AO VIVO: últimas contratações internacionais da janela de transferências

+ Ex-Barcelona, Bojan retorna ao futebol espanhol e assina com Alavés

Brasileiro Leandro Castán deve seguir na Roma, segundo Sky Sports, apesar de ter rescisão do contrato vinculado durante janela.

OFICIAL: Bétis anuncia contratação por empréstimo de um ano de Joel Campbell, do Arsenal. Clube fez um vídeo bem inovador em primeira pessoa do atleta chegando no estádio do time espanhol.

+ Torino confirma venda do atacante Maxi López à Udinese e contrata zagueiro Burdisso

Davide Zappacosta iniciou os exames médicos no Chelsea há alguns minutos, segundo Sky Sports. Janela na Itália fecha às 18h.

+ Sem espaço no Arsenal, Lucas Pérez acerta retorno ao Deportivo por empréstimo

De acordo com Sky Sports, Jonny Evans deve ficar no West Brom. Para que norte-irlandês chegasse no Manchester City, clube precisaria vender Mangala, porém este não será mais acordado com o Crystal Palace.

OFICIAL: Ponta do Liverpool, Ryan Kent foi emprestado por uma temporada ao Freiburg.

Leicester parece ter engatilhado a contratação de Adrien Silva, do Sporting, mas só confirmará se Danny Drinkwater for para o Chelsea, como informa a Sky Sports.

BBC reportou que o meia Ross Barkley, do Everton, rejeitou uma transferência para o Chelsea. O atleta está encostado nos Toffees depois de recusar renovar contrato e buscar saída do time. Ronald Koeman, treinador da equipe, falou ainda nesta janela que atleta sairia da agremiação.

+ Everton compra promissor atacante Nikola Vlasic junto ao Hajduk Split

+ Sevilla acerta com lateral-esquerdo francês Lionel Carole, ex-Galatasaray

OFICIAL: Nikola Vlašić jogou contra o Everton pela Uefa Europa League quando defendia o Hajduk Split, mas agora o atleta assinou com o clube inglês num contrato de cinco anos, por £ 10 milhões.

BBC informa que Fernando Llorente deve ir para o Tottenham assim que Bony acertar com Swansea. O segundo já está no País de Gales para realização de exames médicos, segundo a Sky Sports.

OFICIAL: Sampdoria anuncia Strinic, lateral-esquerdo ex-Napoli que acerta em definitivo, e Zapata, atacante ex-Udinese que chega por empréstimo de um ano com opção de compra.

Depois de muito ser especulado sobre o futuro de Virgil Van Dijk, o zagueiro deve permanecer no Southampton, segundo Sky Sports.

VOLTA TUDO: Sky Sports noticiou que as conversas do Arsenal por Lemar pararam, significando que Alexis Sánchez permanece no clube londrino.

OFICIAL: Brasileiro Douglas, do Barcelona, foi emprestado ao Benfica por um ano.

OFICIAL: Nampalys Mendy, do Leicester, foi anunciado no Nice. O jogador ficará na França por uma temporada via empréstimo.

OFICIAL: Watford anunciou o empréstimo de uma temporada do defensor Molla Wague, junto à Udinese.

OFICIAL: Brighton assinou com o lateral-direito Ezequiel Schelotto, vindo do Sporting, em contrato de três anos. Valores não foram divulgados.

OFICIAL: Bojan, do Stoke City, foi para o Alavés em empréstimo de uma temporada.

+ Reforçando setor ofensivo, Bordeaux oficializa chegadas de Matheus Pereira e De Préville

O jornal Telegraph noticia que o Leicester City está próximo de um acordo com Bayer Leverkusen para contar com Aleksandar Dragović em empréstimo de um ano.

+ Fim da espera: PSG oficializa contratação de Mbappé por empréstimo

+ Criticado no Milan, atacante Niang acerta com Torino

A Sky Sports reporta que a Uefa deverá olhar 'com carinho' a transferência de Mbappé ao Paris Saint-Germain. "Uefa vai olhar mais de perto o acordo, porque clubes andaram indo à entidade nas últimas semanas alegando 'que isso não está certo, como pode deixar acontecer [em referência ao time francês ter concretizado as duas maiores transferências da história]", informa Bryan Swanson, jornalista da TV.

