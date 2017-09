Jogo Paraguai x Uruguai AO VIVO online nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Paraguai x Uruguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2018. A bola rola às 21h (de Brasília), no Defensores del Chaco. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

FIQUE DE OLHO: Cavani é o artilheiro das Eliminatórias da América do Sul com 9 gols. O uruguaio começou bem a temporada no Paris Saint-Germain, mas não balançou as redes na rodada anterior diante da Argentina.





FIQUE DE OLHO: Óscar Romero é o grande destaque da equipe do Paraguai e o responsável pela criação de jogadas perigosas. Levou muito perigo contra o Chile através de sua velocidade e terminou o jogo com uma assistência.





Na rodada anterior, o Paraguai conseguiu uma gigantesca vitória contra o Chile, por 3 a 0, no Monumental de Santiago. Já o Uruguai, ficou no empate sem gols contra a Argentina, no estádio Centenário.

Já o Paraguai jogará uma decisão nesta noite no Defensores del Chaco. Em 7º lugar com 21 pontos, a diferença da equipe para o Uruguai, atual 3º colocado com 24 pontos, é de apenas três pontos. Ou seja, uma vitória pode colocar os paraguaios dentro do G-4 dos classificados para a Copa do Mundo.

Em caso de vitória, o Uruguai só não assume a segunda posição das Eliminatórias da América do Sul em caso de vitória da Colômbia sobre o Brasil.

Após liderar as Eliminatórias da América do Sul, o Uruguai não sabe o que é vencer há quatro rodadas e, além de perder a liderança para o Brasil, perdeu recentemente a vice-liderança para a Colômbia.