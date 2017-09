Mesmo perto de vaga na Copa, Tabárez pede calma a uruguaios: "Temos que estar tranquilos"

Google Plus

(Foto: Miguel Rojo / Getty Images)

Com gols marcados na segunda etapa, o Uruguai venceu o Paraguai por 2 a 1, em pleno Defensores Del Chaco, em Assunção, na noite desta terça-feira (5). A partida foi válida pela rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. Com a vitória os uruguaios deixaram bem encaminhada a vaga para o Mundial da Rússia.

O técnico da Celeste Olímpica, Óscar Tabárez, analisou a partida e se disse bastante satisfeito com o resultado e com a exibição de seus comandados. Mas mesmo próximo de garantir a classificação, o treinador mantém a cautela para as próximas partidas.

"Tem que seguir trabalhando a próxima partida diante da Venezuela vai ser duríssima. O resultado de hoje em Buenos Aires, nos diz que a Venezuela está se preparando muito bem", disse Tabárez lembrando do empate da Venezuela diante da Argentina, em um Monumental de Nuñez lotado.

Agora os uruguaios dependem apenas de si mesmo para estarem na Rússia em 2018, e já podem confirmar a sua vaga com uma vitória na próxima rodada, entretanto El Maestro pede calma: "Temos que estar tranquilos. Os meninos já celebraram no vestiário como queriam. A chave é o grupo de jogadores. Ganhamos pela primeira vez em La Paz. Nunca desistimos, sempre seguimos. Apesar de termos perdidos três jogos em seguida, estamos a dois jogos do final. É uma satisfação muito grande.", finalizou.

Sobre o jovem Federico Valverde, titular e autor do primeiro gol, experiente treinador elogiou bastante o jogador que foi uma de suas apostas.

"O conheci desde quando tinha 13 anos. Segui toda sua evolução, era um jogador muito diferente. Tem uma visão de jogo com tão pouca idade que é surpreendente. Tem muitos anos de seleção", declarou o técnico entusiasmado.