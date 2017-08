Em duelo decisivo, Uruguai recebe Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

INCIDENCIAS: Partida válida pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, a ser disputada entre Uruguai e Argentina no Estádio Centenário (Montevidéu).

Às 20h desta quinta-feira (31), Uruguai e Argentina escrevem mais um capítulo na história de um dos clássicos mais tradicionais do mundo - em partida válida pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, as equipes se enfrentam no Estádio Centenário, em Montevidéu. A Celeste tem 23 pontos e é a atual terceira colocada da chave da América do Sul; os hermanos, por sua vez, ocupam a quinta posição com 22 pontos.

Confronto marca primeiro jogo oficial de Sampaoli pela Seleção Argentina

Recém-chegado ao comando da Argentina após a demissão de Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli terá seu primeiro compromisso oficial com os hermanos nesta quinta-feira. O comandante já esteve à frente da seleção em amistoso contra o Brasil em junho de 2017; na ocasião, a Argentina venceu a Canarinho por 1 a 0, com gol de Gabriel Mercado.

Às vésperas do confronto contra o Uruguai, o treinador falou sobre a partida decisiva e demonstrou confiança na equipe da Argentina. Para Sampaoli, o mais importante é que a seleção faça sua parte e se garanta na vaga para a Copa do Mundo com seus próprios resultados.

“Nós precisamos pensar que temos uma decisão por rodada daqui para a frente, mas dependemos apenas dos nossos próprios resultados e vamos em busca de um triunfo atuando fora de casa”, afirmou.

Suárez surpreende e deve ser titular nesta quinta

Para quem chegou a ser cortado por duas rodadas das Eliminatórias, Luis Suárez surpreendeu a todos mais uma vez. O atacante, que sofreu uma lesão no joelho, treinou normalmente entre os titulares na quarta feira (30) e deve estar entre os 11 iniciais no confronto contra a Argentina.

O retorno de Luisito foi divulgado pelos jornais Ovación e El Observador, que avistaram o jogador usando o colete da equipe titular após um treino fechado da seleção do Uruguai - o treinador Óscar Tabárez irá escalar o atacante para fazer dupla com Cavani.

Na Copa de 2014, Suárez já havia mostrado que se recupera rapidamente: o atacante passou por uma cirurgia no joelho, mas voltou a campo contra a Inglaterra, antes do previsto pela equipe médica - na ocasião, o uruguaio marcou os dois gols da vitória da Celeste.

Confira o histórico do confronto Uruguai x Argentina

A rivalidade entre Uruguai e Argentina é uma das mais clássicas do mundo - e isso não é novidade para ninguém. Nesta quinta-feira, as seleções adicionam mais um capítulo a essa disputa histórica - é o 12ª vez que a Celeste enfrenta os hermanos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em 115 anos e 198 jogos oficiais até agora, o retrospecto do confronto é favorável à Argentina: são 90 vitórias dos hermanos, 60 vitórias da Celeste e 48 empates. A Argentina também é superior no número de gols no duelo: são 324 marcados contra 251 sofridos.

20 anos depois do primeiro confronto nas Eliminatórias, também no Estádio Centenário, Uruguai e Argentina se reencontram para um duelo emocionante; quem perder a partida corre o risco de se complicar na classificação para a Copa do Mundo.

Messi e Suárez irão promover candidatura para a Copa do Mundo de 2030

Antes da bola rolar no Centenário, Messi e Suárez usarão camisas especiais de suas respectivas seleções - aproveitando a presença dos fotógrafos em campo, os craques irão posar em ação para promover a candidatura conjunta de Uruguai e Argentina para sediar a Copa do Mundo de 2030. Confira abaixo a foto das camisas, divulgada pelo jornalista uruguaio Martín Charquero:

(FOTO: DIVULGAÇÃO/MARTÍN CHARQUERO)

Lado a lado, as camisas formarão o número 2030. A iniciativa partiu do lado uruguaio; a ideia é usar dois dos maiores nomes do futebol mundial para trazer maior atenção à candidatura sul-americana.

Uruguai e Argentina se enfrentam às 20h desta quinta-feira. O confronto decisivo, válido pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, acontecerá no Estádio Centenário (Montevidéu).