Equador recebe Peru em confronto direto visando vaga na Copa do Mundo

Na noite desta terça-feira (05), às 18h, Equador e Peru travam confronto direto pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Sonhando com uma vaga no Mundial em 2018, as seleções se enfrentam visando garantir mais três pontos cruciais na campanha eliminatória. Atualmente na oitava posição, os donos da casa têm 20 pontos somados no torneio; os peruanos, por sua vez, tem 21 pontos e ocupam o sexto lugar na tabela.

Treinador acredita em classificação do Equador mesmo após tropeços

Após a derrota para o Brasil na última quinta-feira (31), o Equador viu suas chances de classificação para o Mundial diminuirem ainda mais - para Gustavo Quinteros, no entanto, nem tudo está perdido. Em entrevista coletiva, o treinador da seleção equatoriana demonstrou ainda ter fé na vaga na Copa do Mundo e falou sobre os confrontos diretos que estão por vir nas Eliminatórias.

"Nós necessitamos ganhar as três partidas que restam. Não é impossível. As Eliminatórias vão se definir na última rodada, como o que aconteceu em Chile e Paraguai e no empate da Argentina. Temos que enfrentar o Chile, o Peru e a Argentina. O Uruguai tem que enfrentar o Paraguai. Tem enfrentamentos diretos entre seleções que estão na zona de classificação", afirmou.

Gustavo Quinteros ainda crê na classificação equatoriana à Copa do Mundo (Foto: Juan Cevallos/AFP/Getty Images)

O comandante da La Tri também falou sobre suas expectativas para o futuro do Equador no torneio e uma possível vaga no Mundial; para Quinteros, a seleção equatoriana depende apenas de si mesma para garantir a classificação.

"Eu creio que as três partidas que temos, e em especial a partida do Chile vão definir a presença do Equador na zona de classificação. Tem que pensar no que vem. Eu creio que o Equador depende de si mesmo", completou Quinteros.

Gareca pode escalar Farfán e Guerrero como titulares contra o Equador

No penúltimo treino antes do confronto desta terça, o treinador Ricardo Gareca surpreendeu ao terminar a atividade com Jefferson Farfán e Paolo Guerrero em campo. A expectativa é grande em torno da escalação (ou não) da dupla peruana desde o apito inicial - para Gareca, a experiência e o entrosamento em campo da dupla seriam um diferencial em um confronto tão importantenbas Eliminatórias.

Às vésperas da partida contra o Equador, Farfán concedeu entrevista e falou sobre suas expectativas para o confronto desta terça. O atacante ainda garantiu que a altura da cidade de Quito - são 2850 metros acima do nível do mar - não será um obstáculo para a seleção Blanquirroja.

"Senti saudades da Seleção. Jogo aqui desde os 15 anos e, para mim, é algo que não tem preço. Sempre fui muito feliz aqui, me sinto muito bem. No entanto, a decisão de jogar ou não contra o Equador não é minha, e sim do treinador. Vamos em busca de um resultado positivo. (...) A altura não me preocupa, já joguei lá (Quito)", afirmou.

Dupla Guerrero e Farfán pode começar em campo nesta terça-feira (Foto: Raul Sifuentes/LatinContent/Getty Images)

O atacante não pôde deixar de destacar o clima decisivo do confronto nas Eliminatórias; para Farfán, manter uma mentalidade otimista é essencial para a obtenção de bons resultados.

"Vamos tranquilos para o jogo, concentrados e sabendo que vamos fazer uma grande partida. Estamos preparados para qualquer guerra. Todos as partidas serão finais. Temos que jogar com este pensamento”, afirmou Farfán.

