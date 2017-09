Em casa, Argentina enfrenta laterna Venezuela em busca de melhora nas Eliminatórias

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, a ser disputada entre Argentina e Venezuela no Estádio Monumental de Nuñez.

Na noite desta terça-feira (05), às 20h30, a Argentina recebe a Venezuela em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Jogando em casa, no Monumental de Nuñez (Buenos Aires) a seleção comandada por Jorge Sampaoli visa garantir mais três pontos na tabela e afastar de vez o perigo da repescagem. Lanterna na competição, a Venezuela tem apenas sete pontos somados e já não tem mais chances de disputar o Mundial na Rússia em 2018.

Mascherano na zaga, Banega e Acosta: as alterações de Sampaoli na Argentina

Contando com a fragilidade da Venezuela e visando subir na tabela, o treinador Jorge Sampaoli promete três novidades na escalação da Argentina para o confronto desta terça.

+ Sampaoli diz ser impossível evitar 'Messidependência'

Após passar os 90 minutos na reserva no empate com o Uruguai, na última rodada, Mascherano está de volta - o volante treinou entre os titulares no sábado (02) e deve assumir a vaga de Gabriel Mercado, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

Mascherano (centro) é uma das principais alterações no time de Sampaoli (Foto: Gabriel Rossi/Getty Images)

Banega e Acosta, ocupando os lugares deixados por Pizzarro e Acuña respectivamente, são as demais modificações na escalação da Albiceleste. Em sua segunda partida no comando da Argentina, Sampaoli promete uma enorme ofensividade aos hermanos - na luta pela vaga para o Mundial, além da vitória, é essencial que a seleção portenha tenha o melhor saldo de gols possível.

Rafael Dudamel relaciona 29 jogadores na Venezuela e pretende usar atletas do sub-20

Sem chances de garantir a classificação à Copa do Mundo, a Venezuela ocupa a última posição na tabela das Eliminatórias e apenas cumpre tabela contra a Argentina - são apenas 7 pontos conquistados de 45 possíveis. Mesmo com o panorama adverso no torneio, o treinador Rafael Dudamel fez questão de ressaltar que a Vinotinto está preparada para neutralizar a Argentina no confronto.

“Devemos prestar atenção às individualidades dentro desse jogo tão centralizado. Nós devemos funcionar como equipe. Aqui, a palavra fundamental é intensidade, com e sem a bola. Sabemos quais são os pontos fortes da seleção mandante e também sabemos como neutralizá-los", afirmou.

Treinador da Venezuela, Rafael Dudamel concedeu entrevista antes do confronto contra a Argentina (Foto: Prensa Selección Vinotinto)

Sem poder contar com seu capitão Tomás Rincón, a Venezuela deve vir a campo com diversas alterações - recentemente, o comandante Dudamel decidiu promover diversos atletas da geração sub-20 venezuelana, que foi vice-campeã mundial em junho de 2017. Apesar do elenco não tão experiente, o treinador garante que está com um bom pressentimento para o confronto.

"A sensação é muito boa, de muita tranquilidade e confiança. Estamos conscientes de nossas diferenças em relação ao rival no que diz respeito ao sistema tático e às características individuais. Temos muita informação sobre o que eles (Argentina) podem apresentar, para que possamos solucionar tudo em noventa minutos”, completou Dudamel.

Argentina e Venezuela se enfrentam às 20h30 desta terça-feira (05). A partida, válida pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, acontece no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.