OFICIAL: Na Championship da Inglaterra, o Birmingham acabou de quebrar o seu recorde histórico em valor pago numa transferência. Diogo Jota, ex-Brentford, chega por £ 6 milhões.

OFICIAL: Sem espaço no Arsenal, atacante Lucas Pérez é emprestado por uma temporada ao Deportivo La Coruña.

Liverpool aceitou a oferta de £26m do Crystal Palace pelo zagueiro Mamadou Sakho, segundo a Sky Sports.

OFICIAL: Sevilla confirmou a contratação, por empréstimo, do lateral-esquerdo Lionel Carole, ex-Galatasaray. Clube espanhol tem a opção de compra do francês.

FIM DA NOVELA! O Paris Saint-Germain finalmente anunciou, de forma oficial, a contratação de Kylian Mbappé, agora ex-Monaco. Empréstimo de uma temporada, com o clube capital tendo a obrigação de pagar £166m ao Monaco na próxima temporada. Contrato de cinco temporadas.

OFICIAL: Internazionale acertou com jovem atacante Yann Karamoh, ex-Caen. Empréstimo de dois anos com opção de compra.

OFICIAL: Saint-Etienne acertou o empréstimo do meia Rémy Cabella junto ao Olympique Marseille até o fim da temporada.

Segundo o jornalista Guillem Balague, tudo estava certo entre Arsenal e Monaco por Thomas Lemar, mas o jogador disse "não" ao clube londrino.

OFICIAL: Manchester City anunciou que o zagueiro Jason Denayer foi emprestado, com opção de compra, ao Galatasaray.

Segundo o jornal inglês The Sun, o Brighton acertou a contratação do atacante Khouma Babacar, da Fiorentina, por £16.6m.

OFICIAL: Watford oficializou a contratação do lateral-esquerdo Marvin Zeegelaar, ex-Sporting. Contrato de quatro anos.

Inacabável! O centroavante português Hugo Almeida acertou com o Hajduk Split, da Croácia.

Bayer Leverkusen anunciou que o atacante Lucas Alario, do River Plate, deve ser anunciado em breve pelo clube. Negociação não está 100% finalizada e espera-se que a AFA anuncie a rescisão de contrato dele com a equipe argentina.

O costarriquenho Joel Campbell está perto de ser anunciado como reforço, por empréstimo, do Real Bétis, segundo a Radio Marca e Estadio Deportivo, da Espanha.

Mais um: O atacante Nicolas de Préville, ex-Lille, é o novo reforço do Bordeaux. Contrato de quatro temporadas.

OFICIAL: O meia Matheus Pereira, da base do Corinthians, foi emprestado pela Juventus ao Bordeaux até o fim da temporada.

Segundo a BeIN Sports, o Leicester aceitou uma proposta de £45m do Chelsea por Riyad Mahrez.

Um chega e outro sai: O também centroavante Maxi Lopez, ex-Barcelona, deixou a equipe de Turin e acertou com a Udinese.

OFICIAL: O atacante francês M'Baye Niang deixou o Milan e fechou com o Torino.

+ Polícia inglesa zoa má fase do Arsenal: "Cuidado nas ruas ou ficará com mais pontos"

VOLTOU ATRÁS: De acordo com o Guardian, Arsenal desistiu da transferência de € 100 milhões por Lemar e decidirá manter Alexis Sánchez.

CONTROVÉRSIA: Premier League rejeita pedido de Swansea para Renato Sanches vestir camisa 85. Meia português irá usar o número 35, ao invés.

+ Nani e mais dois: Lazio repõe saída de Keita com pacotão português no último dia de mercado

OFICIAL: Borussia Dortmund anunciou a contratação do ponta Jadon Sancho, grande promessa da base do Manchester City. Atleta vestirá a camisa 7, número usado por Dembélé na temporada passada.

Jornal Telegraph, da Inglaterra, divulgou que Monaco e Arsenal entraram em acordo por Thomas Lemar no valor de € 100 milhões.

