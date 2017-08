Resultado Real Madrid x Valencia AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017 (2-2)

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, disputada por Real Madrid e Valencia no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

O Valencia conquista um ponto contra um adversário muito difícil e segue invicto nas duas primeiras rodadas. Na sexta posição logo atrás do Madrid pelo saldo de gols, recebe o Atlético de Madrid no Mestalla também no sábado (8)

Tropeço dentro de casa do Real Madrid que na próxima rodada recebe o Levante, no sábado, dia 8 de setembro, devido a parada para a "Data Fifa". Com quatro pontos, está na quinta posição

95' FINAL DE UMA GRANDE PARTIDA DO SANTIAGO BERNABÉU!

94' Zaza recebe livre na entrada da área e tenta driblar antes de finalizar, Casemiro aparece para desarmar o atacante

92' CARTÃO AMARELO PARA ZAZA! Por falta dura em Modric

92' Carvajal cruza, Benzema cabeceia, Neto espalma e a bola ainda pega na trave. Outra chance!

89' Asensio finaliza, a bola bate na zaga e fica oferecida para Benzema, que pega de primeira e joga pra fora. Que chance!

88' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA! Sai: Rodrigo Entra: Santi Mina

86' Asensio fez boa jogada pela esquerda e cruza, Mayoral e Benzema tentam mas a bola vai pra fora

84' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Kroos Entra: Mayoral

84' CARTÃO AMARELO PARA SOLER! Por parar o contra-ataque com falta

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! ASENSIO DE NOVO! O meia cobrou falta deslocando o goleiro Neto, que nada pôde fazer. Tá empatada a partida!

81' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA! Sai: Lato Entra: Nacho Gil

80' CARTÃO AMARELO PARA RODRIGO! Por falta em Kovacic na entrada da área

79' Vázquez dá bom passe pra Carvajal que chega na linha de fundo e tenta o cruzamento, mas Neto fecha bem e espalma

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VALENCIA! KONDOGBIA! Rodrigo recebeu na área e ajeitou para Kondogbia que veio de trás e bateu de canhota, colocado no cantinho. É a virada do Valencia!

75' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA! Sai: Montoya Entra: Ignacio Vidal

74' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Bale Entra: Lucas Vázquez

73' Parejo bate falta no ângulo e Navas voa de mão trocada e espalma pra escanteio

72' CARTÃO AMARELO PARA CARVAJAL! Por falta na entrada da área

71' Soler cruza, Zaza sobe livre e cabeceia por cima do gol

71' Carvajal cruza e Neto se antecipa pra ficar com a bola

70' Rodrigo recebeu na área e bateu, mas foi travado por Casemiro

69' De novo Marcelo em cruzamento rasteiro e Vezo tirou da área

67' Modric bate de fora e Neto outra vez espalma pra escanteio, na cobrança a zaga desvia pra lateral

66' CARTÃO AMARELO PARA PAREJO! Por entrar de sola em disputa com Toni Kroos

66' Marcelo cruza e Bale cabeceia pro chão, a bola bate no gramado e sobe demais

64' Rodrigo chuta de fora da área pra longe do gol merengue

62' Kondogbia cabeceia livre na pequena área e a bola vai pra fora, mas o árbitro já marcava falta de Zaza em Nacho

61' CARTÃO AMARELO PARA Casemiro! Por parar contra-ataque do adversário com falta

60' Contra-ataque rápido do Valencia, Casemiro aparece fazendo falta e para o lance

54' Carvajal cruza para Modric e que domina no peito e chuta sem deixar cair, mas a bola vai por cima do gol

53' CARTÃO AMARELO PARA NACHO! O zagueiro dividiu bola no alto com Zaza e chegou forte demais

52' Gayá lança Rodrigo na esquerda e de novo Navas sai da área pra fazer o corte

51' Marcelo tenta o cruzamento e a zaga coloca pra escanteio, na cobrança a zaga aparece mais uma vez para cortar

50'​ Casemiro arrisca de longe e Neto espalma pra escanteio

49' CARTÃO AMARELO PARA MONTOYA! Por falta dura em Marcelo

48' A segunda etapa começa com maior posse de bola do Valencia

46' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Isco Entra: Kovacic

46' Começa o segundo tempo

INTERVALO - A taça de campeão da La Liga 2016-17 foi recebida e apresentada aos torcedores momentos antes da partida começar. A Supercopa da Espanha e a Supercopa da Uefa também foram apresentadas pelos capitães Marcelo, Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos

Momento de apresentação das taças | Foto: Divulgação/La Liga

46' Final de primeiro tempo e até aqui 1 a 1, gols de Asensio e Soler.

45' De novo Benzema! Kroos levantou na área e o francês subiu sozinho, mas cabeceou pra fora

42' Bale recebe de Marcelo na esquerda e cruza para Benzema que bate de primeira e joga por cima do gol

41' Soler tenta passe pra Rodrigo que entrava livre pelo meio, mas Casemiro de carrinho fez a interceptação

40' Isco recebe lindo lançamento de Modric, corta a marcação e na hora de bater prefere dar mais um drible e é desarmado

36' Saída rápida do Real Madrid com Benzema que atravessou o campo e bateu colocado no cantinho, Neto foi muito bem para espalmar pra escanteio. Na cobrança, Marcelo cruzou e novamente Benzema cabeceou e acertou a trave!

