ataque mortal do Liverpool onde termina em Mané, que corta para a direita e bate sem chances para Cech. 2-0.

39' Arsenal perde ataque o Liverpool age no contra ataque.

37' Mais um impedimento contra o Arsenal.

36' Firmino acha Mohamed Salah livre, mas em mais uma oportunidade o camisa 11 estava adiantado.

35' Arsenal demonstra apatia em todos os terços do campo, Liverpool vai aproveitando.

34' Sanchez adiantado para a jogada do Arsenal.

33' Xhaka afasta mal a bola, colocando para escanteio.

33' Firmino, Can e Mané participam das jogadas de ataque e maltratam a defesa do Arsenal, que tenta afastar de todo jeito.

31' Mané de primeira bate no canto, raspando a trave de Cech.

28' Mané faz bonita finta e toca para Alberto Moreno, mas a bola correu mais que o jogador espanhol.

27' Liverpool segue rondando o setor defensivo do Arsenal.

26' Salah faz 2 a 0, mas o egípcio estava adiantado após passe de Can. Segue 1 a 0.

25' O egípcio segue ligado no jogo. O camisa 11 faz jogada pelo lado direito, corte Monreal e bate firme de esquerda, Cech defende bem.

24' Welbeck escorrega pelo lado direito mas o cruzamento ainda foi para dentro da área, mas Salah evitou cortando para frente.

22' Bellerín consegue safar a bola do lado esquerdo. Amarelo para Joe Gomez, do Liverpool.

21' Cartão amarelo para Danny Welbeck, do Arsenal.

21' Ramsey tenta roubar a bola dentro da área mas Moreno consegue livrar-se da bola.

19' Infiltração dos gunners não dão em nada.

18' Liverpool perde a oportunidade de marcar o segundo. Henderson recebe de Firmino e toca na saída de Cech, mas o chute fraco permitiu a chegada de Koscielny.

17' GOL! Firmino de cabeça abre o placar

'14 Mané tenta pelo lado esquerdo mas é travado. Escanteio.

11' Liverpool melhor nos dez primeiros minutos. Destaque do Arsenal, Sanchez pouco aparece

9' Bola cruzada do lado esquerdo para Salah, que bateu em cima de Petr Cech. Primeira chance clara do jogo.

8' Bola foi longa para Salah. Tiro de meta.

7' Sanchez faz boa jogada e acha Welbeck, que perde chance dentro da área.

5' Salah ganha em jogada pelo lado direito mas cruzou mal. Em seguida, Can recebe de e bate de cabeça, mas sem perigo para Cech.

3' Esta agora é a vez de o Arsenal segurar o ritmo no setor defensivo

2' Henderson tabela com Mané e tenta infiltrar na área, mas a defesa londrina logo afasta o perigo.

1' Liverpool toca mais a bola no campo defensivo no início de jogo. Arsenal marca em cima.

Começa a partida.

Tradição em Anfield, o canto "You'll Never Walk Alone" começa a ecoar no estádio.

Os dois times já estão no gramado.

A arbitragem mudou de última hora. O então escalado Martin Atkinson dará lugar a Craig Pawson

Reservas: Ospina, Mustafi, Coquelin, Kolasinac, Walcott, Lacazzette, Giroud.

Escalação do Arsenal: Cech, Holding, Koscielny, Monreal, Bellerin, Ramsey, Xhaka, Oxlade-Chamberlain, Ozil, Welbeck, Alexis

Reservas: Ward, Klavan, Alexander-Arnold, Grujic, Milner, Solanke, Sturridge.

Escalação do Liverpool: Karius, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Henderson, Can, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino.

Boa tarde leitor que acompanha a VAVEL Brasil. A partir de agora você fica ligado na partida entre Liverpool x Arsenal ao vivo, pela 3° rodada da Premier League.

Atualmente, os Reds estão na sétima colocação, com quatro pontos ganhos em seis disputados. Já os Gunners estão em 11º, com três pontos conquistados. Cada equipe pode entrar no G4 caso vençam o confronto, mas os visitantes dependem do saldo de gols.

Já na próxima rodada, que ocorrerá no dia 9 de setembro, o Liverpool enfrentará o Manchester City no Etihad Stadium, às 8h30. Já o Arsenal jogará contra o Bournemouth no Emirates Stadium, às 11h.

Vivendo um bom momento na temporada, mesmo que ela esteja apenas começando, os Reds têm empolgado o torcedor. Se preparando para enfrentar um rival, as ausências de importantes atletas podem pesar, mas a equipe escala o que tem de melhor.

Com o mistério do futuro de Philippe Coutinho, que tem sido especulado no Barcelona, e também devido à sua lesão nas costas, o meia não deve entrar em campo. Adam Lallana e Nathaniel Clyne, que estão se recuperando, também não jogarão.

Em entrevista coletiva, o técnico Jürgen Klopp falou sobre a dificuldade existente em jogar um clássico. Ele elogiou os adversários, mas se mostrou otimista em relação ao resultado. "Eles têm um time muito forte. Nós vamos precisar do apoio dos torcedores, e vamos fazer as coisas ficarem difíceis para eles. (...) É o Arsenal, que tem muita velocidade, qualidade, habilidade técnica e diferentes sistemas".

Para os Gunners, a vitória em um clássico é essencial. Conquistando os três pontos em Anfield, a equipe londrina pode ganhar confiança e tornar-se mais uma das fortes candidatas ao título da Premier League, conquistado pela última vez há 13 anos.

A estrela Alexis Sánchez deve retornar à escalação inicial após especulações de saída e recuperação de lesão. O zagueiro Laurent Koscielny também está de volta depois de ter cumprido suspensão. Santi Cazorla, no entanto, não entrará em campo, visto que se recupera de um machucado no tornozelo.

O treinador Arsène Wenger falou sobre como é jogar em Anfield, lembrando de bons jogos dos Gunners no estádio. Além disso, falou sobre a situação de Sánchez, elogiando o jogador. "Nós tivemos boas e, às vezes, memórias ruins jogando lá [casa do Liverpool]. É verdade que já fomos bem em Anfield e queremos fazer isso de novo".

Provável Liverpool: Mignolet; Alexander-Arnold, Moreno, Matip, Lovren; Wijnaldum, Henderson, Can; Mane, Salah, Firmino.

Provável Arsenal: Cech; Monreal, Mustafi, Koscielny; Kolasinac, Bellerín, Xhaka, Ramsey; Sánchez, Özil, Lacazette.