O grandalhão Lacina Traoré assinou com o Amiens por empréstimo de uma temporada junto ao Monaco

Sem espaço no Hamburgo, o atacante Pierre-Michel Lasogga foi contratado pelo Leeds United por empréstimo de uma temporada

+ Swansea surpreende e anuncia Renato Sanches, emprestado pelo Bayern

Chelsea está muito perto de contratar o lateral direito Davide Zappacosta, que estava no Torino, por 23 milhões de libras (Sky Sports)

+ Fiorentina anuncia contratação do atacante Théréau junto à Udinese

Após contratar Chris Wood, o Burnley anunciou o acerto com o atacante Nakhi Wells, vindo do Huddersfield Town

Manchester United emprestou o jovem Matty Willock ao Utrecht por uma temporada

O volante Gianelli Imbula assinou com o Toulouse por empréstimo de uma temporada, vindo do Stoke City.

De acordo com o Mirror, o Arsenal aceitou uma proposta de 60 milhões de euros do Manchester City por Alexis Sanchez

Renato Sanches foi confirmado no Swansea City. O jovem volante português ficará uma temporada emprestado à equipe do País de Gales

O volante Sergi Darder deixou o Lyon e assinou com o Espanyol em um empréstimo de um ano

O goleiro grego Orestis Karnezis é o novo reforço do Watford. Desde 2013 na Udinese, o atleta nunca havia jogado a Premier League antes.

+ Não sai! Diretor do Grêmio assegura permanência de Luan

Promessa da base do Barcelona, o sul-coreano Seung-Woo Lee é o novo reforço do Hellas Verona. O jogador assinou um contrato de 4 anos com uma cláusula de recompra.

De acordo com o jornal Daily Mail, o Arsenal mandou uma proposta de 90 milhões de libras ao Monaco para contratar o francês Thomas Lemar

O ponta Yannis Salibur, um dos destaques do Guingamp nos últimos tempos, não compareceu ao treino do clube nesta manhã. Tudo indica que o atleta deve selar sua saída do clube Bretão. [RMC Sport].

Além de Pedro Rocha, o Spartak Moscou contratou o zagueiro brasileiro Rafael Tolói junto à Atalanta.

De acordo com Guillem Balague, o Arsenal se agradou com uma proposta de 60 milhões de libras do Manchester City por Alexis Sanchez e o clube londrino pediu um pouco tempo para ir atrás de Thomas Lemar, do Mônaco.

O Everton fez uma proposta de empréstimo de uma temporada pelo atacante Lucas Perez que agradou o Arsenal. (Sky Sports)

O pai e agente do zagueiro Shkodran Mustafi, do Arsenal, assegurou que o defensor permanecerá no clube londrino ao invés de se transferir à Internazionale. "Eu sou seu agente e estou aqui relaxando em casa. Nada acontecerá hoje", disse. A Inter procura um novo zagueiro neste último dia de janela de transferências, e Mustafi é um novo especulado nos nerazzurri.

Jamie Wier, repórter da Sky Sports, afirma que o Tottenham não está satisfeito e tentará contratar Ross Barkley, do Everton, ainda nessa janela.

O experiente atacante Cyril Thereau, de 34 anos, é o novo reforço da Fiorentina.

A Internazionale contratou o jovem zagueiro Alessandro Bastoni, de 18 anos, junto à Atalanta. A agremiação de Milão não divulgou o tempo de contrato e o valor pago pelo defensor, mas, em nota oficial, confirmou que o jogador ficará emprestado à Atalanta até 2019. Ele disputou três jogos na última Serie A defendendo as cores do clube de Bérgamo.

De acordo com o jornalista Guillem Balague, o Tottenham está muito perto de anunciar a contratação do atacante Fernando Llorente, que estava no Swansea.

O jornal francês Le Parisien informa que o Paris Saint Germain pretende incluir Hatem Ben Arfa na negocição de Jean Michael Seri junto com o Nice. Em contrapartida, o ídolo Nampalys Mendy, que não se destacou muito pelo Leicester City, voltaria ao time rubro-negro

+ Tottenham anuncia Serge Aurier como substituto de Kyle Walker

+ Promessa grega, Panagiotis Retsos é anunciado pelo Bayer Leverkusen

+ Convocado pela Seleção Inglesa, Chamberlain assina com Liverpool

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe conosco nesta quinta-feira (31) o Deadline Day, último dia de transferências na Europa, onde as coisas costumam ficar mais intensas nos clubes do velho continente.

