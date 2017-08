Falha do goleiro, Witsel expulso e placar elástico: Bélgica atropela Gibraltar pelas Eliminatórias

Foto: AFP/JOHN THYS

Comprovando o seu grande favoritismo, a Bélgica goleou, nessa quinta-feira (31) a frágil Gibraltar por 9 a 0, em um jogo válido pela 7ª rodada do Grupo H das Eliminatórias Européias para a Copa do Mundo de 2018. O grande destaque da partida foi o lateral-direito Thomas Meunier, que joga no Paris Saint Germain, que marcou 3 gols e distribuiu 3 assistências.

Com o resultado, a seleção comandada por Roberto Martinez confirma uma campanha quase perfeita, com sete vitórias e um empate, e está com um pé na Rússia, já que a vantagem para a segunda colocada Grécia, que empatou com a Estônia por 0 a 0, é de 6 pontos. Gibraltar, por sua vez, continua sem vencer no grupo e está fora da disputa por uma vaga na Copa do Mundo.

Meunier foi o grande destaque da partida (Foto: AFP/JOHN THYS)

A próxima partida da Bélgica é justamente contra a Grécia, em Atenas, em um dos jogos mais importantes da chave, já que, se os Red Devils vencerem, praticamente garante uma vaga na próxima Copa do Mundo. Gibraltar enfrentará, em seus domínios, a Bósnia, que perdeu para o Chipre por 3 a 2 nessa rodada, mas que está em terceiro lugar e é a grande perseguidora da seleção grega pela vaga na repescagem.

No primeiro tempo, o placar só foi aberto aos 16 minutos. Porém, quando o primeiro gol saiu, todos os outros vieram atrás: Mertens abriu o placar em uma falha do goleiro Ibrahim, Meunier, aos 18, e Lukaku, aos 21, aumentaram o placar. Seis minutos mais tarde, Axel Witsel, que seria expulso minutos depois, marcou um lindo gol de bicicleta após cruzamento da direita, e o placar foi fechado em 6 a 0 nos primeiros 45 minutos, com gols de Lukaku e Eden Hazard.

Com o placar definido e com um jogador a menos, a equipe belga se poupou no segundo tempo e apenas deixou o tempo passar, fazendo com que a partida perdesse em velocidade. Em ritmo de treino, os Red Devils fecharam a goleada com dois gols de Meunier e um gol de Lukaku, de pênalti.