35' Gayá tenta jogada pela esquerda e consegue o escanteio, na cobrança Navas mais uma vez sai bem e fica com ela

33' Gayá levanta na área e Navas sobe e fica com ela sem dificuldades

32' Marcelo recebe sozinho na área e bate forte de virada, a bola passa por cima do gol

30' O Real Madrid esbarra na forte marcação do Valencia, que busca as saídas em velocidade

25' Soler cruza para Rodrigo livre dentro da área, a bola passa fora do alcance do brasileiro, que estava impedido

23' Modric arrisca de longe, a bola desvia na zaga e passa com perigo à direita do goleiro Neto

21' Bale toca para Benzema dentro da área, o francês pega forte de canhota, a bola vai na rede pelo lado de fora

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VALENCIA! Lato recebe na linha de fundo e cruza rasteiro para Soler aparecer livre na pequena área e só empurrar para o fundo do gol. É o empate no Bernabéu!

17' Asensio intercepta o passe no campo de defesa, tabela com Modric e vai até à linha de fundo cruzar, mas a bola passa por todo mundo e sai em tiro de meta

14' A marcação madridista é forte, o time recupera muitas bolas no meio-campo, sem dar chances do Valencia chegar ao ataque

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! ASENSIO! A joia merengue aproveitou erro de passe na intermediária do Valencia, avançou com a bola e bateu colocado no canto, o goleiro Neto nem se mexeu!

9' Tenta a saída em velocidade o Valencia, a bola chega até Zaza na esquerda, mas o cruzamento do atacante explode na marcação e sobra para a defesa

6' Muito toque e posse de bola do Real Madrid no meio-campo, que trabalha com paciência para tentar furar o bloqueio do Valencia

4' Lançamento longo do Valencia e Navas sai da área para fazer o corte

1' Primeira tentativa de chegada do Real Madrid pela esquerda, Benzema cruza, mas forte demais

1' Bola rolando no Santiago Bernabéu!

17:00. Além dos 11 jogos seguidos sem perder para o Valencia, o Real Madrid defende outra marca: já são 69 jogos consecutivos marcando pelo menos 1 gol. Conseguirá o Valencia encerrar esta sequência hoje?

16:53. Jogando em casa o Real Madrid só perdeu 12 das 99 partidas disputadas

16:50. Real Madrid e Valencia já se enfrentaram 196 vezes, com 101 vitórias merengues, 40 empates e 55 vitórias valencianistas

16:19. Jogadores fazem o reconhecimento do gramado, pouco menos de uma hora antes da bola rolar

Jogadores do Valencia no gramado do Santiago Bernabéu | Foto: Divulgação/La Liga

16:17. Com as estreias de Kondogbia e Murillo, o Valencia também já está definido: Neto; Montoya, Vezo, Murillo, Lato; Soler, Parejo, Kondogbia, Gayá; Rodrigo, Zaza

16:15. Real Madrid já escalado com Asensio no time titular: Navas; Carvajal, Casemiro, Nacho, Marcelo; Modric, Kroos, Asensio, Isco; Bale, Benzema

Relembre como foi a última vez que as equipe se enfrentaram na casa madridista:

O Real Madrid não perde para o Valencia em seu estádio desde 2008, já são 11 partidas sem derrota. Acompanharemos aqui na VAVEL Brasil se a escrita se mantém ou se o Valencia surpreende

Por outro lado, Kondogbia e Murillo chegaram contratados junto a Internazionale e já devem estrear no Bernabéu. Dani Parejo volta de lesão e será titular.

"O confronto contra os blancos nos chega muito em cima, esta semana chegaram alguns jogadores, mas ainda estamos pendentes de novas contratações", disse Marcelino, técnico do Valencia.

Marcelino em sua estreia oficial pelo Valencia | Foto: David Aliaga/Getty Images

E Marcelino tem boas lembranças do Bernabéu. Em 2006, comandando o Recreativo Huelva, aplicou sonoros 3 a 0 no Madrid, que à época era treinado por Fábio Capello. Foi a primeira vitória do Huelva no estádio merengue e que entrou para a história.

Pelo lado do Valencia também há alguns problemas para montar o time titular. Nani, Gabriel e Garay estão vetados pelo departamento médico e desfalcam a equipe.

No ataque, Cristiano Ronaldo ainda cumpre o segundo dos quatro jogos de suspensão que pegou por empurrar o árbitro na Supercopa da Espanha, Isco é o provável titular do português, Borja Mayoral foi relacionado e irá como reserva.

Equipe merengue se dirigindo à Real Madrid City | Foto: Divulgação/Real Madrid CF

"Hoje só temos um zagueiro, mas não vai acontecer mais. Temos a Casemiro e a Llorente, faremos um sistema que já vereis. Temos soluções", falou Zidane sobre os desfalques na defesa

Zinedine Zidane tem problemas para montar a sua defesa já que não terá três zagueiros para o jogo. Sergio Ramos está suspenso, Varane e Vallejo machucados. Casemiro ou Llorente podem ser improvisados na zaga.