Atualizaremos esse tempo real durante todo o dia, trazendo para você as principais transferências que acontecerão na Europa. Fique conosco!

A principal contratação da janela até agora certamente foi a de Neymar, que assinou com o Paris Saint-Germain neste mês. O brasileiro se tornou a transferência mais cara da história ao ser comprado por € 222 milhões. Confira alguns especiais que a VAVEL trouxe para você ao longo da semana que mais movimentou o futebol europeu em 2017/18.

Confira as principais transferências dos principais times da Premier League nesta janela:

Arsenal: Sead Kolasinac (sem clube), Alexandre Lacazette (Lyon).

Chelsea: Álvaro Morata (Real Madrid), Tiemoué Bakayoko (Monaco), Antonio Rüdiger (Roma), Willy Caballero (sem clube).

Everton: Gylfi Sigurdsson (Swansea), Michael Keane (Burnley), Jordan Pickford (Sunderland), Wayne Rooney (Manchester United), Davy Klaassen (Ajax), Sandro Ramírez (Málaga), Cuco Martina (Southampton), Henry Onyekuru (Eupen-BEL).

Leicester City: Kelechi Iheanacho (Manchester City), Vicente Iborra (Sevilla), Harry Maguire (Hull City), Eldin Jakupovic (Hull City).

Liverpool: Mohamed Salah (Roma), Andrew Robertson (Hull City), Dominic Solanke (Chelsea sub-23).

Manchester City: Benjamin Mendy (Monaco), Kyle Walker (Tottenham), Bernardo Silva (Monaco), Éderson (Benfica), Danilo (Real Madrid), Douglas Luiz (Vasco).

Manchester United: Romelu Lukaku (Everton), Zlatan Ibrahimovic (sem clube), Nemanja Matic (Chelsea), Victor Lindelöf (Benfica).

Watford: Andre Gray (Burnley), Richarlison (Fluminense), Will Hughes (Derby County), Tom Cleverley (Everton), Nathaniel Chalobah (Chelsea), André Carrillo (Benfica).

Confira as principais transferências dos principais times da La Liga nesta janela:

Atlético de Madrid: Vitolo (Sevilla).

Barcelona: Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), Paulinho (Guangzhou Evergrande-CHN), Nélson Semedo (Benfica), Gerard Deulofeu (Everton), Marlon (Fluminense).

Real Madrid: Theo Hernández (Atlético de Madrid), Dani Ceballos (Betis).

Real Sociedad: Adnan Januzaj (Manchester United), Diego Llorente (Real Madrid).

Sevilla: Luis Muriel (Sampdoria), Simon Kjaer (Fenerbahçe), Nolito (Manchester City), Éver Banega (Internazionale), Guido Pizarro (Tigres-MEX), Sébastien Corchia (LOSC Lille), Jesús Navas (Manchester City).

Valencia: Simone Zaza (Juventus), Gabriel Paulista (Arsenal), Neto (Juventus), Fabián Orellana (Celta de Vigo).

Villarreal: Enes Ünal (Manchester City), Rúben Semedo (Sporting), Pablo Fornals (Málaga), Carlos Bacca (Milan), Andrés Fernandéz (Porto).

Confira as principais transferências dos principais times da Bundesliga nesta janela:

Bayer Leverkusen: Sven Bender (Borussia Dortmund), Dominik Kohr (Augsburg).

Bayern de Munique: Corentin Tolisso (Lyon), Kingsley Coman (Juventus), Niklas Süe (Hoffenheim), James Rodríguez (Real Madrid), Serge Gnabry (Wolfsburg).

Borussia Dortmund: Andrey Yarmolenko (Dinamo de Kiev), Maximilian Philipp (Freiburg), Ömer Tropak (Bayer Leverkusen), Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach), Jeremy Toljan (Hoffenheim).

Borussia Mönchengladbach: Matthias Ginter (Borussia Dortmund), Denis Zakaria (Young Boys), Vincenzo Grifo (Freiburg), Raúl Bobadilla (Augsburg).

RB Leipzig: Jean-Kévin Augustin (PSG), Bruma (Galatasaray), Konrad Laimer (Salzsburg), Yvon Mvogo (Young Boys).

