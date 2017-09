Champions Feminina: com Chelsea enfrentando Bayern, Uefa sorteia confrontos da fase 16 avos

Foto: Reprodução/UEFA

A fase de 16 avos de final da Uefa Women's Champions League (UWCL) foi definida nesta sexta-feira (1º) na Suíça. Com a presença da ex-jogadora alemã Nadine Kessler, campeã da UWCL nas temporadas 2012/13 e 2013/14, pelo Wolfsburg, foram definidos os 16 confrontos da competição, com destaque para a partida entre Chelsea e Bayern de Munique.

Atual campeão, Lyon enfrenta Medyk Konin da Polônia

Quatro vezes vencedor da competição, o Lyon medirá forças diante do atual campeão polonês, em confronto que também ocorreu na temporada 2015/16 nessa mesa fase, com duas vitórias do Lyon e um 9 a 0 no agregado.

Atual campeão, ao vencer o Paris Saint-Germain na temporada passada em jogo decidido nos pênaltis, o time buscará o quinto título do certame continental e caso vença, se isolará como o maior vencedor da UWCL, visto que a outra equipe com quatro títulos do torneio, o FFC Frankfurt, não jogará essa edição.

Duas equipes são estreantes na competição, a Fiorentina, atual campeã italiana, jogará contra o Fortuna Hjorring, da Dinamarca. Já o Ajax, campeão da Eredvisie Vrouwen, enfrentará o vice-campeão italiano, o Brescia.

Duelo de jogadoras brasileiras no jogo entre Barcelona e Avaldsnes

Barcelona e Avaldsnes terá seis brasileiras em campo, quatro pelo time norueguês, Francielle, Andreia Rosa, Luana e Daiane, e duas pelo clube catalão: Andressa Alves e Fabiana.

Outras jogadoras brasileiras no torneio são: Ludmila e Jucinara (Atletico de Madrid) e Tamires (Fortuna Hjorring), totalizando nove atletas brasileiras na competição. Vale lembrar que o time catalão conta com Lieke Martens, melhor jogadora da última temporada europeia e campeã da Eurocopa defendendo a seleção da Holanda.

O time de Ludmila e Jucinara, atual campeão espanhol, jogará diante do atual campeão alemão e bicampeão do torneio, o Wolfsburg. A outra equipe alemã também não teve vida fácil e jogará contra o atual vice-campeão inglês, o Chelsea.

Datas ainda serão definidas

Os confrontos de ida serão nos dias 4 ou 5 de outubro, já os jogos de volta serão nos dias 11 ou 12 do mesmo mês. As 16 partidas nessa fase serão:

Stjarnan x Rossiyanka

Fiorentina x Fortuna Hjorring

Apollon Ladies x Linköpings

Montpellier x Zvezda Perm

BIIK Kazygurt x Glasgow City

Gintra x Zürich

Atletico de Madrid x Wolfsburg

LSK Kvinner x Brondby

Ajax x Brescia

St Pölten x Manchester City

Chelsea x Bayern München

FC Minsk x Slavia Praga

Medyk Konin x Lyon

PAOK x Sparta Praga

Olimpia Cluj x Rosengard

Avaldsnes x Barcelona