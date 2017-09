Jogo Equador x Peru AO VIVO hoje pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 (0-0)

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Equador x Peru, partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2018. A partida será realizada no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito (EQU), às 18h.

Na última rodada, o Equador foi até a Arena do Grêmio enfrentar o Brasil, perdeu por 2 a 0, e caiu para a 8ª colocação com 20 pontos. Veja os gols:

Já o Peru recebeu a Bolívia em Lima e venceu por 2 a 1, assumindo a 6ª posição com 21 pontos. Veja os gols:

Na próxima rodada, em outubro, a Seleção Equatoriana enfrentará o Chile, em Santiago. Já a Seleção Peruana irá enfrentar a Argentina, em Buenos Aires.

Precisando da vitória para se manter vivo na busca por uma vaga, o técnico Gustavo Quinteros manterá a equipe que perdeu para o Brasil, porém a mentalidade será diferente. É o que garante o zagueiro Gabriel Achillier: "Temos que nos fazer respeitar na nossa casa. Temos as armas, as ferramentas para sair em busca da vitória, mas com prudência, com calma e com a inteligência de que não enfrentaremos qualquer seleção".

No lado peruano, o artilheiro está de volta. Paolo Guerrero volta de suspensão, e será o responsável por comandar o ataque da equipe visitante nessa tarde. Caso vença, o Peru poderá entrar no G-5, pela primeira vez nas Eliminatórias.