Schalke 04: Nabil Bentaleb (Tottenham), Yevhen Konoplyanka (Sevilla), Amine Harit (Nantes), Bastian Oczipka (Frankfurt), Pablo Insua (Deportivo La Coruña), Michael Langer (sem clube).

Confira as principais transferências dos principais times da Serie A nesta janela:

Fiorentina: Giovanni Simeone (Genoa), Marco Benassi (Torino), Vitor Hugo (Palmeiras), Jordan Veretout (Aston Villa), Nikola Milenkovic (Partizan), Bruno Gaspar (Vitória SC-POR), Valentin Eysseric (Nice), Carlos Sánchez (Aston Villa), Maximiliano Olivera (Peñarol), Sebastián Cristóforo (Sevilla), Martin Graiciar (Slovan Liberec-TCH).

Internazionale: Matías Vecino (Fiorentina), Milan Skriniar (Sampdoria), Dalbert (Nice), Facundo Colidio (Boca Júniors), Borja Valero (Fiorentina), Daniele Padelli (sem clube), João Cancelo (Valencia).

Juventus: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Blaise Matuidi (PSG), Juan Cuadrado (Chelsea), Medhi Benatia (Bayern de Munique), Wojciech Szczesny (Arsenal), Mattia De Sciglio (Milan), Rodrigo Bentancur (Boca Júniors), Douglas Costa (Bayern de Munique), Matheus Pereira (Empoli), Benedikt Höwedes (Schalke 04).

Milan: Leonardo Bonucci (Juventus), André Silva (Porto), Andrea Conti (Atalanta), Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen), Mateo Musacchio (Villarreal), Ricardo Rodríguez (Wolfsburg), Lucas Biglia (Lazio), Franck Kessié (Atalanta), Nikola Kalinic (Fiorentina), Antonio Donnarumma (Asteras Tripoli-GRE), Fabio Borini (Sunderland).

Napoli: Nikola Maksimovic (Torino), Marko Rog (Dínamo Zagreb), Adam Ounas (Bordeaux), Mário Rui (Roma).

Roma: Rick Karsdorp (Feyernoord), Cengiz Ünder (Basaksehir-TUR), Bruno Peres (Torino), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Juan Jesus (Inter), Mário Rui (Empoli), Héctor Moreno (PSV), Grégoire Defrel (Sassuolo), Maxime Gonalons (Lyon), Aleksandar Kolarov (Manchester City), Patrik Schick (Sampdoria), Federico Fazio (Tottenham).

Confira as principais transferências dos principais times da Ligue 1 nesta janela:

Bordeaux: Otávio (Atlético-PR), Jonathan Cafú (Ludogorets), Youssouf Sabaly (PSG), Lukas Lerager (Zulte Waregem-BEL), Vukasin Jovanovic (Zenit), Alexandre Mendy (Guingamp), Benoît Costil (sem clube).

LOSC Lille: Thiago Maia (Santos), Luiz Araújo (São Paulo), Nicolas Pepe (Angers), Kévin Malcuit (Saint-Étienne), Thiago Mendes (São Paulo), Edgar Ié (Belanenses), Xeka (Braga), Naïm Sliti (Estrela Vermelha).

Lyon: Pape Cheikh (Celta de Vigo), Bertrand Traoré (Chelsea), Mariano Díaz (Real Madrid), Marcelo (Besiktas), Ferland Mendy (Le Havre), Marçal (Benfica), Kenny Tete (Ajax).

Olympique de Marseille: Florian Thauvin (Newcastle), Luiz Gustavo (Wolfsburg), Valère Germain (Monaco), Clinton N'Jie (Tottenham), Adil Rami (Sevilla), Steve Mandanda (Crystal Palace), Jordan Amavi (Aston Villa), Aymen Abdennour (Valencia).

Monaco: Keita Baldé (Lazio), Youri Tielemans (Anderlecht), Terence Kongolo (Feyenoord), Stevan Jovetic (Internazionale), Adama Diakhaby (Rennes), Soualiho Meïté (Zulte Waregem-BEL).

Paris Saint-Germain: Neymar (Barcelona), Yuri Berchiche (Real Sociedad), Daniel Alves (sem clube).