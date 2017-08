Jogo Uruguai x Argentina AO VIVO pelas Eliminatórias 2017 (0-0)

Google Plus

Uruguai e Argentina um belo programado para esta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital uruguaia, em choque válido pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Assistentes: Jonny Bóssio (Peru) e Coty Carrera (Peru)

Árbitro: Víctor Carrillo (Peru)

ARGENTINA: Sergio Romero, Gabriel Mercado, Federico Fazio e Nicolás Otamendi; Lautaro Acosta, Lucas Biglia, Guido Pizarro, Angel Di María, Lionel Messi e Paulo Dybala; Mauro Icardi

URUGUAI: Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín e Gastón Silva; Nahitan Nández, Álvaro González, Matias Vecino e Cristian Rodríguez; Luis Suárez e Edinson Cavani

Luis Suárez surpreendeu novamente. O atacante, que chegou a ser cortado pelo Uruguai para as próximas duas rodadas das eliminatórias por um problema no joelho direito, deve ser titular nesta quinta-feira, para o clássico com a Argentina. Ele treinou normalmente nesta quarta-feira. A atividade comandada por Óscar Tabárez foi fechada.

A Argentina fez seu último treino na manhã desta quarta em Buenos Aires e chegou a Montevidéu no início da tarde. Sampaoli ainda tem dúvidas. Mas não em relação ao trio ofensivo da frente: Messi, Dybala e Icardi.

Jorge Sampaoli fará seu primeiro jogo oficial pela Argentina. Substitui o demitido Edgardo Bauzo. Seu primeiro duelo foi um triunfo sobre a Seleção Brasileira, que tirou a invencibilidade de Tite, em amistoso.

Os argentinos ocupam a quinta posição das eliminatórias, com 22 pontos, um atrás de Uruguai e Chile, que ocupam a terceira e a quarta posições, respectivamente.