Paraguai bate Chile e se mantém na luta pela classificação para a Copa do Mundo

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 15ª RODADA DAS ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS, DISPUTADAS No Estádio Monumental, em santiago, no chile.

Na noite desta quinta-feira (31), o Paraguai visitou o Chile no Estádio Monumental, em Santiago, e venceu por 2 a 0. A partida foi válida pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Os gols foram de Arturo Vidal (contra) e Cáceres.

Com o resultado, a La Roja fica na quarta colocação, com 23 pontos. Já os Guaraníes pulam para a sexta posição, com 21 pontos ganhos.

Na próxima rodada, o Chile enfrentará a Bolívia fora de casa, na terça-feira (5), às 17h. Já o Paraguai jogará contra o Uruguai em casa, no mesmo dia, mas às 20h.

Chile é melhor e domina a primeira etapa, mas Paraguai marca

O Paraguai, precisando de um bom resultado, começou pressionando o adversário. Com marcação alta e pressão ofensiva, os visitantes chegaram com perigo pela primeira vez logo aos cinco minutos, quando Moreira cruzou na área para Samudio, que escorregou e não conseguiu cabecear.

O jogo ficou, então, truncado no meio-campo, com vários erros de passe e de dribles de ambas as seleções. Na primeira oportunidade dos mandantes, Isla recebeu dentro da área e chutou na trave, mas a jogada já estava parada por impedimento. A pressão inicial dos paraguaios logo se transformou em uma estratégia de contra-ataques em velocidade, mas sem muito sucesso.

Foi aos 24 minutos que, em falta cobrada por Romero, Vidal cabeceou contra a própria meta e marcou gol contra, inaugurando o placar. Com a vantagem, os paraguaios recuaram e o domínio das ações do restante da primeira etapa foi totalmente do Chile. Mesmo assim, não conseguiu empatar, chegando poucas vezes com perigo, como em chute de longe do atacante Vargas.

Paraguai marca mais dois e respira na tabela

Os mandantes voltaram, novamente, melhores. Com a posse de bola e atacando mais, o Chile quase marcou aos sete minutos, quando Vargas chutou dentro da pequena área. A bola desviou em Romero e saiu para escanteio, com muito perigo à meta.

Mesmo com toda a pressão chilena, foi o Paraguai que fez gol. Em contra-ataque aos nove minutos, a bola sobrou para Cáceres, que finalizou e ampliou a vantagem. Pouco depois, Bareiro recebeu cruzamento e cabeceou com perigo, mas Bravo impediu o que seria o terceiro tento adversário.

Cáceres comemora gol (Foto: Alex Reyes / Getty Images)

De novo, a seleção chilena manteve o domínio. Com muitos passes na intermediária ofensiva, os mandantes tentavam entrar na área, mas a defesa paraguaia estava muito fechada. Assim, aos 23, Valdívia recebeu dentro da área e finalizou, mas Antony Silva defendeu. A bola sobrou para Paredes, que chutou para o gol aberto, mas a jogada já estava parada por impedimento.

Na reta final, a partida começou a ficar equilibrada, com novas chances do Paraguai. Em alguns cruzamentos e em cobrança de falta de Romero, os visitantes levaram perigo ao gol de Bravo, mas não conseguiram marcar outro. Aos 41, Vidal recebeu dentro da pequena área, mas Antony Silva bloqueou a finalização.

Já nos acréscimos, Sánchez perdeu a bola no ataque e os visitantes armaram o contra-ataque. Ortiz recebeu dentro da área e bateu cruzado, matando o jogo: Paraguai 3 a 0 sobre o Chile.